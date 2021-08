Conforme a los criterios de Saber más

Aclaración: Esta entrevista se publicó el 28 de septiembre de 2018. Se actualizó tras el ingreso de Mauricio Abad al elenco de "Luis Miguel, la serie".

Cuando la suerte parecía no sonreírle a Mauricio Abad, todo cambió. De vivir para mantenerse en un país ajeno -donde soñaba con triunfar- en un abrir y cerrar de ojos se convirtió en el protagonista de “Like: La leyenda”, un ‘remake’ de la exitosa “Rebelde” que estrenó en 2018 en el canal mexicano más poderoso, Televisa, y que le dio una tremenda tribuna al joven actor peruano.

“En México vivo hace dos años, trabajaba como modelo y para tener más dinero también vendía perfumes en una tienda, además de estudiar actuación. En un momento sentí que nada me estaba saliendo bien, pero quise demostrarle a mi familia que no me rendía. Seguí, insistiendo hasta que se me presentó la oportunidad de realizar el casting para ‘Like, la leyenda’”, nos contó Abad, hoy de 24 años, cuando logró conseguir aquel importante rol.

El peruano, que acaba de ser anunciado como uno de los nuevos ‘jales’ de la tercera temporada de “Luis Miguel, la serie”, sabía que le gustaba la actuación, pero profesionalmente nunca había demostrado su talento para esta, salvo en unos comerciales que realizó en el Perú. Aun así se esmeró por convencer al productor Pedro Damián de que era el mejor para interpretar a ‘Ulises’.

“El casting duró seis meses, se presentaron miles de chicos y finalmente yo quedé elegido para uno de los protagónicos, obviamente la noticia me cambió la vida, lo que está pasando para mí es increíble. Pedro (Damián) para el papel de Ulises buscaba a alguien natural, de hecho mi personaje habla con jergas peruanas y no me han pedido neutralizar mi acento”, nos contó sobre aquella audición.

Sueños peruanos

Tras aquel rol en “Like!”, a Mauricio Abad le ha ido muy bien. En México a inicios de este año integró el elenco de la sintonizada “¿Qué le pasa a mi familia?” y, previamente, en 2020, pudo grabar en el Perú la recordada “Princesas”, de América TV, historia en la que interpretó a Felipe.

Dicen que nadie es ‘Profeta en su tierra’. ¿Se aplica esta frase a Mauricio Abad? “Yo sé que quiero seguir creciendo y las cosas se dieron así. Mi sueño es trabajar en Hollywood o una producción de Netflix . Ser peruano en México para mí no es malo, al contrario, lo considero como un ‘jale’, porque a las chicas les llama la atención mi acento. Es verdad que siempre me preguntan por Laura Bozzo o me bromean con eso de ‘Qué pase el desgraciado’, yo solo me río, no me molesta”, declaró Mauricio, quien, de momento, ya puede darle ‘check’ a ese deseo de ser parte de una megaproducción de Netflix.

Mauricio Abad tomará la posta de Axel Llunas en el rol de 'Sergio Basteri'. (Foto: Netflix)

Un papel importante

En “Luis Miguel, la serie”, cuya tercera temporada se estrenaría en 2022, Abad será la versión joven de ‘Sergio Basteri’, personaje que interpretó en la segunda temporada Axel Llunas (de 12 años de edad).

Sergio Gallego, el tercer hijo Luis Rey y Marcela Basteri, nació en 1983, justo en plena crisis matrimonial de los padres del ‘Sol’. En ese momento, Luis Miguel tenía 14 años y lanzaba su éxito “Decídete”, tema y título de su tercer álbum de estudio.

Una vez que Marcela y Luis Rey se separan, ella se va a Italia con Sergio. Tiempo después, viajan a España porque Marcela debe ir a firmar los papeles del divorcio. Es ahí, cuando no se vuelve a conocer el paradero de Marcela.

Como vimos en la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, Sergio quedó a cargo de la familia Gallego, pero Luisito Rey se lo lleva a México. Poco después este muere y el pequeño queda al cuidado de su abuela Matilde Sánchez, quien intentó sacarle dinero a Luis Miguel a costa de su hermano.

La relación de Luis Miguel con Sergio es muy compleja y ahora, con la interpretación del peruano Mauricio Abad, sabremos más de lo que pasó entre ellos y por qué, cuando el joven cumplió la mayoría de edad, optó para distanciarse para siempre del ‘Sol’.

