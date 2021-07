Conforme a los criterios de Saber más

Imaginemos lo siguiente: te cruzas con tu ‘crush’ por los pasillos de la universidad, el parque de tu barrio o simplemente viajan en el mismo bus. De repente, tu celular te muestra una notificación. ¡Tú también le gustas! Ustedes acaban de conectarse gracias a Love Alarm.

Bajo esa premisa gira el dorama del mismo nombre, estrenado en el 2019 y que este año lanzó su segunda temporada, ambas disponibles en Netflix. A través de los 14 capítulos, basados en el manwha de la escritora surcoreana Chon Kye-young, acompañamos la historia de Kim Jo Jo, Hwang Sun Oh, Lee Hye Young, junto a otros estudiantes de secundaria.

Pero aquí no hemos venido a hablar propiamente del exitoso dorama (para eso puedes darle click aquí), sino a lo que más de uno se ha preguntado mientras veía la serie: ¿una app así funcionaría en la vida real? ¿traería más cosas positivas o negativas? ¿cuán lejos estamos de desarrollarla? ¿se parecería a las actuales apps de citas?

Por eso, en Saltar Intro decidimos buscar a dos profesionales que nos permitan analizar la famosa app desde los campos de la psicología y la tecnología.

Lo primero que debes saber es que ya existe una app de Love Alarm, disponible tanto para Android como para iPhone, pero está bastante lejos de avisarte si la persona a la que le gustas pasa a 10 metros de ti. La aplicación actual básicamente complementa tu experiencia viendo el dorama, dándote noticias sobre la serie y permitiéndote conectar con otros amigos e ir ganando insignias según amplían su red.

Ahora, volviendo a la pregunta original. ¿Es posible que una app cumpla las mismas funciones que Love Alarm en el mundo real? “Sí, de hecho con la tecnología actual eso sería muy posible”, nos dice Armando Picón, ingeniero de software especializado en Android.

“ La aplicación en sí no es muy compleja. He seguido la serie y juegan mucho con el tema de la ubicación del usuario , por lo que en este caso la aplicación principalmente cumpliría el rol de reportar tu ubicación. La carga principal, en todo caso, estaría en la parte del servidor porque por un lado existe la construcción de un perfil de usuario con intereses, gustos y un montón de variables adicionales que sirven de alguna forma como filtro. Ahí ya hay todo un conjunto de procesos computacionales que básicamente se hacen a nivel del backend -o la nube, como también se le conoce- que ya se encarga de que todo funcione”, agrega. “Ahora, claro, ya el usuario recibiría este conjunto de nombres y la aplicación sería la encargada de mostrarlo de una forma agradable o como en el caso de la serie te manda el sonido característico.

Pero los indicadores no solo podrían limitarse a la huella digital que todos los que utilizamos redes sociales poseemos en la actualidad, sino también a nuestras reacciones al ver a la persona que nos gusta. “Se deberían percibir las reacciones psicofisiológicas de nuestro organismo y emitir esas señales hacia otro equipo que esté dentro del radio de 10 metros que propone la serie. Tendría que ser un sistema bastante sofisticado que previamente haya registrado las respuestas físicas que el común denominador de los humanos experimentamos cuando vemos a alguien que nos gusta : la variabilidad del ritmo cardíaco, la respiración acelerada, o quizás hasta señales más sutiles, como perseguir a alguien con la mirada. Esta aplicación, además, tendría que poder determinar que esas reacciones se están generando por haber visto a alguien que te gusta”, señala por su parte la psicóloga clínica Andrea López.

Muchos de los indicadores enlistados por López ya los recogen gadgets que se conectan a nuestros celulares, como los smart watchs por ejemplo.

Otro punto importante, que señala Picón, es la evolución que muestra la aplicación de la primera temporada -limitada a alertar a dos personas que estén cerca y previamente habían expresado su atracción por la otra- a la de la segunda, donde parece predecir quién sería tu “pareja ideal”.

“Lo que pasa es que hoy en día con diversas apps es que le muestran al usuario un formulario básico y después le invitan a tener acceso a sus redes sociales. Hay una huella digital de por medio y se podría recabar información que permita, de alguna forma, ajustar el perfil de la persona, tratar de conocer a la persona lo más cerca posible frente de su actividad y todo ello. Y luego de eso, ya al exponerse generarían este tipo de predicciones. Eso último es algo muy parecido a lo que hacen en realidad las aplicaciones de citas hoy en día, porque tratan de mostrarte una serie de perfiles de personas que de alguna manera coinciden en gustos o en cosas afines a ti”, explica el especialista en programación.

Conociendo que técnicamente es posible que se desarrolle una app de ese tipo una nueva pregunta surge: ¿es conveniente exponer nuestras emociones de esa forma, sobre todo en la adolescencia?

“Para abreviarlo: el riesgo está en que las emociones a veces juegan un papel de sometimiento. Las personas las usan para someter a otras o se sienten sometidas a las suyas propias”, comenta López.

“ En ocasiones mostrar las emociones puede resultar peligroso ya que no sabemos cómo puede entenderlas la otra persona, no sabemos siquiera si logre entenderlas . Evidenciarlas nos coloca en situaciones de vulnerabilidad ante personas que podrían hacer un mal uso de ellas al no tener conciencia de su ego. Juegan un papel que te debilita ante la persona a la cual se las has mostrado y que puede ponerte en una situación de riesgo, ya que en una aplicación como Love Alarm, le estás dejando conocer tus emociones, en ocasiones, a completos desconocidos”, añade la psicóloga.

“La adolescencia es una etapa de mucha fragilidad y sensibilidad. Es el momento de la vida en el cual estamos formando nuestra personalidad, por lo tanto, esta es muy endeble todavía. Eventualmente, esta aplicación podría contribuir a inflar egos y hundir autoestimas”, advierte López. “Durante la adolescencia somos muy influenciables, nos estamos comparando todo el tiempo con las personas de nuestros círculos más cercanos en el intento de encontrarnos y saber quiénes somos, de formar una identidad, somos muy autocríticos y exigentes con nosotros mismos, y estamos repletos de modelos de belleza que queremos alcanzar”.

En la actualidad, basta con un par de clicks para pedir algo de comer, un taxi o comprarnos el producto que deseemos, somos la generación de la inmediatez, de los atajos y parece que ni siquiera el enamoramiento podrá librarse de esa tendencia.

“Lo que percibo es que está estamos pasando un tiempo en el que queremos tomar un atajo. Queremos que alguien nos quite ese margen de duda y nos diga: ‘oye, esa persona es con quien realmente congenias’. La parte que no cuadra es que no considera las personalidades de cada uno o la convivencia del día a día”, opina Picón.

“En estas aplicaciones el mensaje es claro y directo: me gustas y por eso he dado clic en tu perfil, y para todo lo que sigue no hay necesidad de esforzarse mucho. Pero no creo que se trate solo de esquivar el fracaso o de no cometer errores, porque también puedes fracasar en una primera cita con alguien que conociste en Tinder. Hay que recordar que para las nuevas generaciones no hay una diferencia entre el mundo virtual y el real: para ellos estas apps son un espacio más para relacionarse. De algún modo, estas aplicaciones te permiten tener un poco más de control, te brindan la oportunidad de tomar decisiones inmediatas sin dar explicaciones. Por ejemplo: conoces a alguien en un bar que no termina cayéndote bien y no sabes cómo salir de esa situación, ante un momento similar pero en el mundo virtual, la app te da la posibilidad de dejar de mantener un vínculo con alguien sin tener que dar explicaciones. Tan pronto como dices ‘me gustas’ dices ‘chau’ y bloqueas a la persona”, explica por su parte López.

Entonces, ¿estamos siguiendo el camino correcto con la tecnología? Para Picón sí, pero tomando en cuenta algunos aspectos importantes. “En un mundo que se mueve tan rápido, donde a veces no tenemos tiempo para muchas cosas, las aplicaciones pueden ser un canal para conectarnos. Sin embargo, creo que eso debería conducirnos -y no privarnos- a tener una cita con alguien real y conocerla realmente para que no terminemos en una situación que podamos lamentar”, señala.

Al respecto, López recomienda -ya sea que conozcas a alguien por una app o en el mundo físico- estar siempre atento a las señales que indicarían si una relación es positiva para tu vida o no.

“Puedes iniciar una relación con alguien que te gusta y mantenerla mientras todo vaya bien, mientras estén en el lado superficial inicial de cualquier relación de pareja, que es el enamoramiento. Pero una ‘alarma de amor’ emitida por una aplicación, siempre sujeta a fallas, no te garantiza que alguien a quien le gustaste cuando te vio, vaya a amarte en un futuro, ni siquiera a corto plazo, y al ser utilizada por adolescentes podrían sentir la presión de sostener una relación por más insana que esta resulte solo por el hecho del romanticismo inicial que le imprimió el uso del app. A veces nos cuesta distinguir el enamoramiento del amor, y son dos cosas bastante distintas”, señala.

“Todos traemos aprendidos modelos de pareja a los cuales imitamos inconscientemente a lo largo de nuestras vidas. En Love Alarm, por ejemplo, Kim Jo Jo tiene un novio del cual vive huyendo, no sabe ni siquiera por qué está con él. Ella no tiene un modelo de pareja, ya que sus padres murieron cuando era una niña y creció con su abuela. Hwang Sun-oh, por el contrario, viene de una familia rica pero sumamente distante, exigente y egoísta. Su modelo de pareja son unos padres que viven de la apariencia y que nunca están para él. La pareja adolescente que Kim y Sun-oh formarían sería, posiblemente, muy tóxica”, finaliza la psicóloga.

