Los remakes de ficciones de los noventas son casi siempre una apuesta segura. Apuntan a la nostalgia de los antiguos fans y también buscan conquistar nuevos seguidores. Por poner un ejemplo, “Yo soy Betty, la fea” ha tenido varias adaptaciones y en todos los casos ha funcionado. Quizás no tanto como la original, pero les ha ido bien. Hace poco Netflix estrenó una serie inspirada en “Las Juanas”, la famosa telenovela colombiana que lanzó a la fama a Angie Cepeda. Esta ficción original del servicio de streaming, producida en México ahora se llama “La venganza de las Juanas”.

“La venganza de las Juanas” es una ficción de drama y suspenso escrita por Jimena Romero, quien es hija del colombiano Bernardo Romero Prieto creador de la novela de 1997 “Las Juanas”. En esta ocasión Jimena reescribe la historia y la lleva a otro nivel.

En esta nueva versión se narra la historia de cinco mujeres, que gracias a una extraña marca de nacimiento se proponen descubrir la verdad sobre su pasado. Estas mujeres descubren que no solo tienen en común su nombre sino que existe un hilo que las une a un poderoso personaje.

"La Venganza de Las Juanas" se encuentra disponible en Netflix. (Foto: Netflix)

Jimena Romero reveló en una entrevista para Los Angeles Times que en vida su padre quiso rehacer la ficción, pero que no tuvo la oportunidad. “Mi padre era un hombre profundamente feminista y eso se siente en su trabajo y en la versión original de ‘Las Juanas’, ellas siempre fueron personajes fuertes solo que ahora las traje a la actualidad para que se vieran mujeres reales”, añadió.

Sobre la adaptación que ella hizo relató que “la idea era contarla de otra manera”. “Básicamente si uno lo piensa, la historia comienza con el misterio de cinco mujeres que no saben quién es su padre, eso me llevó de inmediato a pensar en el suspense”, relata Romero.

Una historia más oscura

A diferencia de la serie original, esta versión de Jimena Romero, protagonizada por la colombiana Juana Arias y las mexicanas Zurita Vega, Renata Notni, Sofía Engberg y Oka Giner es más oscura y tiene más misterio.

En la serie de Netflix. Zuria es una “stripper”, Juana es una cantante, Renata una periodista de investigación, Sofía una vidente y Oka una novicia. En esta versión, cada una es muy diferente entre sí, lo único que comparten es el nombre y las ganas de conocer su pasado.

A diferencia de la versión original, el remake mexicano le da un giro de misterio al clásico trama (Foto: La venganza de las Juanas / Instagram)

El elenco lo completan: Carlos Ponce, Iván Amozurrutia, Federico Espejo, Jorge Antonio Guerrero, Ludyvina Velarde, Verónica Merchant, Mauricio Isaac y Fernando Becerril.

Esta no es la primera vez que se hace una adaptación de la novela original. En el 2004, TV Azteca en México realizó su propia versión, en donde Ana Serradilla y Martha Higareda encabezaron el reparto.

"Las Juanas", versión del 2004 de TV Azteca. (Foto: Tv Azteca)

A continuación, compartimos algunas similitudes y diferencias entre la versión de 1997 y de la Netflix:

Las similitudes

Si bien, la nueva versión se toma varias licencias y hace varios cambios en el guion, el nombre de “Las Juanas” siguen siendo las mismas. La entrega original tuvo a Angie Cepeda como Juana Valentina, a Catherine Siachoque como Juana Caridad, a Carolina Sabino como Juana Matilde, a Xilena Aycardi como Juana Manny y Susana Torres como Juana Bautista.

La producción de Netflix tiene a Zuria Vega como Juana Manny, a Renata Notni como Juana Valentina, a Oka Giner como Juana Caridad, a Juanita Arias como Juana Matilde y a Sofía Engberg como Juana Bautista.

(Foto: RCN)

En ambas versiones, el símbolo que las une e identifica a las Juanas es el pez en forma de lunar en una de las nalgas y gracias a eso estas mujeres logran conocerse, y desarrollar un vínculo.

Diferencias

Una de las diferencias más grandes entre estas dos ficciones, es que la original producida por RCN Televisión tuvo 110 episodios, mientras que “La Venganza de las Juanas” solo cuenta con 18 episodios de 40 minutos.

Cabe señalar que no es la primera novela que al convertirse en remake tiene mucho menos episodios. Por ejemplo, la nueva versión de Rubí, interpretada por Camila Sodi también se vio recortada. Según la guionista argentina Marcela Citterio esto tiene una explicación: “ahora existen las temporadas”. Las plataforma de streaming ahora pueden decidir si se siguen haciendo temporadas de series o telenovelas. Todo depende de cuánto funcionen.

La serie ya se encuentra en el Top 5 de las más vistas en el mundo. (Foto: Instagram @okaginer)

Otra de las diferencias es que en la historia principal, Juana Manuela o Manny, era una boxeadora y ahora es una “stripper”. La creadora de la serie indicó a Excelsior que le “pareció más interesante que fuera una bailarina exótica”.

“Un universo complejo de explicar y fácil de juzgar, pero cuando miras bien, es una mujer a cargo de su cuerpo y quien decide sobre sí misma lo que para ella es lo mejor en su vida”, añadió.

En el caso de Juana Valentina, el personaje original era vendedora de una tienda de electrodomésticos. En cambio, en esta versión del 2021, esta joven está metida en investigaciones sobre desapariciones de mujeres debido a su trabajo periodístico.

“Las Juanas” (1997) (Foto: IMDb)

“Trajimos todos esos aspectos de la mujer de hoy en día. No son mujeres perfectas, son mujeres reales y eso era muy importante mostrar para mí”, explicó Jimena Romero.

Esta versión, tiene un tema bastante importante de fondo. Esta serie habla de trata de mujeres. La guionista explicó por qué decidió centrarse en ese tema en la nueva serie.

Renata Notni como Juana Valentina. (Foto: Netflix)

“Me parece que me afecta profundamente, no es que tenga un caso particular, pero me golpea ver la cantidad de casos que hay, como las siete mil mujeres desaparecidas en México hoy en día. Me ofende profundamente que no se esté haciendo nada al respecto, que las madres salgan a gritar que las ayuden, porque soy madre y soy mujer. Hay que hablar del tema y ponerlo enfrente del mundo, no ocultarlo debajo de la mesa, porque nos afecta e importa a todos”, añadió.

