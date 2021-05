Conforme a los criterios de Saber más

Y como ya es una costumbre en esta segunda temporada de “Luis Miguel: la serie”, un éxito de antaño del cantante se convierte en protagonista de cada capítulo de la ficción de Netflix. Sucedió con “Hasta que me olvides” y luego con “Suave” y hoy es el turno de “Ayer”, primer sencillo del disco “Aries” lanzado al mercado en 1993, época en que actualmente se desenvuelve la historia del astro mexicano.

“Ayer” se escuchó por primera vez el 17 de mayo de 1993 y encabezó ese año la lista Billboard Latino en Estados Unidos durante tres semanas. Quizás algunos no lo saben pero esta canción no fue compuesta especialmente para Luis Miguel sino que es una versión en español del tema instrumental “All That My Heart Can Hold”, del músico y compositor canadiense David Foster, de 1986.

Esta nueva versión, fue escrita escrita y adaptada por Rudy Pérez, quien también estuvo a cargo de los temas: “Me niego a estar solo”, “Tú y yo” y “Luz verde” de Aries.

Sobre esta adaptación, Rudy Pérez cuenta en el libro “El Latin Hit Maker” de 2019: “...Cuando le puse (A Luis Miguel) todos mis temas ya había elegido cuatro de mis canciones. Regresé a Miami confiando en que las canciones estarían en su álbum. Un semana después recibí una llamada suya diciéndome que quería que yo colaborara con David Foster y Jeremy Lubbock en una canción para él. Dijo que lo que había escuchado hasta ahora podría ser el primer sencillo en ser lanzado. Después de escuchar la canción de David y Jeremy pensé: ¡Espero no arruinar la canción!’. Querían que yo escribiera las letras en español para la melodía.”

“Cuando comencé a trabajar, nada y quiero decir absolutamente nada funcionó. Trabajé varios días sin bañarme ni dormir. Una idea tras otra y ningún resultado. El estudio de mi casa parecía un basurero, lleno de papel y roto. Luis Miguel seguía llamándome periódicamente para averiguar cómo iba y pedirme una vista previa. Lo disuadía diciendo: Oh! Luis, no quiero estropear la sorpresa. Sé paciente conmigo. Pero la cruda realidad era que mi manantial estaba seco. Entonces una noche, Betsy (su esposa) entró al estudio y dijo: ¡Ya basta Rudy, esta noche vas a relajarte, vamos a preparar una cena y ver una película!’. Mi esposa salvó el proyecto porque yo estaba a punto de tirar la toalla.”

“Nos decidimos por ver la película: Deja que el tiempo vuelva”, de Jane Seymour y Christopher Reeve. La película trata de un joven caballero que a través de un viaje en el tiempo encuentra al amor de su vida... Betsy y yo estábamos llorando cuando aparecieron los créditos finales. Apenas nos secamos las lágrimas miré a Betsy le dije: Te quiero mucho. Gracias por alejarme de mi escritura para ver esto porque ahora tengo la historia para la canción de Luis Miguel. Y entonces escribí ‘Ayer’...”.

Portada del libro "El latin hit maker", de Rudy Pérez.

Cabe destacar que este tema tuvo tres videoclips en su momento. Uno dirigido por Benny Corral, otro por Rubén Galindo y el último por Gustavo Garzón.

LO QUE SE MUESTRA EN LA SERIE

En este cuarto episodio, Patricio Robles no está conforme con el resultado del video de “Ayer” y le sugiere a Luis Miguel grabar una nueva versión producida por él. “Perdón, pero el video parece de otra época”, exclama el polémico publicista, generando inseguridad en el cantante.

Esta nueva versión propuesta por Robles está basada en el video que dirigió Gustavo Garzón en aquel entonces.

“Y entre la niebla, vemos a un caballo blanco que representa la personalidad de Luis Miguel”, se escucha decir a Patricio mientras le cuenta la nueva idea para el video al ‘Sol’.

Hacia el final del segundo día de grabación, Luis Miguel decide irse del estudio para pasar tiempo con su hija, de quien está cargo ese fin de semana. Ante el reclamo de Patricio, quien le dice que el video aún no está terminado, este le responde que lo completen con lo que tienen.

Diego Boneta en la grabación para la serie del video del tema "Ayer". Foto: Netflix

LA VERSIÓN DE DIEGO BONETA

El 28 de abril pasado, Diego Boneta anunció que la versión grabada por él, especialmente para la serie ya está disponible en Spotify.

“Amigos, ¿cómo están?, estoy en el aeropuerto como pueden ver y estoy emocionado porque hoy sale una de mis canciones favoritas de la serie, ‘Ayer’, que es un tema, que en el próximo capítulo se verá, que quedó increíble, todo ese momento y yo creo que fue la canción más difícil de cantar de todas las canciones que he cantado, porque vocalmente tiene un rango ridículo y Kiko hizo un trabajo fenomenal con la sinfónica de San Diego, así que no se diga más y escuchen”, dijo el actor y cantante.

Sobre esta nueva versión de “Ayer”. ¿A ti cuál te gusta más? ¿La de Luis Miguel o la de Diego Boneta?

