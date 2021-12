Conforme a los criterios de Saber más

A lo largo de las tres temporadas de “La casa de papel” en Netflix, la plataforma nos ha a acostumbrado a mostrarnos más allá de los capítulos de cada entrega. Así, vimos primero: “El fenómeno”, un primer vistazo al éxito que había alcanzado la serie en todo el mundo y al cómo vivían esta realidad tanto el equipo técnico como el elenco. Después llegó “La casa de papel: de Tokio a Berlín 1″, un especial de una hora estrenado en paralelo con el Volumen 1 de la quinta temporada. En este, nos centrábamos en la comentada muerte de Tokio y en cómo fue grabar la escena del final del personaje interpretado por Úrsula Corberó.

Ahora, junto al estreno del Volumen 2 de la última entrega, Netflix nos hace llegar la segunda parte del mencionado “La casa de papel: de Tokio a Berlín”.

En “La casa de papel: de Tokio a Berlín 2”, los protagonistas de la serie española, guiados por Pedro Alonso (Berlín) nos hablan de cómo fue rodar esta segunda parte del final. ¿Saben cuál es el personaje fundamental de esta temporada?, pregunta el fallecido personaje y luego responde que el oro.

Minutos después, nos revelan quiénes son los cerebros detrás de los datos científicos que permitieron sustentar el plan de extracción del oro del Banco de España.

“A mi me pareció una idea original. Yo les hice un cálculo completo utilizando las ecuaciones básicas de la mecánica de fluidos... Hay que buscar la densidad del oro puro, ver entonces esos 90 mil kilos...” nos explica Luis Ramón Nuñez, un doctor ingeniero naval en el mencionado documental.

En otro momento vemos una charla entre Palermo (Rodrigo de la Serna) y Berlín (Pedro Alonso) en la cual ambos analizan a sus respectivos personajes.





El programa se complementa con entrevistas a Najwa Nimri (Alicia Sierra), Úrsula Corberó (Tokio), Álvaro Morte (El Profesor) , Fernando Cayo (Tamayo) y a directores y guionistas de la serie.

En la charla con Cayo, por ejemplo, el actor español nos revela su peculiar forma de ensayar sus textos: sobre una caminadora eléctrica. “Se ha demostrado que la memoria se fija mejor cuando estás en movimiento y eso me ha ayudado a que el estudio sea mucho más liviano”.

Finalmente y no menos importante es indicar que los guionistas de la serie no tenían un final para rematar la serie. “Estuvimos muchas noches sin dormir y muy angustiados. Había que rodar, nos estaban pidiendo el guion y no teníamos el final”, revela Alex Pina, creador de “La casa de papel”. En tanto, Javier Gómez Santander, guionista y productor del programa señala que se moría de la vergüenza al saber que no tenían el cierre de la historia.

Sin embargo, el susto pasó cuando se dieron cuenta que la salida a este problema estaba en el “oro vikingo”. “Nos dimos cuenta que la clave estaba en el oro vikingo. Y entonces ya apareció la idea del latón y dijimos ¡Bien!, tenemos un final, apunta Gómez Santander.

“Y ahí todo empieza a funcionar y encontramos que tiene una última carta El Profesor. Y, además, era un final feliz”.

El reparto del Volumen 2 de la quinta y última temporada está compuesto por Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Darko Peric, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Rodrigo de la Serna y Najwa Nimri, entre otros.

Las cinco temporadas y los tres especiales sobre la serie española están disponibles en Netflix.

