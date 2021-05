Te extraño

Como se extrañan las noches sin estrellas

Como se extrañan las mañanas bellas

No estar contigo, por Dios que me hace daño

Te extraño

Cuando camino, cuando lloro, cuando río

Cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío

Porque te siento como algo muy mío

Te extraño

Como los árboles extrañan el otoño

En esas noches que no concilio el sueño

No te imaginas, amor, cómo te extraño

Te extraño

En cada paso que siento solitario

Cada momento que estoy viviendo a diario

Estoy muriendo, amor, porque te extraño

Te extraño

Cuando la aurora comienza a dar colores

Con tus virtudes, con todos tus errores

Por lo que quieras, no sé, pero te extraño

Te extraño

En cada paso que siento solitario

Cada momento que estoy viviendo a diario

Estoy muriendo amor porque te extraño

Te extraño

Cuando la aurora comienza a dar colores

Con tus virtudes, con todos tus errores

Por lo que quieras, no sé, pero te extraño