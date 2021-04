Conforme a los criterios de Saber más

La segunda temporada de “Luis Miguel: la serie” llegó a Netflix y con ella, las especulaciones alrededor de la vida del cantante de 51 años vuelven a tomar fuerza.

¿Qué es verdad y qué es ficción en esta nueva entrega de episodios? En esta nota desmenuzamos todo lo visto en los episodios 1 y 2, llamados “Qué nivel de mujer” y “Noche de paz”, respectivamente.





La muerte de Marcela Basteri

Marcela Basteri y Luis Miguel antes de su desaparición en 1986.

-Ficción-

¿Cuál es es el verdadero paradero de Marcela Basteri? ¿Fue responsabilidad de Luis Rey como tanto se dijo? ¿Murió? ¿Está en un psiquátrico? El gran tema por resolver de la primera temporada de “Luis Miguel: la serie” se aborda en esta secuela desde un primer momento, inmediatamente después de donde quedó la historia mostrada de 2018.

Recordemos el último episodio de la primera temporada: Tras la muerte de Luis Rey, Luis Miguel le dice a Hugo López: “Me volvió a decir mentiras. ¡Es un hijo de puta!”, obteniendo de este algo en lo que ya no creía podría suceder. “No todo está perdido. Que según la investigación que hizo la agencia israelí El Mossad, encontraron a Marcela Basteri.

El episodio 1 y 2 nos muestra nos muestra la continuación directa de este momento. Esta mujer a la que había encontrado el Mossad no era Marcela sino una vecina de esta de su casa de Las Matas, en Madrid, España. Según la mujer, Tito, el tío del cantante, la había chantajeado para que use el pasaporte de Basteri y pueda despistar de esta forma a quienes la estaban buscando.

Descubierto Tito, Luis Miguel se encarga a punta de golpes, de hacerlo confesar el paradero de Marcela.

Tito: “¡No fui yo! ¡No fui yo! ¡Que fue tu padre! ¡Me obligó a chantajear a María! Él me dio el pasaporte, me dio sus cuentas”

Luis Miguel: “¿Qué hizo mi papá?”

Tito: “Fue un accidente. Estaban discutiendo”

Luis Miguel: “¿Qué hizo?” “¿Dónde está mi mamá?”

Tito: “Ve a Las Matas, búscala. Fue un accidente Micky”

Luis Miguel: “No, eso no. No puede ser. Eso no es cierto”

Tras la confesión de Tito, Luis Miguel no descansará hasta dar con Marcela y para esto buscará la forma de comprar la casa de Las Matas, ahora en manos de otros propietarios. Sin embargo, en el camino será su mánager Hugo López el que lo convenza de dejar las cosas como están. Pues, según él, Tito podría estar mintiendo.

Cesar Bordon como Hugo Lopez y Martin Bello como Tito en el episodio 1 de la segunda temporada de "Luis Miguel" ;a serie". Foto: Netflix





-Realidad-

De lo ocurrido con Marcela Basteri se dice mucho. Y como lo mencionamos en un artículo anterior, la más creíble, ya que fue de quien tomó información la serie es la que dio Javier León Herrera, autor de la biografía autorizada de Luis Miguel.

“En su momento ya lo conté, en la serie se está viendo. También en mi nuevo libro lo cuento con más detalle. Más que un misterio, para mí, es el momento cumbre del dolor de un ser humano. Desafortunadamente Marcela falleció. Por la investigación tengo más o menos situada la fecha del fallecimiento en el último trimestre del año 1986, en España, sin lugar a dudas. Fue de causas no naturales”, declaró el escritor a Infobae en 2018, sin entrar en detalles.

Origen de “Hasta que me olvides”

Diego Boneta con la portada hecha para la serie del disco "Aries" de Luis Miguel lanzado en 1993.





-Ficción-

Es 1992, Luis Miguel pasa por el difícil momento de la muerte de Marcela Basteri y se niega a ofrecer conciertos o presentaciones en vivo hasta que no tenga en sus manos temas nuevos. Es ahí donde Patricio Robles, un un publicista recién contratado por Hugo López, “descubre” entre temas de archivos rechazados por la disquera del cantante, la canción ideal para el nuevo álbum del ‘Sol de México’. Se trata de “Hasta que me olvides”, compuesto por Juan Luis Guerra.

Rechazado en un primer momento por Luis Miguel, Robles insistirá en que “Hasta que me olvides”, es el tema que astro necesita y será Hugo López el que convenza al cantante de escucharla nuevamente. Minutos después, se le ve al astro mexicano grabando este tema de 1993 incluido en su disco “Aries”.

Cabe destacar que el personaje de Patricio Robles no existió en la vida real. Mostrado como manipulador y ambicioso, este estaría inspirado en algunos de los managers que trabajaron con el cantante tras la muerte de López en 1993.

“Aunque es un personaje ficticio tendrá matices de representantes que tuvo Luismi durante la década de los años 90. Es la mezcla de varios personajes. Había especialmente unos que se acercaban con ciertas intenciones, entonces absorbí eso y lo puse en este pasaje, de donde partí es de reflexionar que, si yo en mi personaje quiero obtener la confianza de Luis Miguel en una época en la que él era un dios, la manera es ganarme su respeto”, contó el actor Pablo Cruz Guerrero, al diario El Universal.





-Realidad-

En enero de este año, durante una edición del programa “Miembros al aire”, Jorge “El Burro” Van Rankin, amigo de juventud de Luis Miguel, reveló el origen de “Hasta que me olvides”.

De acuerdo con el conductor de Miembros al aire, el tema fue escrito por Juan Luis Guerra especialmente para “El Sol de México” en la casa de Jaime Camil Garza en Acapulco, Guerrero.

“Estábamos en casa de Jaime Camil y estaba Juan Luis Guerra. Llegó a comer. Y se sentó en la escalera de la casa y llamó a Luis Miguel... (sic) y escribió en una servilleta una canción que tenía en la mente. Luis Miguel la escuchó y dijo no ma…”.

(MINUTO 1:03)









Acercamiento a Michelle Salas

-Ficción-

En el segundo episodio de la serie llamado “Noche de paz”, Hugo López le pregunta por primera vez a Luis Miguel por su hija Michelle Salas luego de tratar de dejar atrás lo ocurrido con Marcela Basteri.

Hugo López: “¿Y tu hija? sabes algo”

Luis Miguel: ¿De mi hija? No sé Hugo, no tengo idea de mi hija”( enojado)

Hugo López: “No te enojes pero me parece que de eso se trata. De los afectos, el nido, la familia. Perdóname. Piénsatelo. No te digo que sea ahora pero por ahí es momento de reconectar”.

Tras esta conversación, veremos a Luis Miguel visitando la casa de Stephanie Salas para, aparentemente, conocer a su hija.

Stephanie Salas: “Hola, quieres un tequilita o algo?”

Luis Miguel: “No, no estoy perfecto. Oye, nada más dime algo. ¿Ella me odia?

Stephanie Salas: “Micky, se muere de ganas por conocerte”

Luis Miguel: “Hola Michelle” (quien lo recibe en su habitación)

Michelle: “Hola”

Luis Miguel: “Te traje un regalito, el moño no me lo pegaron muy bien pero...” Padre e hija se funden en un abrazo mientras Stephanie Salas los ve desde la puerta.





Diego Boneta como Luis Miguel junto a una actriz interpretando a Michelle Salas. Foto: Netflix





-Realidad-

En una entrevista ofrecida a la revista Hola en 2018, Stephanie Salas habló por primera vez de su relación con Luis Miguel de una manera muy sincera y detallista.

A continuación, reproducimos algunos detalles de aquella conversación:

Sobre cómo le dijo a Luis Miguel que esperaba una hija suya estando embarazada de 3 o 4 meses:

—”Oye, pues... es que te he estado buscando porque tengo algo que decirte. «¿Qué pasó? ¿Todo bien?», me dijo. Él no sospechaba nada. Y echando mano de las fuerzas y el valor que pude con tan corta edad (18 años) , le dije que estaba embarazada. Fue difícil. No lo quieres ver a él enojado. Así como es de encantador también tiene un lado de mucho carácter. Obviamente yo estaba con muchos nervios, mucha angustia, pero también me sentí muy bien de decírselo; me sentí liberada. ‘Ahora ya lo sabes’, le dije. Para él fue un cubetazo de agua fría. ‘¡Cómo es posible!’, fue lo primero que dijo, y después hubo un silencio como de 5 o 10 minutos, no lo sé; un silencio muy profundo, y luego un ‘Uffff’... Creo que tuvo sentimientos encontrados, lo meditó, lo digirió, y reaccionó de una manera muy sensata y ecuánime. En ningún momento se puso como loco, ni enojado, ni agresivo. Sacó esa parte de hombre maduro y me dijo, mientras me tocaba el vientre: ‘Todo va a estar bien. Tú no te preocupes. Nada les va a faltar porque yo voy a estar ahí.. Después me llevó a mi casa, y en el camino fue acariciándome la panza. No me la dejaba de tocar. Lo sentí feliz y fascinado. Fue algo muy bonito. Y volvió a repetirme: ‘Aquí estoy, no va a faltarte nada. Lo que se te ofrezca’. Después él continuó con sus giras y perdimos el contacto”.

Sobre el nacimiento de Michelle:

“Pensaba que él me buscaría. Entonces yo esperé (siempre he sido muy paciente) mientras me concentraba en la bebé, que nos traía a todas babeando porque siempre fue, y es, encantadora. Imagino que alguien le habrá informado del nacimiento, de que todo había salido bien, y de repente él se reportó y tuvimos un encuentro muy bonito. Un encuentro en casa, muy agradable, muy emotivo.”

En esa misma charla, Salas cuenta también cómo fue el encuentro entre padre e hija:

“Mira, lo primero que dijo fue: ‘¡Cómo se parece a mí! ¡Está divina mi hija!’. Así, con esas palabras. Y entonces yo dejé que estuviera a solas con ella, y estuvo ahí, riendo y disfrutándola en sus brazos. Estuvimos en armonía y fue un momento muy lindo. A partir de eso, frecuentó regularmente a la niña durante aproximadamente tres años. Yo, personalmente, la llevaba a su casa, donde Luis Miguel, su abuelo Luis Rey y toda su familia la querían muchísimo, la pasaban muy bien, la consentían y la niña regresaba contentísima y llena de regalos...Después, cuando Michelle tendría como tres años, de repente no volvimos a saber de él. Era la época en que él había sacado su disco de boleros. Lo busqué, pero todo tiene un límite, y no volví a saber de él”.

Concierto en Lima

-Ficción-

En los primeros dos episodios de la serie de Luis Miguel, se menciona a Lima como el lugar donde el cantante ofrece un concierto en 2005 y para mala suerte de este, la aparente mala organización y una falla técnica en pleno concierto terminó por emitir un fuerte sonido que “rompió el oído interno del astro mexicano.

-Realidad-

Para empezar, no hay registro de algún concierto de Luis Miguel del 2005. El cantante realizó 12 conciertos en Lima en 1990, 1991, 1992, 1993, 1996, 2002, 2004, 2010, 2013, 2014, 2018 y el último en el 2019.

Según una nota anterior escrita en este diario, Lucy Gómez Sánchez N, la presidenta del club de fans “Cómplices de Luis Miguel Club Oficial en Perú”, “Luis Miguel cerró su gira mundial en Lima en el 2004. Esa parte de la historia de la serie es inventada. No tenemos información que quedó mal después de ese concierto. Además, se dio en un estadio grande, no es un lugar chico (como lo plantea la serie)”, explicó Lucy Gómez Sánchez N.

En cuanto al tinnitus mencionado en la serie, Luis Miguel, en entrevista ofrecida al canal TN (Todo Noticias) de Argentina en 2015 dijo sobre este padecimiento:

“Tuve algunos problemas pero esas ya son parte del pasado. Estamos ya en otra etapa. Tuve que hacer un poco de tiempo, alejarme un poco del disco, de mi carrera pero era una cuestión necesaria. Ya pasé por esa etapa y no quisiera recordarla”.

