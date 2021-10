Conforme a los criterios de Saber más

Era el martes 2 de mayo del 2017 y varios medios internacionales anunciaban que el cantante Luis Miguel había sido detenido en Los Ángeles, California. Tras varias varias demandas millonarias, el “Sol de México” era arrestado por un caso relacionado con el incumplimiento de una sentencia. Como se pudo apreciar en el último tráiler de la tercera temporada de “Luis Miguel, la serie”, conoceremos al detalle lo qué ocurrió aquel oscuro día para el cantante.

El 17 de abril del 2017, la jueza Virginia A. Phillips ordenó que se detuviera al mexicano, luego que este se negara a asistir en tres ocasiones a los tribunales de la ciudad de California. Unos meses antes, en enero de ese mismo año, su querido auto Rolls Royce había sido embargado por esta deuda.

Las finanzas de Luis Miguel están nuevamente bajo la lupa luego de las revelaciones de los Pandora Papers. (Foto: MARTIN BERNETTI / AFP)

Según reportaron los medios en aquel año, Luis Miguel había sido denunciado por su exrepresentante en Estados Unidos, el empresario tejano William Brockhaus, por incumplimiento de contrato. En noviembre del 2016, Brockhaus ganó una demanda contra el cantante por la cancelación de una serie de conciertos en la fallida gira de 2015. Brockhaus afirmó que astro mexicano no le pagó sus honorarios. Un juez federal de Nueva York le dio la razón.

Luis Miguel fue detenido el 2 de mayo, según confirmaron los medios en aquel año con los abogados del denunciante, pero a las horas salió bajo fianza. Tuvo que pagar 1 millón de dólares.

Así luce Diego Boneta como Luis Miguel en la tercera y última temporada de la serie de Netflix. Foto: Netflix

Para este caso, se buscó la declaración de Joe Madera, quien fue asistente durante años muy cercano a Luis Miguel y por su presunto conocimiento sobre estos hechos. ”Un interrogatorio de Joe Madera ante el juez es necesario para conocer el paradero de los bienes de Luis Miguel”, expuso en su escrito el abogado Kenneth J. Kelly, también en representación de Brockhaus.

Debido a esta denuncia, Luis Miguel tuvo que despedirse de su casa de Acapulco, el departamento de Miami, la casa de Los Ángeles, y hasta de un lujoso yate.

Amistad rota

William Brockhaus y Luis Miguel se conocieron en 1997, en el hotel Camino Real de El Paso de Texas, se volvieron muy amigos. Al pasar los años, decidieron trabajar juntos y en el 2012 firmaron un contrato por el que Brockhaus se dedicaba en exclusiva a la carrera de su amigo.

Además, en el contrato que durante el juicio se hizo público se indicó que Brockhaus se embolsaría un 10 por cierto de las ganancias de cada actuación. Sin embargo, Brockhaus aseguró que jamás vio ese dinero.

En la demanda que le interpuso, el exrepresentante de Luis Miguel exigía casi dos millones de dólares como compensación por incumplimiento de contrato en tres conciertos que ofreció en Dallas, El Paso y San Antonio.

El cantante Luis Miguel es uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos (Foto: Instagram @lmxlm)

Otros juicios de Luis Miguel

También tuvo problemas con su disquera. En el 2014, Warner Music acusó al cantante de incumplir con la grabación de cuatro discos. Luis Miguel debía pagarles 3,6 millones y medio de dólares por el incumplimiento del contrato. Sin embargo, no lo hizo y tuvo que renegociar la suma y la fecha. Nuevamente, no cumplió y se enfrentó a una nueva demanda en el 2017, esta vez por 13 millones de dólares.

Diego Boneta, otra vez en la piel de Luis Miguel, para la tercera temporada. (Foto: Instagram/mickyeterno).

Otro de los conflictos que le generó pérdidas de grandes sumas de dinero fue el incumplimiento de contrato que tuvo con su compatriota Alejandro Fernández. Los dos mexicanos anunciaron en el 2015 que darían una gira en conjunto al que llamaron “Passion Tour”. Esa gira iniciaría en abril del 2016 en el Auditorio Nacional de México y luego los llevaría a recorrer todo México, Centroamérica y Estados Unidos.

Alejandro Fernández dio un anticipo, pero Luis Miguel canceló los conciertos debido a problemas de salud. El “Sol de México” se negó a devolverle el dinero indicando que no suele reembolsar los anticipos. Esta respuesta no le gustó a Fernández, quien decidió demandarlo por casi 7 millones de dólares. Este conflicto no solo le generó pérdidas monetarias al ‘Sol’, también perjudicó su imagen.

Tercera temporada

¿Qué se sabe sobre la tercera temporada? El cantante y actor Diego Boneta dio una entrevista para el medio Ciudad Magazine y reveló pequeños detalles sobre la tan esperada tercera y última temporada. “Yo creo que va a ser la mejor (temporada)”, dice Boneta.

“Creo que va a hacer la más arriesgada. Para el equipo, que fue el mismo que hizo la primera y segunda temporada, dijimos cómo podemos hacer la última temporada más arriesgada. Y mostramos el Luis Miguel que no hemos mostrado antes. El Luis Miguel del tiempo presente es ‘heavy’. Es lo más difícil que he hecho”, añadió.

En cuanto a lo que nos adelantó el tráiler de la tercera temporada sobre la vida del cantante, este nos muestra los inicios de las dificultades económicas que llevaron al ‘Sol de México’ hasta la cárcel, el momento preciso de su detención y sus problemas con la bebida.

Y como siempre hay una luz al final del túnel, también vemos el comienzo de lo que fue la propuesta por parte de Miguel Aleman Magnani de hacer una serie sobre el cantante para rescatarlo de todos sus problemas de dinero.

DATO

La tercera temporada de “Luis Miguel, la serie” se estrenará el 28 de octubre mediante el servicio de streaming Netflix.