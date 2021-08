Conforme a los criterios de Saber más

El capítulo 7 de “Luis Miguel: la serie” nos sorprendió al revelar el nombre de Laura Pausini en parte de la vida del cantante. Según la ficción, Alex McCluskey ya no estaba del todo cómodo trabajando como mánager del ‘Sol’ y estaba interesado en representar a otros intérpretes, entre ellos la italiana.

Alerta spoiler. En el séptimo episodio, se aprecia que la cantante italiana Laura Pausini se encontraba en la oficina de Warner conversando con Alex McCluskey, quien era el representante de Luis Miguel. El cantante mexicano, pregunta quién era la mujer que conversaba con McCluskey. Acto seguido, el ‘Sol’ se indigna porque el argentino le reveló que estaba pensando en representar a otras estrellas. Noticia que no recibió con gusto.

Sobre la veracidad de esta historia, se desconoce si pasó efectivamente en la vida real. De lo que sí se tiene certeza es de la admiración mutua que existe entre ambos cantantes.

Una prueba de ellos es aquel video que circula en Internet en el cual se ve al cantante mexicano disfrutar de un concierto de la italiana. Es 1995 y Laura Pausini interpreta “Amores extraños” en los World Music Awards de Mónaco. Entre los asistentes, la cámara enfoca al ‘Sol’ junto a Celine Dion y los Príncipes de Mónaco.

Puedes ver el video a partir del minuto 3:26.

En otra ocasión, en una entrevista que Pausini concedió al programa mexicano “Montse y Joe”, la italiana reveló su gran admiración por Luis Miguel y recordó el tema que él cantó en italiano en el Festival de San Remo en 1985. La cantautora incluso se animó a cantar un pedazo del tema y dijo: “Me encantaría cantar con él, tiene una voz increíble”.

Esta no ha sido la única vez en la que la intérprete de “Amores extraños” se ha decantado por Luis Miguel. En una entrevista, al parecer de 2018, la italiana declaró: “Ahora estoy como que todo es Luis Miguel pero yo quiero hacer algo nuevo. Si hacemos algo que sea algo de los dos. También el hecho de descubrir que su madre era italiana y todo eso me hace sentir como que quiero abrazarlo. No sé”.

¿Qué pasó con Alex McCluskey?

En cuanto al rompimiento de la relación de Luis Miguel y Alex McCluskey en la vida real, la relación de ambos se terminó de romper luego que el argentino fuera acusado de “robarle” al cantante.

En el libro de “Oro de Rey, Luis Miguel, La Biografía”, escrito por Javier León Herrera y Juan Manuel Navarro, se lee sobre esta parte de la historia en la vida de Luis Miguel:

“La salida de Alex McCluskey y su equipo de colaboradores se produce muy pocos meses después de la muerte de su amigo Hugo López. Alex McCluskey afirmaba en su día que había sido víctima de las luchas internas en el entorno de Luis Miguel por hacerse con el poder de su representación, que le acusaron injustamente de ser responsable de unas cuentas que no cuadraban”.

Estos problemas entre Luis Miguel y McCluskey es lo que precisamente nos está mostrando “Luis Miguel: la serie” en los últimos capítulos de la segunda temporada.

Alex McCluskey junto a Hugo López en la década de los 90.

Diego Boneta como Luis MIguel junto a Cesar Santana en su papel de Alex Mccluskey en una escena de la serie de Netflix. Foto: Netflix