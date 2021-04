Conforme a los criterios de Saber más

La segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” se estrenó el domingo 18 de abril en Netflix. La ficción que explora varios aspectos desconocidos de la vida del ‘Sol de México’, abordará en esta etapa de la historia el problema auditivo que tiene el cantante y que le generó inconvenientes a lo largo de su carrera. Según el episodio “Qué nivel de mujer” (2x01), el accidente que llevó al intérprete de “Suave” a perder parte del oído ocurrió en Lima durante un concierto. Pero, ¿es realmente cierto esto?

En el capítulo en mención, vemos a un Luis Miguel (Diego Boneta) ya más maduro durante la gira del disco “33 años″.

Tras verlo rápidamente pasar por Colombia, el artista arregla una visita relámpago a Lima, en el año 2005. Pero es debido a la mala organización para esta presentación, que ocurre una falla técnica que hace que el ‘Sol’ se retuerza de dolor y deba recibir un primer tratamiento auditivo.

En la escena más impactante se muestra cómo el cantante cae al suelo y es ayudado por su amigo y manager Fernando Guallar (Mauricio Ambrosi) y por José Pérez (Juan Ignacio Cane). Ambos intentan estabilizarlo después de sentir un molesto pitillo que lo aturde.

Según esta serie original de Netflix, el accidente se dio en un foro que no estaba realmente adecuado para un concierto. Más tarde, durante el segundo episodio, se muestra a Luis Miguel en el hospital. El pronóstico del cantante es que ha perdido parte de su oído.

También se observa que durante una conferencia de prensa por haber sido cancelado el espectáculo en Lima, el empresario que trajo a Luis Miguel al Perú tuvo una acalorada discusión con José Pérez y le reclama que le devuelva el dinero que ha invertido en la presentación o va a denunciar al cantante por incumplimiento de contrato.

NO HUBO CONCIERTO EN EL 2005

El cantante Luis Miguel ha realizado 12 conciertos en Lima en los años 1990, 1991, 1992, 1993, 1996, 2002, 2004, 2010, 2013, 2014, 2018 y el último en el 2019. No hay registro que el intérprete mexicano haya realizado un concierto en Lima en el 2005. Conversamos vía telefónica con Lucy Gómez Sánchez N, la presidenta del club de fans “Cómplices de Luis Miguel Club Oficial en Perú”, quien ha tenido la suerte de ver a Luis Miguel en 102 conciertos en 24 ciudades distintas.

Esta fan y probablemente una de las mujeres peruanas que más conoce la carrera de Luis Miguel narró a Saltar Intro que el cantante “estuvo contento y eufórico el día del concierto en Lima” en el 2004.

Portada del suplemento Luces previa a la presentación de Luis Miguel en Lima, en 2010. El artista ha tocado en varias ocasiones en la capital peruana.

Dicha presentación se dio el 30 de octubre del 2004 en la explanada del Estadio Monumental, recinto en el que se suelen realizar grandes conciertos desde el 2001, y que grandes cantantes y bandas como The Rolling Stones, Guns n Roses, The Killers y Britney Spears también se han presentado.

Ticket del concierto que dio Luis Miguel en Lima en el 2004 en el estado Monumental. (Foto cortesía: Club oficial Cómplices de Luis Miguel)

“Luis Miguel cerró su gira mundial en Lima en el 2004. Esa parte de la historia de la serie es inventada. No tenemos información que quedó mal después de ese concierto. Además, se dio en un estadio grande, no es un lugar chico (como lo plantea la serie)”, explicó Lucy Gómez Sánchez N.

“No es un lugar improvisado o un lugar nuevo donde no se haya probado la acústica. No pasó nada de eso. Me da mucha pena que mencionen a Lima como un lugar donde pasó algo tan horrible”, agregó.

EL VERDADERO CONCIERTO

Gómez Sánchez contó que recuerda que durante esa presentación “Luis Miguel estuvo contento porque terminaba su gira”. “Estuvo contento y eufórico de terminarla con nosotros. No recuerdo que haya ocurrido nada especial durante el concierto ni ningún problema de sonido. Al terminar agradeció a sus músicos”, agregó la presidenta de “Cómplices de Luis Miguel Club Oficial en Perú”.

Gracias a la magia de YouTube podemos ver el concierto que Luis Miguel brindó en octubre del 2004 en Lima. Durante la presentación, se le ve animado, contento y brindando lo mejor de su repertorio al terminar su Tour 33 en Lima.

Otros establecimientos en Lima donde ha brindado conciertos han sido el colegio San Agustín, el estadio Manuel Bonilla de Miraflores, el Jockey Club, el Lima Polo Club, entre otros.

SOBRE SU TINNUTIS

Luis Miguel en una entrevista al canal TN (Todo Noticias) de Argentina en 2015 fue consultado sobre el tema. Siempre se mostró bastante discreto con sobre su padecimiento. Sin embargo, ante la insistencia de la entrevistadora respondió: “Era una situación que se fue desarrollando que de repente, después de tantos años en los escenarios, con tantos decibeles de música, tanto nivel de volumen que hemos llevado en más de 30 años, es natural que haya algún tipo de reacción en tu cuerpo y por eso tuve que hacer lo que tenía que hacer”.

En otra entrevista para el medio Clarín explicó que “es una situación complicada, pero tienen que pensar que yo empecé a los 9 años con esta carrera: con la música, los decibeles, los conciertos. Entonces son más de 30 años expuestos a sonidos fuertes. Tuve que pasar por un tratamiento y afortunadamente ya estoy mucho mejor”.

“No fue fácil, son situaciones difíciles. La vida, de repente te pone pruebas y tienes que superarlas, no queda otra. Pero es una condición que he podido superar y creo que la estoy controlando lo mejor posible con el apoyo de mi gente querida, de los médicos, del público que ha sido extraordinario y me han dado mucha fuerza. He podido rehabilitarme de una manera casi milagrosa”, comentó.

