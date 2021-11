Conforme a los criterios de Saber más

La inclusión del personaje de Aracely Arámbula fue uno de los temas que más intriga e interés causó una vez finalizada la primera temporada de “Luis Miguel: la serie” dado el peso que la historia de amor, con dos hijos incluidos, pudo significar en la vida real del cantante mexicano.

Incluso el periodista Gustavo Adolfo Infante, se atrevió a decir en su canal de YouTube a principios de este año: “Estoy en condiciones de decirles que Aracely Arámbula sí va a aparecer en la serie de Luis Miguel. Yo creo que va a ser en la tercera temporada porque en la segunda no va a llegar hasta la vida de Aracely, la que estamos viendo”, dijo. Sin embargo, días después, el conductor salía a negar lo dicho luego que Guillermo Pous, abogado de Aracely Arámbula, lo desmintiera públicamente.

En abril de este año. la propia Aracely salió a responder directamente y por medio de su abogado que ni su nombre ni el de sus hijos con Luis Miguel serían mencionados en la serie.

“Nunca tuve la intención de autorizar el uso y explotación de mi imagen como parte de la narrativa biográfica, real y/o ficticia en la serie intitulada LUIS MIGUEL... Esta es una prerrogativa que todos tenemos y podemos oponernos a su uso, en especial cuando puede llegar a transgredir la esfera personal y privada de una persona, más aún, cuando no se trata de una etapa de nuestra vida profesional a pesar de ser una figura pública... El ser protagonista en la vida de alguien, no significa ser protagonista de sus negocios... “, se lee en un comunicado de prensa expuesto por la actriz.

Luis Miguel y Aracely Arámbula cuando eran pareja.

Un día después de difundir el comunicado, ante la insistencia de algunos medios mexicanos por el tema, Pous, entrevistado en el programa “De Primera Mano” descartó que Aracely haya recibido una propuesta económica por parte de los productores de la serie.

“No es que haya existido una razón para no arreglarse, es que ni siquiera hubo una propuesta, no hubo negociación, no hubo el rechazo de una oferta, la intención firme de la señora Arámbula desde el principio cuando se le acercó la productora fue ‘no me interesa participar, mucho menos que se explote mi imagen’, como lo dice en su comunicado”, reveló el abogado.

La “presencia” de Aracely en la tercera temporada

El 28 de octubre, Netflix estrenó la tercera temporada completa de “Luis Miguel: la serie”. Compuesta de 6 capítulos, esta parte de la historia aborda la etapa de la vida del astro mexicano desde 1997 en adelante.

El primer episodio nos muestra a un Luis Miguel sumido en el alcohol, las deudas millonarias y la infelicidad personal y profesional. Debido a esta situación, el cantante tendrá que asumir sus equivocaciones y tratar de encontrar soluciones.

Es así que en el episodio 2, Azucena (Teresa Ruiz) asesora de finanzas de Luis Miguel junto a su abogado Humberto Garduño (Plutarco Haza) le revelan al cantante que está prácticamente en la ruina, por lo que tienen un plan para hacerle frente. Y es en esta conversación en la que mencionan la demanda por alimentos que entabló Aracely alrededor de 2017. Además, se menciona la deuda que Micky le debía a Alejandro Fernández por faltar al tour en el que ambos cantarían juntos.

Humberto Garduño: “Tenemos un plan pero va a estar duro. Si lo seguimos al pie de la letra, vas a salir de deudas en...”

Azucena: “12 meses, incluye manutención (hijos de Luis Miguel), la deuda con el otro cantante (Alejandro Fernández), la demanda de Brockhaus (William Brockhaus, ex mánager del cantante).

Ante esto, Luis Miguel responde que “saquen el dinero del Banco y ya”, sin saber que no cuenta con los fondos necesarios para saldar sus deudas.

Humberto Garduño: “En el plan que te dimos, vas a tener que dar varios conciertos y vender propiedades”

Luis Miguel: “¿Quieren que venda Acapulco, verdad?”

Azucena: “No solamente Acapulco, la casa en México, tus coches y el yate”

Plutarco Haza como Humberto Garduno, Diego Boneta como Luis Miguel, Carlos Ponce como Miguel Aleman en una escena de la tercera temporada de la serie. Foto: Camila Jurado/Netflix © 2021

Cabe destacar que los pagos por la manutención de los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula continuaron, al menos hasta principios de este año. Según Pous, el cantante no cumplió con sus obligaciones en más de un año.

“Del convenio que se tiene para la manutención de los hijos menores en común, el señor Gallego no ha cumplido con tales, en más de un año que la señora Arámbula se ha hecho cargo de los gastos de los niños y de algunas otras obligaciones, que tampoco se han cumplido”, dijo Pous en abril de este año.

Luis Miguel y Aracely Arámbula en la portada de la revista ¡Hola! México de 2008.

Pero esta no fue la única mención en la serie, de la problemática que envolvió a Luis Miguel y Aracely Arámbula en la vida real. En el penúltimo capítulo, en una reunión en la que el cantante y los productores de la ficción mexicana, definen qué temas se contarán en esta, Micky habla de su relación con su padre Luis Rey y consiente que se hable de él pero les aclara que “de Aracely no se habla”.

En redes sociales está circulando un par de videos sobre la tercera temporada de "Luis Miguel: la serie".

“Es cierto lo que dice ese libro, mis padres nunca se casaron y sí, mi padre se fue del hospital sin pagar la cuenta. Nos contaba esa anécdota y con orgullo, ¿eh? Esa y 100 más. No les puedo decir que fue una buena persona, tampoco fue un buen esposo y menos un buen padre. Pero lo que les puedo decir es que él fue el primero en creer en mí. Así que digan la verdad y pongan todo. Cada transa, cada estafa...¡Ah!, de Aracely no se habla, ¿eh?”, dice Luis Miguel personificado por Diego Boneta.

