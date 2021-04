Conforme a los criterios de Saber más

El cantante mexicano Luis Miguel ha tenido una larga lista de romances. Algunos de ellos fueron retratados en la primera temporada de la serie. Por ejemplo, se mostró la relación que tuvo con Issabela Camil y Stephanie Salas, madre de su hija Michelle. Pero en la segunda temporada, los amores del mexicano son más, así como también esporádicos. En el tercer episodio, titulado “Suave”, se retrató una nueva relación, esta vez con una misteriosa mujer llamada Paola Montero (interreptada por la actriz Fátima Molina).

En este capítulo, Luis Miguel (Diego Boneta) se refugia en los brazos de Paola tras terminar con Érika (personaje basado en Issabela Camil). En un momento de la trama, se menciona que Paola forma parte de la banda mexicana Garibaldi, cuando Sergio (hermano menor del ‘Sol’) le pregunta cómo le va con la chica “everybody loves banana”, frase de la canción “Banana” de los Garibaldi.

Esta agrupación de los noventa tenía como integrantes a Sergio Mayer, Patricia Manterola, Pilar Montenegro, Charlie López, Xavier Ortiz, Luisa Fernanda Lozano, Katia Llanos y Víctor Noriega. De esta manera, la referencia del personaje que interpreta Axel Llunas permite inferir que el misterioso personaje podría ser o Patricia Manterola o Pilar Montenegro.

En la vida real, Manterola en más de una ocasión confirmó que tuvo una “relación” con él, mientras que en el caso de Montenegro solo han habido rumores sin ninguna confirmación por parte de los implicados.

En otros tres momentos del tercer episodio, se muestra la rivalidad que existe entre Luis Miguel y un cantante llamado Cris Valdés, quien seria la presentación de Cristian Castro. Minutos antes de su presentación en Viña, se aprecia cómo Luis Miguel tiene un encuentro con Valdés, y rechaza a su músico Kiko Cibrián por haber trabajado con Valdés. En otra escena, Paola menciona que si no iba con él a Viña de Mar, hubiera ido con Valdés .

Escenas del tercer episodio de "Luis Miguel, la serie". La ficción retrata un romance del cantante. (Foto: Netflix)

Las contradicciones

Ya hemos visto en anteriores artículos que las historias que se presentan en “Luis Miguel, la serie” retratan momentos de la vida del cantante, sin embargo, también tiene parte de ficción. La serie menciona que Luis Miguel se presentó en Viña en 1994 y en ese mismo año coincidía con la banda mexicana Garibaldi y Cris Valdés (que según la música y fisionomía haría referencia a Cristian Castro). Los Garibaldi se presentaron solo una vez en Viña del Mar y fue en el 1993. Así que no coincide con las fechas mencionadas en la serie.

Por su parte, Cristian Castro recién tuvo su primera presentación en la Quinta Vergara en el 2000. Así que el encuentro entre Luis Miguel y Castro no habría pasado en Chile en 1994 tal como lo menciona la ficción. Ni tampoco la rivalidad entre ellos por Paola o por su músico Kiko Cibrián.

¿Patricia Manterola o Pilar Montenegro?

En el tercer episodio podría Paola retratar a Patricia Manterola, quien ha confirmado en numerosos momentos que sí ha tenido una relación Luis Miguel. Lo dijo en el 2017, por ejemplo, durante una entrevista en el programa " Suelta La Sopa”. La también actriz anunció que coincidió con él en un festival de Acapulco la primera vez que lo vio y que él le “había tirado toda la onda”. Sin embargo, ella le dijo que tenía novio para frenar el coqueteo.

Manterola narró que ella era novia de Xavier Ortiz en el momento en el que Luis Miguel la invitó a salir. Luego, explicó que regresando de un viaje de España, cuando Xavier le cortó, se volvió a encontrar de forma casual con Luis Miguel en el aeropuerto y le este le preguntó si seguía de novia, a lo que ella respondió que no y quedaron en salir.

“Durante nuestra historia, Xavi y yo tuvimos muchos truenes. Y durante estos rompimientos, Miky siempre me decía: vámonos a cenar, vámonos al cine”, relató.

En otra entrevista en el 2018 para “De primera mano”, dijo que tuvieron una amistad de más de 15 años “muy bonita”. No quiso afirmar qué tipo de relación tuvieron porque señaló que no le gusta hablar de su vida privada y menos cuando involucra a alguien más. “Durante estos 15 años, es un ser hermoso, un ser super dadivoso. Es una persona hermosa, yo solo tengo cosas buenas que decir de él”, añadió.

“Luego de esos 15 años, nuestra relación se transformó en una relación de amistad muy linda”, contó sin darse cuenta que estaba indicando que antes de ser solo amigos, hubo algo más. “Después me casé, me fui a vivir a Estados Unidos y ya no hemos coincidido. Estoy segura que si nos volvemos a encontrar nos reiremos mucho de las aventuras que vivimos”, agregó.

Durante una conversación para el programa Mariela TV, Manterola afirma que sí hubo un romance al inicio de su relación con Luis Miguel y que luego se fue transformando en amistad. “Fue una relación larga, de romance al inicio y muy alejada de los medios y de las fotografías”, añadió. “Durante mucho tiempo, íbamos y regresábamos”, agregó.

Sobre el supuesto romance que habría tenido Luis Miguel con Pilar Montenegro no hay registro ni entrevistas de los cantantes o personas cercanas a ellos que puedan confirmar que efectivamente hubo una relación entre estos artistas mexicanos. Solo queda esperar al cuarto episodio para saber si el personaje da alguna otra señal sobre quién podría ser en la vida real.

