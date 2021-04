Conforme a los criterios de Saber más

La segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” le ha dado, de momento, un extraño cierre al caso de la desaparición de Marcela Basteri, un suceso que todavía genera muchas preguntas y que fue parte sustancial de la primera parte de la ficción.

En el 2018, por ejemplo, se relató el que habría sido el último momento que el ‘Sol’ tuvo con la italiana antes de su desaparición, en 1986. En el capítulo 11 de la bioserie, se recrea el día en que Luis Miguel invitó a subir al escenario a su madre y le dedica la canción “Marcela”, tema compuesto por el padre del cantante, Luisito Rey. En aquella época, Luis Miguel tenía apenas 15 años.

Esta escena se presenta en la serie como si hubiera ocurrido en 1986, sin embargo, el concierto en el Luna Park de Argentina 16 de marzo de 1985. Para esa fecha, Luis Miguel no veía a su madre hace cuatro meses porque se encontraba en la grabación de su disco en italiano “Collezione Privata” y en el inicio de su gira “Palabra de Honor”.

Junto a sus padres y sus hermanos, Alejandro (de amarillo) y Sergio, Luis Miguel fue fotografiado aquí por la revista Hola en su casa de Madrid, en 1985. Luisito y Marcela se separarían ese mismo año.

Otra versión

Sin embargo, en una entrevista para el medio chilena La Tercera, el productor Jaime Vas, quien llegó a ser el tour manager del cantante mexicano durante cinco meses, explicó que ese encuentro de Luis Miguel y Marcela no fue el último.

Según Vas, el ‘Sol’ vio a Basteri en Madrid en el año 1986. El chileno había hecho la gestiones para que Luis Miguel se presente en un programa de la TV chilena, sin embargo, Luisito Rey le dio problemas para traerlo, diciendo que su hijo no contaba con los visados correspondientes. Y cuando pensó que ya estaba todo coordinado, el español salió con una nueva excusa, esta vez relacionada con Marcela.

“(Luis) me dice que Luis Miguel no había visto a su madre desde hacía varios meses. Yo no tenía idea de la historia en ese momento. Ni yo, ni nadie. Pero él me insistía..., y además me pidió que pusiéramos los pasajes, porque ella vivía en Italia”, agregó haciendo referencia a la llamada que le hizo Rey en1986.

Después, explicó a La Tercera, que Luisito Rey le pidió más gollerías para concretar el viaje de Luis Miguel. Entre ellos, que la televisora interesada en contar con el ‘Sol’ corra con los gastos de lo pasajes para que Marcela y Sergio, que era un bebé en ese entonces, viajen a darle el encuentro a Luis Miguel. “Desde Chile solo se pagaron dos vuelos desde Milán a Madrid: el de Marcela y el de Sergio”, dijo Vas.

El chileno explicó que la madre y el hermano de Luis Miguel llegaron a Madrid poco antes que el avión saliera a Chile. “Fui a buscar a Luis Rey y a Micky a Las Matas, nos tomamos un café y nos fuimos al aeropuerto. Yo mismo me encargué del embarque y nos fuimos a un restaurante muy bueno, muy bonito, ubicado en el segundo piso”, relató Vas.

Anna Favella y Óscar Jaenada como Marcela Basteri y Luisito Rey en "Luis Miguel, la serie". (Foto: Netflix)

En el restaurante, Luisito Rey y Marcela arreglaron previamente un encuentro para que, después de tanto tiempo, Luis Miguel pudiera volver a ver a su madre. Según narra Val cuando llegó Marcela “una señora rubia, guapísima”, Luis Miguel corrió hacia ella y la abrazó. “Por primera vez me pregunté qué onda, qué pasaba acá..., no era normal, estaban como pegados por un chicle ”, recordó.

Val reveló que ese encuentro fue emotivo y duró unos cuantos minutos. Marcela lo abrazaba y le daba besos en las mejillas, con los ojos llenos de lágrimas; mientras que “Micky” la veía feliz y sonreía.

Luego del abrazo, Luis Miguel le pidió a su papá que le dejara hablar en privado con su madre y Luisito Rey aceptó. Esta conversación duró poco más de una hora y cuarto. “ Yo estaba preocupado, mi interés en ese momento era que por fin se subieran al avión. Pero Luis Rey me decía que esperara, que el niño no veía a su madre hacía varios meses. ‘No seáis tan insensible’, me repetía ”, contó

Luis Miguel (Luis de la Rosa) y Marcela Basteri (Anna Favella) en una escena del capítulo 11 de la bioserie sobre el cantante. (Foto: Netflix)

Después de las 10 p.m., según lo que narra Val, se despidieron en una largo abrazo y ambos se pusieron a llorar. “Me impresionaron… el niño se fue muy triste. Lo estaba esperando su secretario y un guardaespaldas. Se despidió y yo llamé a Ernesto para avisarle. ¿Luis Rey y Marcela? No supe para dónde se fueron”, añadió Vas.

En otro momento de la entrevista con el medio chileno, el productor contó que en 1989, en París. En un restaurante top de Francia, volvió a ver a Luis Miguel, quien estaba con su novia. Apenas Luis Miguel lo vio se acercó y lo abrazó. “Me preguntó cómo había estado. Fue todo muy bonito. Al rato, cuando estábamos hablando, me dijo: ‘Tú estuviste conmigo la última vez que yo vi a mi madre’ ”, agregó el productor Jaime Vas.

