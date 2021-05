Conforme a los criterios de Saber más

En la primera temporada de “Luis Miguel, la serie”, destacaron los romances del artista con Mariana Yazbek e Issabela Camil, y aunque en la segunda temporada este segundo personaje sigue teniendo relevancia, en el séptimo capítulo aparece una mujer que, en la vida real, se volvió clave en la vida de Luis Miguel.

En el citado episodio, titulado “Entrégate”, se muestra que una periodista de MTV llamada Jessy quiere entrevistar a Luis Miguel y él acepta con mucho gusto recibirla. En la vida real, el intérprete sí se fijó en una presentadora de MTV y se llama Daisy Fuentes. La actriz cubana Mariela Garriga es quien interpreta a Jessy en la serie y como se puede apreciar existe un gran parecido entre el personaje y Fuentes.

Romance de Luis Miguel y Daysi Fuentes

El cantante mexicano y la comunicadora cubana tuvieron un romance entre los años 1995 y 1998. Tras terminar, él comenzó a salir con la cantante estadounidense Mariah Carey. Su relación fue relativamente mediática y se dejaron fotografiar en varias ocasiones.

La actriz cubana Mariela Garigga interpreta a la modelo y conductora de televisión Daisy Fuentes. (Foto: Netflix)

Daysi Fuentes y Luis Miguel se conocieron en el 1995, tras conocerse durante una entrevista. Al ser ambos muy famosos, su relación fue mediática.

Daisy Fuentes y la entrevista con Luis Miguel en los años 90.

En el año 96, ambos asistieron juntos a la premiación de los Oscar.

Por aquella época, se informó que fue Daisy Fuentes quien puso fin a la relación en 1998 porque Luis Miguel no quería comprometerse ni casarse con ella. El cantante nunca confirmó el romance y siempre se refirió a ella como una “linda amiga”. “A veces las fotos crean ilusiones. Es solo una linda amistad”, dijo en el año 95 sobre su relación con Daisy Fuentes.

Años después, tras una ruptura con Aracely Arámbula, Luis Miguel y Daisy Fuentes fueron vistos en una playa en el 2010. Sin embargo, quedó solo como un rumor. En el 2015, la cubana contrajo matrimonio con el cantante y compositor Richard Marx.

Daisy Fuentes y Luis Miguel en los Oscar.

En 2017, la comunicadora se animó hablar de Luis Miguel y la serie sobre su vida: “Espero que sea algo muy bonito, muy bueno y que le vaya muy bien”. También hablo de él: “Le tengo mucho cariño y claro que somos amigos”.

En otra entrevista, también en el 2017, la conductora dijo al programa “Suelta la sopa” que actualmente no tiene contacto con él, pero lo recuerda con mucho cariño: “Él fue una parte importante en mi vida… espero que le vaya bien”.

Pelea con Cristian Castro

Existen rumores que Daisy Fuentes fue una de las razones por las que Cristian Castro y Luis Miguel dejaron de ser amigos. “No somos amigos porque él no ha querido realmente, fuimos amigos en un momento muy lindo también y la verdad es que me decepcionó un poco sinceramente su personalidad, porque yo estaba saliendo con una chica y vino realmente a meterse y eso fue lo que nos distanció”, contó Cristian en 2019 en una entrevista para Telefé.

“A mí no me distancio de él, yo lo dejé meterse porque lo quiero mucho. Empezó a enamorarla, le empezó a hablar y ella me lo decía. Sentí que era un hermano de Luis Miguel, que le gustaba Daisy y yo al ver la situación le dije: ‘Lo mejor es que pruebes con él’. A partir de ahí, él se hace el ofendido cuando soy yo el que tenía la ropa en la casa de Daisy”, añadió.

