“¿Y tú qué crees que pase? ¿Crees que hay algo después?”, le pregunta Tokio a Nairobi refiriéndose a la muerte, en un flashback del capítulo 4 de la quinta temporada de “La casa de papel” que nos devuelve por unos minutos al personaje interpretado por Alba Flores y que nos prepara para lo que se venía intuyendo: la revelación del quinto caído del equipo de la resistencia.

Sí, se trata de la muerte de Tokio, uno de los personajes protagonistas de la serie y quien hasta el final de esta primera etapa final fue la narradora de esta historia.

Acribillada por el equipo de militares encabezados por Gandía, el mismo tipo sanguinario que asesinó a Nairobi, en palabras de Tokio, “ella no ha muerto sino que “ha terminado esta parte de su vida para iniciar una nueva”.

Úrsula Corberó en la primera temporada de "La casa de papel". Foto: Netflix

Arrebata, impulsiva, enamorada, son varios los adjetivos que describen a este personaje que “sabía que no quería morir de vieja en una cárcel”.

Pero vayamos un poco atrás en la historia, al primer capítulo de la temporada 1 para ser exactos, cuando la serie inicia su aventura precisamente con Tokio en pantalla. Aquella vez, el personaje interpretado por Úrsula Corberó nos metía en contexto detallándonos un poco sobre lo que era su infeliz vida y la forma en que resurge gracias al Profesor, “su ángel guardián”. ¿Lo recuerdas?

Si no es así, el capítulo 5 de la quinta temporada lo reconstruye nuevamente para entender mejor la esencia de Tokio y le pone rostro a aquel novio al que ella dijo que adoraba como a nadie.

“Vivir muchas vidas”

“Vivir muchas vidas” se llama este quinto capítulo. En este vemos a Tokio en 2017, meses antes del atraco al Banco de España. La mujer corre desesperada después que el asalto a un Banco cualquiera no ha salido bien y su novio ha sido acribillado en medio del atraco. Lo ve muerto en plena calle y sin dudarlo mata al culpable de tres balazos. Segundos después, al ver que la Policía está cerca y pese a lo que siente, decide escapar. Pero su huida no fue cualquiera, sino digna de alguien con el perfil para lo que buscaban hacer El Profesor y Berlín en ese futuro primer golpe. Y de eso se dio cuenta este último y de ahí el interés en reclutarla en la banda.

“Tenemos que encontrarla, ese es el talento que necesitamos”, le dice Berlín a El Profesor, quien se muestra reacio a vincularse con una asesina.

“Y entonces empecé a correr más deprisa que antes, para no volver a dejar alcanzarme por la pena y no paré, ni siquiera cuando llegué a aquel callejón sin salida con un comando militar decidido a matarnos. A estas alturas de mi vida, yo estaba a miles de kilómetros de bajar los brazos y ponérselo fácil”, se le escucha decir a Tokio ya en la actualidad, atrincherada y acorralada por Gandía y compañía.

En una escena llena de espectacularidad, Tokio, Denver y Manila no pueden más con el equipo del desquiciado militar. Están prácticamente vencidos y la cosa empeora después que varios de ellos acribillan a nuestra protagonista. Con el chaleco antibalas ayudándole a no morir en el acto, Tokio se aferra a vivir y hasta saca fuerzas para seguir disparando.

Denver y Manila encuentran una salida pero Tokio recién se da cuenta en ese momento que no podrá sobrevivir y les dice a sus amigos que huyan. Río da la sorpresa y haciendo un agujero cerca a donde está su gran amor, intenta rescatarla pero sin éxito. “Río, no hay tiempo”, le dice Tokio con una gran sonrisa. “Es que me alegro de que estés aquí”, continúa ella mientras le dedica lo último de fuerzas que le quedan a disparar contra “los malos”.

Con “Grandola Vila Morena”, el histórico tema de fondo, Tokio pierde la batalla y volvemos a escuchar sus últimos pensamientos mientras ve a Gandía a punto de rematarla con un balazo en la cabeza. “No soy de llegar a viejecita en un penal, soy más bien de escapar. Y si no puede escapar mi cuerpo, al menos que escape mi alma”.

Y en un escena final que te traslada automáticamente a ese final de León en “El perfecto asesino” de 1994, Tokio, cubierta de granadas, se despide de esta vida no sin antes llevarse con ella a Gandía. Sin perder el estilo, guiñándole el ojo y mostrándole a su perturbado enemigo que tiene el seguro de los explosivos en su mano.

Escena de "León", 1994.

Tokio se ha ido y ha dejado herida de muerte a la banda. Pero este no es el final definitivo.

¿Qué nos deparará la segunda parte de la quinta y última temporada? El 3 de diciembre lo descubriremos.

