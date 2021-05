Conforme a los criterios de Saber más

Advertencia: este artículo contiene spoilers. El quinto episodio de “Luis Miguel: la serie” nos mostró finalmente la muerte de Hugo López, quien fuera mánager del cantante desde 1988 hasta 1993, y según varios testigos del entorno del cantante, fue como un padre para él.

En los capítulos anteriores ya habíamos visto como el cáncer de colon que sufría el argentino había vuelto con fuerza y hasta había hecho metástasis, por lo que su muerte era inevitable.

“¿Y tú cómo estás? No sé, como que te veo pálido, más flaco. Querías venir a hablar de algo ¿Todo bien?”, le pregunta a Hugo en los minutos finales del cuarto episodio después de comentarle lo feliz que sentía con Michelle a su lado y de los planes que tenía de ir a visitar a Erica a Nueva York.

En esta nueva entrega, Hugo se sincera con Luis Miguel y le cuenta lo que está atravesando, originando en el cantante un fuerte choque emocional. El cantante no sabía nada de la enfermedad de su mánager. Le pide que viajen a Nueva York, porque quizás ahí podrían encontrar una cura. El argentino le responde que ya no hay nada que hacer “que la vida es así de fugaz”. Luis Miguel visiblemente afectado le reclama por qué no le contó antes para estar con él y acompañarlo.

En paralelo, vemos como José Pérez, el chofer de Hugo y a Patricio Robles, el publicista de Luis Miguel, intentan de sacar provecho de esta nueva situación. “El viejo está enfermo, es una buena oportunidad”, le dice el uruguayo a Robles.

César Bordón (Hugo López) en una escena de la segunda temporada de la serie sobre Luis Miguel.





HUGO Y LUIS MIGUEL, LO QUE PASÓ REALMENTE

Hugo López murió el 30 de noviembre de 1993, a los 51 años, víctima de un cáncer al colon terminal que padeció durante ocho meses, y que le ocultó a Luis Miguel hasta el final.

En una entrevista concedida a Teleshow en mayo de 2018, Lucía Miranda, la viuda de López declaró: “A principios de 1993 mi marido se enteró de que tenía cáncer de colon. Su papá había muerto tres años antes de la misma enfermedad... Me lo cuenta él, y a su vez me prohíbe que lo cuente: no se lo podía decir ni a su mamá. Hugo era una persona muy personal en su forma de pensar. Incluso no se lo contó a nadie de Televisa, donde era director, y mucho menos a Luis Miguel”.

Hugo López y Luis Miguel a principios de los noventa.

Según Lucía, Luis Miguel se entera de la enfermedad de Hugo dos semanas antes que este falleciera.

“14 días antes de su muerte. Ese día no me lo olvido más. Estaba internado en el Centro Médico ABC, en México, y Luis (Luis Miguel) lo fue a visitar. Hugo siempre le inventaba distintos problemitas de salud para justificar sus recaídas. Ese día, cuando lo ve, como si nada pasara, Hugo le dijo: ‘Ahora vas a ver todo lo que vamos a hacer, vamos a grabar un nuevo disco, vamos a hacer una gira internacional…’. Y le hablaba, y le decía… Luis Miguel lo miraba y se le caían las lágrimas, como diciéndole “Sí, Hugo, sí, sí…”, agregó Lucía.

Sobre la posterior reacción de Luis Miguel ese día en el hospital, la viuda lo describió así: “No me olvido de esas lágrimas al salir de la habitación. Luis Miguel golpeaba las paredes y decía: “¡Puta, esta pinche enfermedad del cáncer! ¡¿Cómo puede ser que ahora me pase esto con Hugo?!”.

ETAPA EXITOSA

Hugo López representó a Luis Miguel alrededor de 1989. Bajo su representación, el ‘Sol de México’ lanzó discos como “Busca una mujer” (1988) “20 años”; “”Romance” y Aries”.

“Después de la muerte de él, la vida de Luis Miguel cambió. Hugo siempre lo contenía, lo aconsejaba mucho porque era muy paternal con él”, declaró Miranda al programa mexicano “De primera mano”.

Sobre la forma en que fue interpretado Hugo en la serie de Netflix, Mariana López, la hija del argentino declaró al portal Excélsior en julio de 2018: “Quizá si lo ponen con un carácter más fuerte, se pier­de ese sentido de empatía que había entre ellos y todo el amor que mi papá le tenía y todo lo que le apoyó. Estoy muy agradecida de que Luis Miguel lo esté presentando de esa forma porque es exac­tamente como él lo veía”.

En la citada web Mariana también habló del velorio de su padre. Recordó, por ejemplo, que varios famosos y empresarios estuvieron presentes en el lugar y firmaron el libro de condolencias.





