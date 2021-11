Conforme a los criterios de Saber más

Como se venía especulando semanas atrás, un posible spin-off de “La casa de papel” está siendo estudiado por los creadores de la serie española. De otro lado, el final de la quinta temporada será el que cierre definitivamente la historia grupal de la banda liderada por El Profesor (Álvaro Morte), así lo han confirmado Jesús Colmenar y Alex Pina, director y creador de la ficción de Netflix, respectivamente, durante una rueda de prensa ofrecida a medios de prensa.

“El final de ‘La Casa de Papel’ es el final de ‘La Casa de Papel’. No se deja la puerta abierta a una temporada 6 o 7″, dijo Colmenar pero añadiendo: “Más allá de otros posibles proyectos alternativos”.

Sobre esta comentada posibilidad de seguir dándole juego a la trama de alguno de los personajes (Se dice que este sería Berlín), Pina ha dicho: “Eso es algo que estamos pensando, pero que está en el aire. Estamos dándole vueltas”.

Poco se sabe de los cinco últimos capítulos de la serie, la cual llega a su fin este 3 de diciembre, vía Netflix. Más allá del homenaje que desde tempranas horas de este 30 de noviembre se celebra desde Madrid, reina el máximo secretismo hasta el punto de que Netflix no ha avanzado ningún episodio a la prensa, ni siquiera bajo embargo, como suele ser habitual.

Solo se sabe lo que han adelantado desde la plataforma, que arranca justo después de la muerte de Tokio (Úrsula Corberó), con el Ejército dentro del Banco de España y la banda en sus horas más oscuras, con el reto de sacar el oro y salir con vida.

”En la primera parte (que se estrenó el 3 de septiembre) reinaba la épica de la acción de la guerra y en esta segunda manejamos otro tipo de épica, la emocional. Es la composición de un puzle que finalmente se termina por cerrar. Hasta el último no terminas de cerrar todo el viaje y de entender lo que ha sido la serie en su conjunto”, explicó Colmenar.

“Tiene mucha adrenalina y muchos giros, pero funciona muy bien en términos sentimentales. Está muy equilibrado este final. Cuando lleguen al último capítulo la gente va a seguir diciendo ¿pero cómo van a salir de esta? Llegamos hasta el último momento con muchas cosas que resolver”, manifestó por su parte Pina.

El final de “La casa de papel” será un cierre con el que termina “un viaje muy largo, rocambolesco, lleno de aventura y de emocionalidad” que también han vivido profundamente los creadores, como señaló Esther Martínez Lobato.

”Emocionalmente los escritores necesitábamos cerrar con mucho sentimiento este viaje. Y en esta última parte está una narrativa más emocional porque nos estábamos despidiendo de ellos. Hay muchos guiños a la propia narrativa interna de la serie, a los orígenes”, comentó.

LOS ACTORES, ANTE EL FINAL

La rueda de prensa tuvo lugar horas antes de que la noche del 30 de noviembre se celebre un evento con fans de la saga y en ella participaron la mayoría de los protagonistas: Úrsula Corberó, Álvaro Morte (El profesor), Pedro Alonso (Berlín), Najwa Nimri (Alicia Sierra), Miguel Herrán (Río), Jaime Lorente (Denver), Belén Cuesta (Manila), Esther Acebo (Estocolmo), Darko Peric (Helsinki), Hovik Keuchkerian (Bogotá) y Luka Peros (Marsella).

”El final me ha encantado. Me parece que era complicadísimo de solucionar este tinglado”, declaró Nimri. “Sea como sea, el final a nadie le va a gustar porque a nadie le gusta que terminen las cosas. Pero lo importante es el viaje, lo que ha pasado es suficientemente fuerte”, agregó Lorente.

Corberó, quien no estará en esta última parte, tras su “fallecimiento” en la trama, dijo: “Con el volumen dos estoy muy entusiasmada porque no me he leído los guiones, no sé qué pasa, he decidido no ver los últimos capítulos. Me apetece mucho ver esta última parte como una espectadora”.

Úrsula Corberó, interpretando a Tokio en "La casa de papel": Foto: Instagram Úrsula Corberó.

Sobre el final de su personaje, la actriz afirmó: ”Fue muy duro. Yo estoy supercontenta con el final de Tokio. No se si tengo que decir esto, pero en parte yo quería que sucediera así. Tokio era uno de los personajes que eran carne de cañón desde el principio. Hay algo muy poético y bello y onírico en eso que dice Tokio de vivir varias vidas”.

LA SERIE QUE HA CAMBIADO LA FICCIÓN ESPAÑOLA

Si algo ha sido “La casa de papel”, una de las producciones más vistas en la historia de la plataforma, según informó Netflix recientemente, es un antes y un después para la ficción española.

”A nosotros que nos costaba llegar a vender la serie a otros países, tenías que ir uno a uno. Colocarnos en Netflix y estrenar en 191 países a la vez. Jugar en esas ligas y estar en su ranking ha colocado a la industria en un sitio que no nos atrevíamos a pensar”, según Álex Pina.

Y es que en España, añadió, “hemos sido siempre muy acomplejados. Hablábamos de la ficción y decíamos ‘es una españolada’. Y lo decíamos como ‘nunca podríamos llegar a algo’. Y ahora hemos llegado y mucha otra gente está llegando. De pronto hemos conseguido que lo local se vea y les ganamos en muchos casos. Este viaje es el viaje de una consolidación de la industria española y de una forma de contar historias”, finalizó.

“Todo sería más fácil si, al menos, el Profesor no cometiese el gran error de su vida”, se escucha en el tráiler oficial lanzado por Netflix recientemente. Como se sabe, Tokio (Úrsula Corberó) murió y el enemigo, herido y más temible que nunca, sigue dentro del Banco de España. En las horas más oscuras, la banda afrontará los mayores retos: sacar el oro con un plan lleno de incertidumbre, y tratar de salir del Banco de España, rodeado por el Ejército y con los ojos del mundo puestos en él.

El reparto del Volumen 2 de la quinta y última temporada está compuesto por Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Darko Peric, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Rodrigo de la Serna y Najwa Nimri, entre otros.





