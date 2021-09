Conforme a los criterios de Saber más

A dos días del estreno de la primera parte de la quinta y última temporada de “La casa de papel”, Netflix anunció una noticia que ha puesto en alerta a los seguidores de la exitosa serie española. Se trata de la quinta baja que tendrá el elenco en esta última entrega.

“¿Me están diciendo que se muere alguien más? Ya me puse triste, ¿quién será? #Los5Caídos de “La Casa de Papel”, se lee en el mencionado post de Netflix Latinoamérica en Instagram.

Pero ahí no queda el tema. A través de su Twitter, Netflix LA abrió un hilo en relación a este tema y lanzó algunas teorías de porqué algunos de los personajes no podrían ser parte de #Los5Caídos.

LAS TEORÍAS

Hay muchas teorías de que tendremos más muertos en la 5ta temporada de La Casa de Papel 😢😱 Abro hilo con las razones de quienes NO pueden unirse al monumento a #Los5Caídos. pic.twitter.com/vrBmhQgT0s — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) September 1, 2021

PALERMO

“Palermo sobrevive sí o sí porque todos estamos de acuerdo que Helsi es el más tierno y nos negamos a ver otra pareja más que no pudo ser feliz”

BOGOTÁ

“A Bogotá no lo perdemos porque tiene una razón para seguir viviendo y es darle su merecido a Gandía y convertirse en ¡El puto amo!”

RÍO

“Ya me estoy poniendo sentimental y así no se puede pensar claro. Lo que me lleva a que Río no muere porque nadie, repito, nadie quiere a Tokio fuera de control”.

DENVER

“Denver también permanecerá con vida porque Cincinnati tiene que aprender a reírse como su padre. Y es que esa carcajada ya es patrimonio de la humanidad”.

LISBOA

“Sigamos con Lisboa, que no morirá porque si ella muere, el profesor también y sin la mente maestra de todo esto se nos derrumba el plan”.

MANILA

“Nuestra infiltrada y la encargada de organizar a los rehenes, Manila, no podría morir porque si los rehenes se salen de control, las autoridades tendrían paso libre para atacar a la banda”.

MARSELLA

“Y por último, Marsella: es el único integrante que está fuera del banco cuya identidad sigue oculta, lo que le permite ayudar tanto a la banda como al profesor”.

Con estas teorías, la idea de que pueda ser El Profesor o Tokio alguno de los cinco caídos cobraría fuerza. ¿Qué pasará en esta última temporada? Falta poco para descubrirlo.





