La posibilidad de ver a Aracely Arámbula en la tercera temporada de “Luis Miguel: la serie” vuelve a tomar fuerza con las nuevas revelaciones de la serie que este 2 de setiembre lanzó su tráiler y la fecha de estreno. ¿Será ‘La chule’ interpretada en la parte final de la serie de “El Sol” finalmente? Hasta el momento no hay nada confirmado por parte de Netflix ni de Diego Boneta, pero algunos medios mexicanos y latinoamericanos están dando a entender que ‘Karla’, el nuevo personaje anunciado por el propio protagonista de la producción mexicana sería en realidad la recordada actriz de “Soñadoras”.

Sobre Karla sabemos hasta el momento que será interpretada por la mexicana Alejandra Ambrosi (Las trampas del deseo, El octavo mandamiento).

“Así las novedades de esta mañana!! 💫Me muero de ganas de que ya conozcan a Karla ¡Y de emoción por ser parte de la historia de #LuisMiguelLaSerie! Ya verán… #luismiguel #netflix #seriesnetflix”, escribió la actriz junto a la foto arriba publicada pero sin dar mayores detalles de su papel.

Incluso la gente dio por hecho en sus comentarios que “Karla” es Aracely Arámbula pero, repetimos, hasta el momento no hay una versión oficial que confirme esto.

Una historia que data de hace mucho tiempo

En abril pasado, con la segunda temporada de “Luis Miguel la serie” al aire en Netflix, la noticia de la incorporación de Arámbula se discutió mucho y todo apuntó a que ‘La chule’ sí sería parte de la producción mexicana a pesar que la propia actriz había dejado en claro que su historia con el astro mexicano no sería llevada a la ficción.

Por aquel entonces, el periodista Gustavo Adolfo Infante, reveló en su canal de YouTube. “Estoy en condiciones de decirles que Aracely Arámbula sí va a aparecer en la serie de Luis Miguel. Yo creo que va a ser en la tercera temporada porque en la segunda no va a llegar hasta la vida de Aracely, la que estamos viendo”.

El también presentador de televisión aseguró también que Luis Miguel y Aracely Arámbula llegaron a un acuerdo económico. “Luis Miguel ya le dio una muy buena ‘lana’ (dinero) a Aracely por utilizar su imagen y está bien... ¿Acaso solo él tiene que ganar o qué? Y a parte ella tiene que autorizar su imagen para la tercera temporada...”, precisó.

De otro lado, la periodista Claudia de Icaza, en entrevista con este diario dijo en abril pasado: “A mí me dijeron que van a camuflar el personaje de Aracely Arámbula. Van a dar a entender que es ella sin decir que es ella. Eso me parece muy loco, porque yo creo que parte del por qué de esta serie es el abrirse y decir: yo sufrí y por eso me he cerrado y he sido un mito, pero también habría que dar una explicación a tantas preguntas que nos hacemos”.

Sea de una u otra manera, a continuación, enumeramos todas las declaraciones de la actriz mexicana y todas las versiones en torno a este espinoso tema:

1- “Si sacan la historia, tiene que ser de mutuo acuerdo”

En diciembre de 2020, Aracely Arámbula declaró en entrevista al programa “Ventaneando” que la relación amorosa que vivió con el ‘Sol’ fue linda como la del “Titanic” y dejó saber que si esta era llevada a la ficción debía ser de mutuo acuerdo.

“Es una historia tan hermosa, fue una historia de amor tan linda que ni se la podrían creer; sería una historia así como la del ‘Titanic’, yo digo; o sea, tan bella, no tiene nada que ver con eso, pero me refiero a lo bonita, es algo tan lindo”, comentó la actriz.

“Fue algo tan lindo que me gustaría que lo contaron tal cual es, o sea cuando hay una pareja tiene que ser de mutuo acuerdo, porque fue una historia espectacular que si se las cuento, no lo creen... Yo no sé, los escritores siempre meten fantasía. Yo soy actriz y me dedico a las series y siempre tiene que haber un poco de fantasía y drama y de morbo. Sobre todo de una persona tan importante. A mí me gusta que las cosas las hagan bien y me gustaría que lo hicieran lindo”, agregó la popular ‘Chule’.

En cuanto a sus hijos Miguel y Daniel, la actriz afirmó: “Como mamá a mi me ha tocado el trabajo más pesado porque he tenido que cuidar su imagen y privacidad celosamente porque como mamá no me gustaría que especulen y hablen de nuestros hijos”.

2- Condiciones y cosa de negocios

En enero de este año, Guillermo Pous, abogado de Aracely Arámbula, reveló en el programa “Ventaneando” que su defendida se reunió con los productores de la serie de Luis Miguel. En una primera reunión, dijo el letrado, la actriz fue clara en advertir que no quería que su imagen sea usada en la bioserie.

Sin embargo, tiempo después, la propia actriz le pidió a Pous una reunión con la producción de la serie, con el fin de negociar su imagen en esta, debido a que el guion así lo requiere.

“Entonces negociemos las condiciones de su imagen, lo que es absolutamente normal y justo porque además es una pieza fundamental para esta narrativa. Ella es la cereza del pastel que permitiría humanizar al protagonista de la serie dándole esa estabilidad personal y, además, ser la madre de los dos hijos que tiene reconocidos y de una historia que duró bastante tiempo”, dijo Pous.

Entre las condiciones que impuso Aracely a los productores para que su imagen fuera utilizada en la serie se menciona: “O bien que exista una negociación para uso de su imagen pero además que sean supervisados los contenidos y la manera en que sea contada esta historia porque, como la misma señora Arámbula lo dice, es una historia tan linda que no tiene desperdicio contarse tal cual para que se convierta en una ficción”, dijo el abogado.

“Incluso, la tentativa que sea ella misma la que se interprete en el papel de Aracely Arámbula en esta serie biográfica”, agregó Pous.

Cabe aclarar que según el letrado, Aracely no es que se oponga a que se cuente su historia sino que “es una profesional que se dedica al entretenimiento y vive de la explotación de su imagen por las actividades que lleva a cabo y por lo mismo, tiene derecho a obtener un beneficio y a cobrar por ello... también es el resguardo que quiere tener con sus hijos... por eso, si ella participa autorizando el uso de su imagen, será ella quien aporte la información o en conjunto con los investigadores para que lo que se cuente no sea ficción sino realidad...”

3- Comunicado de por medio

El 12 de abril pasado, faltando casi una semana de estrenarse la segunda temporada de “Luis Miguel: la serie”, Aracely Arámbula se dirigió a la opinión pública a través de un comunicado en el que dejaba claro que su imagen no iba a ser usada en la mencionada ficción.

“Nunca tuve la intención de autorizar el uso y explotación de mi imagen como parte de la narrativa biográfica, real y/o ficticia en la serie intitulada LUIS MIGUEL... Esta es una prerrogativa que todos tenemos y podemos oponernos a su uso, en especial cuando puede llegar a transgredir la esfera personal y privada de una persona, más aún, cuando no se trata de una etapa de nuestra vida profesional a pesar de ser una figura pública... El ser protagonista en la vida de alguien, no significa ser protagonista de sus negocios... ”, se lee en el mencionado comunicado de prensa que adjuntamos a continuación.

Comunicado de Aracely Arámbula difundido entre la prensa el 12 de abril de 2021.





4- Serie no, memorias sí

En el mismo comunicado mencionado líneas arriba, la actriz dio a conocer su intención de publicar un libro con sus memorias, de una “manera no tendenciosa ni parcializada”.

“Me es grato compartir con ustedes que he iniciado el proyecto para escribir mis memorias, en donde con prudencia y discreción se ha visto involucrada mi vida personal en su transición hasta la profesional y llegando hasta el momento de ser madre, siendo que de esta forma podrán conocer las etapas más trascendentes; la realidad contada desde la fuente y no por terceros ajenos a ella, ni de manera parcial o tendenciosa”, concluyó.

5- “No hubo propuesta económica”

Un día después de difundir el comunicado, Guillermo Pous, entrevistado en el programa “De Primera Mano” descartó que Aracely haya recibido una propuesta económica por parte de los productores de la serie.

“No es que haya existido una razón para no arreglarse, es que ni siquiera hubo una propuesta, no hubo negociación, no hubo el rechazo de una oferta, la intención firme de la señora Arámbula desde el principio cuando se le acercó la productora fue ‘no me interesa participar, mucho menos que se explote mi imagen’, como lo dice en su comunicado”, reveló el abogado.

Pous agregó también que hubo la posibilidad de que la actriz sea representada por un personaje ficcional pero que ella se negó.

“La intención que se tenía era utilizar un personaje para representar esta narrativa biográfica, sobre el vínculo personal que (Luis Miguel) vivió con la señora Arámbula y ella se opuso porque, si bien está contando su historia, no lo está contando a través de una novela donde hace su biografía, sino que esa explotando comercialmente una etapa de la vida personal de alguien más, independientemente de que también haya formado parte de la propia”, expresó.

6- Pous desmiente a Gustavo Adolfo Infante

El pasado 6 de mayo, Guillermo Pous, desmintió que su patrocinada haya recibido dinero por parte de la producción de Netflix para que su imagen pueda usarse en la serie, tal y como lo afirmó días antes Gustavo Adolfo Infante.

“Es por completo falso, es equivocada la información que dieron, la posición de la señora Arámbula se mantiene exactamente en la misma condición, que fue, no autoriza el uso de su imagen en la serie”, aseguró el abogado en entrevista para el diario El Universal.

“Y no ha existido ninguna otra clase de negociación u oferta para que participara en ella, después de que tuviera la reunión hace muchos meses con la productora y después de que interviniéramos nosotros en el mismo asunto, se mantuvo en la misma situación, no hay ninguna autorización y no existió negociación posterior”, agregó.

“Fue muy curioso porque uno de sus colegas (Gustavo Adolfo Infante) dio a conocer esto y además lo hizo de manera contundente y categórica, como si efectivamente lo hubiera sabido y se lo hubieran firmado en piedra, y después fue a mi parecer, profesional y elegante, porque al día siguiente en un programa del cual es titular, una de sus compañeras (Mónica Noguera) de panel hizo la aclaración por habérmelo preguntado de manera directa, y él dijo, ‘la información que me dieron fue incorrecta’, es decir, le dio la vuelta reconociendo que se había equivocado y punto”, aclaró Pous.

Cabe destacar que, según Pous, si en la serie Luis Miguel recurrieran al recurso de cambiar el nombre, el aspecto físico o cualquier otra forma de maquillar la figura de Aracely Arámbula, la actriz estaría en su derecho de realizar un reclamo.

”Ya sea por la vía administrativa, por el uso no autorizado de la imagen, o por la vía civil, por la violación al derecho de imagen, de la privacidad, del prestigio, de la reputación, y por el daño y los prejuicios que pudieran ocasionar. Es irrelevante si utilizan el nombre real o no de una persona, ya que la imagen se conforma por muchas otras cosas más, no solamente por el nombre de pila y el patronímico, es por los rasgos físicos, por el comportamiento, por la psicología, por la situación, por el momento de vida que se pueda identificar a una persona y vincularla con otra persona”.

Pous explicó que, incluso, si Luis Miguel alegara que puede hablar de su relación con Aracely Arámbula porque es parte de su historia, tampoco sería valido este argumento.

7- Atenta a las novedades de la temporada 3

Lo más reciente que sabemos de Aracely Arámbula y su relación con la serie, tiene que ver con un comentario que hizo la actriz en el post de Sebastián Zurita, actor que se suma a la tercera temporada como Alex adulto, el hermano de Luis Miguel.

“Ahora eres el tío?, escribió la actriz ante el post que presentaba al nuevo elenco de la serie en su tercera entrega.

¿En qué terminará la historia?

DATO

Luis Miguel y Aracely Arámbula comenzaron una relación en 2005, de la cual nacieron Miguel en enero de 2007 y Daniel en diciembre de 2008. En 2009 la pareja se separó definitivamente.

“Luis Miguel, la serie 3” llega a Netflix el 28 de octubre.

Aracely Arámbula y Luis Miguel cuando eran pareja.





