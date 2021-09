Conforme a los criterios de Saber más

La primera parte del final de “La casa de papel” nos dejó en shock debido a la muerte de un personaje trascendental. Pero, a lo largo de las cinco temporadas de la exitosa serie de Netflix, otros personajes igual de importantes han perdido la vida. ¿Quiénes son y qué rol cumplían en la banda del Profesor?

(Alerta de spoilers: no sigas leyendo si no quieres saber más detalles de la temporada final de “La casa de papel”)

Antes de ponerse la máscara de Dalí, Tokio (Ursula Corberó), era Silene Oliveira, una temida asaltante. Estos hurtos los cometía en complicidad con su novio René (Miguel Ángel Silvestre); sin embargo, luego de atracar un banco, él fue abatido y perdió la vida frente a los ojos de Silene.

El personaje de Miguel Ángel Silvestre, cuyo nombre no ha sido revelado, pertenece al pasado de Tokio. Foto: Netflix.

Luego de perder al amor de su vida, la asaltante se convierte en prófuga de la justicia y cuando está a punto de ser atrapada por la policía, es reclutada por su “ángel de la guarda”, el Profesor.

Tokio y el Profesor de "La casa de papel". (Foto: Netflix)

Durante las capacitaciones para el asalto a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Tokio conoce a Río (Miguel Herrán) y se enamoran. El personaje interpretado por Úrsula Corberó es impulsivo y sus decisiones pusieron diversas veces en peligro los planes del Profesor.

Miguel Herrán y Úrsula Corberó dan vida a Río y Tokio, respectivamente; en "La casa de papel". (Foto: Netflix)

“Recuerdo que no podía parar de llorar mientras rodábamos. Sentía un dolor en mi estómago. Echaré de menos a Tokio, pero al mismo tiempo, creo que será parte de mí para siempre […] Hay muchas cosas que me han pasado desde que llegué a la serie. Mi vida ha cambiado y me siento muy agradecida y orgullosa”, declaró Ursula Corberó a la revista Harper’s Bazaar”.

“También me encanta la comedia. Cuando me dieron el papel de Tokio, fue una gran sorpresa para mí porque pensé: ‘Oh, nunca confiarán en mí para hacer este tipo de personajes’. Y ahora es todo lo contrario... Extraño la comedia… Amo Tokio, pero ella es intensa”, agregó la intérprete de Tokio.

Además, escribió hace unas semanas en su perfil de Instagram: “Fin de una etapa. Joder qué viaje. Voy a echar muchísimo de menos a mis compis. Gracias a todos, por tanto, espero que la quinta esté al nivel que merecéis, lo que nos habéis dado es grandioso. Jarana forever”.

Ahora sabemos que Tokio era la quinta muerta anunciada para la temporada final de “La casa de papel”. ¿Quiénes fueron las otras cuatro víctimas de los guionistas?

Oslo

Radko Dragic, conocido como Oslo, nació en Serbia y comparte un pasado violento con su primo Helsinki. También tiene un hermano participando del plan por si las cosas se complican. El personaje interpretado por Roberto García suele estar a cargo de los rehenes más peligrosos y son ellos quienes, liderados por Arturo Román, le dan un fuerte golpe en la cabeza.

Su primo Helsinki lo encuentra inconsciente e intenta curarlo junto con otros miembros de la banda, pero no reacciona. Finalmente, Helsi decide acabar con el sufrimiento de Oslo quitándole la vida.

Roberto García interpretó a Oslo en la serie española La Casa de Papel (Foto: Netflix)

Moscú

Interpretado por Paco Tous, este personaje es el papá de Denver (Jaime Lorente) en la famosa serie española. Antes de sumarse al asalto a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Moscú era Agustín Ramos, un minero y cerrajero y ladrón. Debido a su talento para la excavación, el Profesor le encargó realizar el túnel por el que saldría toda la banda.

PACO TOUS ES AGUSTÍN RAMOS ‘MOSCÚ’ (Foto: La casa de papel / Antena 3)

Moscú perdió la vida de un disparo en la segunda temporada, cuando Tokio regresó a la fábrica de una impresionante manera.

Berlín

Pedro Alonso interpreta a Andrés de Fonollosa, conocido como Berlín, el líder de la banda de atracadores dentro de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y el cerebro del atraco en el Banco España. Berlín es narcisista, egocéntrico y megalómano, características que ponen contra las cuerdas a la banda de su hermano, el Profesor, en las primeras temporadas.

Antes de ejecutar el asalto más grande de la historia, Andrés de Fonollosa ya era un conocido atracador. Su mayor golpe lo había dado en los Campos Eliseos, donde robó más de 400 diamantes. Al finalizar el primer atraco, las cosas se complican, y Berlín decide inmolarse para que la banda pueda escapar. Pese a su muerte, el personaje no ha dejado de ser pieza clave en las últimas temporadas.

Nairobi

Antes de convertirse en una de las atracadoras más queridas de la banda del Profesor, Ágata Jiménez, alias Nairobi, era una falsificadora de billetes, debido sus antecedentes perdió la custodia de su hijo Axel. El personaje interpretado por Alba Flores fue a prisión y su hijo fue adoptado.

Ágata decide unirse al Profesor para juntar suficiente dinero para secuestrar a su hijo y llevárselo lejos. En el atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Nairobi es la “encargada de calidad” de la fabricación de los billetes.

Nairobi es feminista y choca con Berlín en diversas ocasiones e incluso llega a tomar el control del atraco. En el otro asalto, ella es la encargada de supervisar que todo el oro guardado en el Banco de España sea fundido rápidamente.

En la tercera temporada de la serie, Nairobi queda gravemente herida luego de recibir un disparo cuando intentaba ver a su hijo a través de una ventana. Sin embargo, sobrevive gracias a la ayuda de Tokio.

Nairobi pierde la vida de manera instantánea tras recibir un disparo de Gandía. Su muerte fue una de las más lamentadas por los fanáticos de la serie.

(Foto: La casa de papel / Netflix)

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM

La ficha

Plataforma: Netflix

Temporadas: 5

Elenco: Úrsula Corberó, Pedro Alonso, Miguel Herrán., Najwa Nimri, Itziar Ituño, Álvaro Morte, Jaime Lorente, Alba Flores, Esther Acebo, Darko Perich, Rodrigo de la Serna, Enrique Arce.

Clasificación: 16+

VIDEO RECOMENDADO

Luis Miguel, La Serie: teaser tráiler de la Temporada 3 en Netflix. (Video: Netflix Latinaomérica)