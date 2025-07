Más allá de “La reina del flow”: Juan Palau, Drama Key en la serie, habla desde el corazón

El cantante y actor colombiano Juan Palau, conocido internacionalmente por interpretar a Drama Key en la exitosa serie “La reina del flow”, estuvo de visita en Perú. Entre promoción musical, encuentros con fans y nuevas oportunidades, en Saltar Intro de El Comercio conversamos con él sobre su trayectoria artística, su papel en la televisión, la música que lo define y el motor que lo impulsa: la persistencia.

La música lo trajo a Perú, pero su pasión va mucho más allá

Con una sonrisa franca y el entusiasmo a flor de piel, Juan Palau nos recibe para hablar de su paso por Lima. “La música es lo que me trae a Perú”, dice con firmeza. No es solo una visita promocional: también es un reencuentro con colegas y amigos, una forma de seguir ondeando la bandera de su nombre artístico y conectar con un público cada vez más internacional.

“Persistencia”: una palabra que encierra toda su historia

Cuando se le pide describir su carrera en una sola palabra, no duda: persistencia. “Esa es la descripción literal de mi carrera, de mis sueños. Me declaro un hombre muy persistente en todas las áreas de mi vida”, afirma con seguridad.

Y esa persistencia ha sido la que lo ha llevado a no rendirse incluso cuando las cosas no salieron como esperaba. Palau recuerda cómo audicionó para un personaje menor en la primera temporada de “La Reina del Flow” y no quedó. “Dije, ‘bueno, será en otra ocasión’, y mira tú: terminé siendo parte fundamental en la segunda temporada”.

Drama Key: el personaje que le cambió la vida

Juan Palau interpreta a Drama Key en “La reina del flow 2” —y próximamente en la tercera entrega que llegará a Netflix—. Es un rol que combina dos de sus grandes pasiones: la actuación y la música. “Es un personaje que quiero mucho, que me ha abierto muchas puertas. Gracias a él pude mostrar una canción mía dentro de la serie, ‘Monólogo’, lo que fue un momento muy especial para mí”.

Más allá de la oportunidad profesional, Drama Key le permitió explorar dimensiones personales inesperadas: “Hay situaciones de la serie que me representan. Cosas que no conocía de mí y que el personaje me fue revelando”, confiesa.

“En la música soy yo; en la actuación descubro quién más puedo ser”

Una reflexión que destaca a lo largo de la conversación es cómo Juan vive sus dos mundos artísticos. “En la música soy 100% yo. Soy auténtico, como me ven en la vida real, así soy en una tarima”, asegura. Es el tipo de artista que se ríe, improvisa y se deja llevar por las emociones en pleno show.

Sin embargo, en la actuación se da un fenómeno distinto: “Conozco facetas de mí que no sabía que existían. A veces estoy creando un personaje y me doy cuenta de que ciertas emociones no son tan ficticias como pensaba. Eso también soy yo, y la actuación me ayuda a descubrirlo”.

¿Cómo llegó “La reina del flow” a su vida?

El destino —y un poco de insistencia— hicieron lo suyo. Juan cuenta que la oportunidad llegó casi por sorpresa: “Estábamos en una entrevista y un PR nos comentó que estaban haciendo casting para ‘La reina del flow’. Ya había audicionado para la primera temporada sin suerte, así que tenía mis dudas”. Pero animado por su entorno, hizo el casting para Drama Key y… se quedó con el papel.

“Creo que cada personaje tiene un actor asignado, y este era el mío. Todo fluyó de manera muy orgánica”, cuenta con emoción.

Las canciones esenciales para conocer a Juan Palau

Para quienes aún no se han adentrado en su música, Palau tiene una guía express con tres recomendaciones imperdibles:

“Monólogo”: “Para los románticos, para los que tienen su corazoncito. Esa canción representa mi parte más emocional”. “El Karma” (feat. Juan Duque): “Ideal para los que quieren superar una tusa o recordar las lecciones del amor”. “Exótica” y “Secretos”: “Perfectas para el perreo, para la fiesta, para mover el cuerpo sin miedo”.

Todas están disponibles en plataformas digitales y forman parte de su propuesta musical versátil que viaja del pop urbano al regional mexicano.

Una colaboración inesperada: del reguetón al regional mexicano

Uno de los momentos clave en su carrera fue grabar “Amor Ingrato” junto a Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey. “Nunca imaginé hacer música regional mexicana”, reconoce. La canción surgió en el estudio sin muchas pretensiones, pero terminó siendo muy bien recibida en México.

“Se la mandamos a Edwin, le encantó y no le cambió una sola palabra. Esa canción abrió un mercado nuevo para mí”, revela. Fue un salto de fe que terminó siendo un hito artístico.

Un consejo para los que están empezando: cree, resiste y trabaja

Ya con los años de experiencia a cuestas y habiendo pasado por altibajos en la industria del entretenimiento, Juan Palau tiene claro qué le diría a los que sueñan con seguir sus pasos:

“Crean en ustedes. No se comparen con nadie, cada quien tiene su ritmo. No se dejen llevar por las modas de TikTok: si uno se vuelve viral, perfecto, pero hay que seguir trabajando con amor, con disciplina, con pasión. Esto es de persistir”.

Su mensaje es directo, honesto, sin adornos. Porque para Juan, la autenticidad es uno de sus pilares como artista y como persona.

El futuro: nuevos proyectos y más música

Aunque no suelta demasiados detalles, Palau confirma que está trabajando en nueva música y también en futuras producciones audiovisuales. “Se vienen cosas muy bonitas”, dice con la emoción de quien sigue soñando y construyendo al mismo tiempo.

Además, espera que la tercera temporada de “La reina del flow” conecte con el público igual o más que las anteriores. “El personaje sigue creciendo y yo también lo hago con él”, finalizó.