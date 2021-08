Conforme a los criterios de Saber más

Corrección: Este artículo fue publicado originalmente el 24 de abril y republicado el 16 de mayo tras la emisión del sexto episodio de la segunda temporada.

En la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, la ciudad de Lima quedó como la “culpable” de haberle generado un daño irreparable al ‘Sol de México’. Además de un supuesto accidente que devino en los problemas en el oído que perjudicaron la carrera del ‘Sol’, en la serie también se habló de un supuesto robo de sus empresarios en el contrato que lo traía al Perú. Conversamos con personas que estuvieron al rededor del astro mexicano durante los conciertos del 2002, 2004 y 2010 para entender qué tanto hay de cierto y qué tanto de ficción en la relación del divo con este país.

En el primer episodio de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, Luis Miguel (Diego Boneta), realiza un supuesto concierto en Lima en el año 2005. Durante este show, ocurre un accidente debido a una falla técnica, ocasionando que el cantante pierda la mitad del oído.

Inmediatamente, los nuevos fans de Luis Miguel y quienes alrededor del mundo lo vienen acompañando desde hace más de dos décadas, empezaron a indagar si esto fue real. En el segundo episodio, se continúa con este lamentablemente evento. Pero esta vez, se muestra al cantante en el hospital recuperándose del accidente.

Además, se ve como su amigo y quien le llevaba la prensa en esa época José Pérez (Juan Ignacio Cane) habla con los medios peruanos y les indica que ‘Luismi’ está bien y que pronto realizará una nueva presentación.

En la serie, también se da a entender que, tras el show en Lima, Luis Miguel tuvo que hacer una parada en sus actividades para recuperarse. En el 2004, tras su paso por el Perú, viajó a México donde continuó con la promoción de su disco "México en la piel" y estaba por lanzar el video de "Que seas feliz" con la participaron la actriz Yadhira Carrillo y el Mariachi Vargas de Tecalitlán. (Foto: Germán Falcón/ El Comercio)

Antes que termine la escena, aparece un empresario peruano sin nombre que le pide a José Pérez que le devuelvan el dinero invertido en el concierto o de lo contrario va a denunciar al cantante por incumplimiento de contrato.

LA CULPABLE

A raíz de los episodios, medios internacionales y nacionales replicaron el supuesto accidente de Luis Miguel en Lima como un hecho real. La primera temporada de la producción de Netflix estuvo basada en el libro “Luis Mi Rey”, de Javier León Herrera. Sin embargo, para la segunda temporada ya no contaban con un libro biográfico de referencia. El guionista de la serie Daniel Krauze en una entrevista para el medio Somos dijo que ellos tuvieron que investigar para poder escribir la segunda temporada. “Salimos a investigar, a entrevistar. No puedo decirte a quién entrevisté, así como el resto de mi equipo, pero se hizo. Fue un trabajo de la producción completa”, comentó al medio peruano.

Al final de cada episodio, se lee en fondo negro que esta serie está basada en hechos reales, sin embargo, ciertos personajes, nombres, situaciones e INCIDENTES han sido ficcionados con finales dramáticos.

Pero como es muy común al ver una serie biográfica, creemos que todo lo que pasa en pantallas es real. Varios fans de la producción de Netflix culpaban a Lima de la dolencia que sufrió el intérprete

Twitter la noche del domingo. (Foto captura: Twitter)

¿QUÉ OCURRIÓ EN REALIDAD?

Luis Miguel ha venido a Lima varias veces desde el año 83. El empresario peruano Jorge Fernández reveló a Saltar Intro que lo trajo cuatro veces y que por primera vez fue cuando tenía entre 12 y 13 años. “Contacté a Luisito Rey y vino Luis Miguel, e hicimos una gira por el país. Esa fue la primera vez. Su papá era su manager. Su papá también trabajó conmigo, él también era cantante”, comentó.

El ‘Sol de México’ ha realizado un total de 12 conciertos en Lima en los años 1990, 1991, 1992, 1993, 1996, 2002, 2004, 2010, 2013, 2014, 2018 y 2019. Tal como mencionamos en otro artículo no hay registro que el intérprete mexicano haya realizado un concierto en Lima en el 2005, como plantea la serie.

El show más cercano a la fecha que muestra la serie fue en el 2004 organizado por Kandavu Producciones, conocida promotora peruana que empezó a operar en 2001, a quienes intentamos contactar sin éxito. Sin embargo, según reportes de El Comercio, el concierto de ese año se realizó sin mayores incidencias. El artista se presentó para más de 10 mil personas en el marco del Tour 33, del disco homónimo.

En una nota publicada el 29 de octubre del 2004 en Luces de El Comercio, Alejandro Gonzales, de Kandavu Producciones, informó que Luis Miguel venía con su propio equipo de seguridad, aunque la producción había puesto a su disposición doce efectivos más, con los que sumaban treinta las personas que le cuidarán la espalda al divo. Así mismo, el empresario dijo que Luis Miguel no tendría diálogo alguno con la prensa local.

Aquella presentación, según reportes de la fecha de El Comercio, ocurrió sin mayores incidencias. El artista se presentó para más de 10 mil personas en el marco del Tour 33, del disco homónimo. (Foto: Germán Falcón/ El Comercio)

UN INCIDENTE EN LIMA

Fernández recuerda que sí ocurrió un incidente con el audio de Luis Miguel en una de las presentaciones que brindó en Lima, pero no fue en las fechas cercanas al 2005, sino en el año 1993.

“La segunda vez que lo traje ya no trabajaba con su papá. Fue en el 93 y fue cuando tuvo ese incidente en el oído. Su representante era Hugo López, el argentino”, comentó. En el año 1993, el cantante se presentó en Muelle Uno, un restaurante que estaba al frente del mar en la Costa verde. No fue un concierto multitudinario, sino una cena show.

“Hubo un problema en el Muelle. Ahí se empezaron a utilizar los auriculares en el oído y el retorno de la música lo escuchaba por ahí. Entonces, cuando vi en los ensayos que estaban utilizando eso, yo le dije al sonidista que era de ellos, porque los grandes cantantes siempre vienen con sus sonidistas o su técnico de sonido, yo le dije que me parecía inapropiado y que hay tener cuidado porque estamos al frente de un cerro con antenas de radio y se puede filtrar el sonido. El técnico me dijo que no, que a ellos no les iba a pasar”, relató vía telefónica.

“En la primera canción, se filtró el sonido y tuvo que salir del escenario. Insultó al técnico de sonido y luego lo despidió, tengo entendido. Luego, regresó y cantó”, explica. El empresario indica que no fue necesario ir al médico en aquella oportunidad y que tampoco se canceló el show como lo plantea la serie de Netflix.

Ticket del concierto que dio en 1993. (Foto cortesía del Club de fans oficial Cómplices de Luis Miguel)

Por su parte, Lucy Gómez Sánchez N, la presidenta del club de fans “Cómplices de Luis Miguel Club Oficial en Perú”, quien ha tenido la suerte de ver a Luis Miguel en 102 conciertos, dijo a Saltar Intro que no recuerda que ese evento haya ocurrido. “Sí fui al concierto del 93. Fue una cena show y empezó muy tarde. Recuerdo que la gente empezó a tocar los vasos con los tenedores porque ya era pasada las 11 de la noche y Miky no salía. Recuerdo que salió medio malhumorado y tuvo que sacarse los zapatos porque su escenario estaba muy resbaladizo”, comentó.

“Además, recuerdo que antes de ese concierto estuvo en la preventa de América Televisión un día antes, quizás ahí sucedió lo que plantea el señor Fernández”, indicó. Este medio se intentó comunicar con Gisela Valcárcel, conductora de televisión y persona que pudo entrevistar al cantante durante esos días, pero no obtuvo respuesta.

Gómez Sánchez explicó que durante la presentación de Luis Miguel sí lo notó incómodo al inicio pero no recuerda que se haya retirado del escenario por algún incidente. “Cantó medio malhumorado ‘América, América’. Sí me acuerdo que estaba incómodo pero luego se compuso. Es más recuerdo que terminó contento. Las fans que estaban adelante le agarraron la cabecita y fue algo tierno”, agregó.

La crónica de El Comercio escrita por el periodista Alfreda Kato de aquel concierto también indica que el evento inició tarde pero que no hubo ningún incidente con el oído del mexicano:

“Luis Miguel inició su espectáculo tardísimo, a las 11.45 p.m., después que el público reclamara su presencia golpeando vasos y botellas durante un cuarto de hora. Las autoridades municipales deberían controlar este tipo de abusos. (...) Comenzó con `América’, que el desaparecido Nino Bravo impuso hace años, y prosiguió con las baladas y temas rítmicos que ha popularizado, hasta llegar en la parte final a los boleros. Interpretó `No me platiques’, `No sé Tú', `Inolvidable’ y `la barca’ pero, desgraciadamente, tampoco pudo escuchársele bien, porque las chiquillas también cantan ahora boleros. Fueron dos horas de música, canciones y un gran derroche de luces multicolores y humo en el escenario que, desgraciadamente, por todo lo anotado, los adultos no pudimos disfrutar como debió ser”.

OTRAS VERSIONES

En el libro “Oro de Rey. Luis Miguel, la biografía” de los periodistas Javier León Herrera y Juan Manuel Navarro Salinas, que acaba de publicarse, también se menciona que hubo un incidente en el Perú durante un concierto que “casi lo deja sordo”, sin embargo, no se revela ni el año ni lugar en el que se dio.

Otro de los empresarios con quien Jorge Fernández ha traído en sociedad es Jorge Ferrand. En diálogo vía telefónica con Ferrand reveló que jamás ocurrió un accidente en las ocasiones en las que lo trajo.

“La verdad que ninguna de las veces que lo he traído ocurre lo que aparentemente pasa en la serie en cuanto al sentido que le pasó un accidente en Lima de esta naturaleza”, dijo a Saltar Intro. “Luis Miguel no ha venido en el 2005, y de las veces que ha venido nunca hubo ningún incidente”, explicó.

“Acá, jamás, jamás de las veces que lo traje ocurrió algo así. He conocido muy cerca de su vida y el entorno de Miky. En esa época yo lo traía constantemente y no recuerdo que haya habido un bache”, indicó.

Como se recuerda en la ficción se muestra una discusión entre un empresario peruano y el equipo de Luis Miguel. “Para nada, nunca me ha pasado algo así. Al contrario, siempre he tenido una relación espectacular con todos los managers de Luis Miguel, que han sido muchos; por eso siempre lo he traído tanto. No tengo nada que decir malo ni de Luis Miguel, ni los managers, ni el personal que lo acompañaba”, comentó.

Cuando se le consultó sobre José Pérez, quien es el personaje y amigo de Luis Miguel con quien un supuesto empresario tiene una discusión. Ferrand mencionó que “era un chico muy encantador y muy amigo de Miky”; y que jamás ocurrió algo como una discusión.

"Luis Miguel, la serie". (Portada del 2010)

El otro concierto cercano a la fecha de la serie es el del 2010. Durante esa década, la periodista de El Comercio Alicia Torres fue la enviada especial a Las Vegas para cubrir la reaparición de Luis Miguel.

“En aquella época habían rumores alrededor de Luis Miguel. Es más llegaron a decir que estaba muy enfermo y que había muerto. Invitaron a los periodistas a Las Vegas, a un show en el que iba él a presentar un nuevo disco. Fue un solo medio por país y fue El Comercio”, recordó la periodista. “Según la información que se manejaba en ese entonces, él había estado delicado tras una supuesta cirugía plástica que no había sido exitosa”, agregó.

Torres recuerda que el concierto en Las Vegas fue una antesala a presentaciones que habrían en Latinoamérica y para presentar un nuevo disco llamado “Luis Miguel”. “Cuando se le consultó a Luis Miguel por su enfermedad, él respondió que habían sido inventos de la prensa para vender más”, señaló.

Durante el concierto, como en cualquier otro, hubo pequeñas fallas de sonido, recordó la periodista. “Como nunca en el escenario había gente de seguridad. Luis Miguel hacia el ademan para que bajen el sonido, como si hubiera una falla de sonido”, indicó. “Para ese concierto había mucha expectativa. No nos dejaron meter cámaras fotos, no permitieron hacer fotos, nos dieron un disco con fotos ya hechas. Luis Miguel tenía algunos kilos demás y estaba completamente bronceado”, añadió.

Luis Miguel llega a los 51 siendo uno de los artistas más escuchados de la lengua hispana. (Foto: Warner Music).

Esperamos que la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” continúe dándonos sorpresas y más momentos de su vida. Hasta el momento está mostrando a un ‘Sol’ más humano, con el que es más fácil empatizar y admirar. Además, está haciendo que nuevas generaciones disfruten del gran talento que tiene Luis Miguel.

