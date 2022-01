Conforme a los criterios de Saber más

La exitosa serie de Netflix “Madre solo hay dos” tendrá una tercera temporada. La ficción protagonizada por Ludwika Paleta y Paulina Goto continuará contando las aventuras de Ana y Mariana, las madres primerizas que conquistaron a millones de personas en América Latina, según confirmó recientemente Netflix.

La segunda temporada de la serie, tan graciosa como la anterior, se estrenó en diciembre del 2021. NNuevos personajes ingresaron a la historia y la enriquecieron. En estos episodios, Ana (Paleta) y Mariana (Goto) intentarán hacer todo lo posible para quedarse con las custodias de sus hijos, aunque para eso tengan que mentir a todos sus familiares y conocidos.

Ludwika Paleta y Paulina Goto protagonizan "Madre solo hay dos". (Foto: Netflix)

A continuación te contamos cuáles son los cabos sueltos que tendrán que ser solucionados en la tercera temporada de la ficción creada por Carolina Rivera y Fernando Sariñana:

(Atención: este artículo contiene spoilers)

El divorcio de Ana

Ana (Ludwika Paleta) le pidió formalmente el divorcio de Juan Carlos (Martín Altomaro). Ambos contratan abogados que son muy agresivos a la hora de hacer su trabajo y sin querer el fin de su matrimonio se convierte en algo muy complejo y doloroso. Esta expareja empieza a pelear por la casa y la custodia de los hijos. Sin embargo, en la segunda temporada no logran ponerse de acuerdo y no se sabe si para la siguiente temporada (aun no confirmada) lo harán o si se irán a juicio.

Ana y Juan Carlos en la segunda temporada de "Madre solo hay dos". (Foto: Netflix)

Mariana y Ferrán

Mariana (Paulina Goto) al llegar a un cowork en donde trabajará su app de maternidad conoce a Ferrán, el dueño del lugar. La joven mamá siente una gran atracción por él y durante la segunda temporada se narra cómo estos dos personajes, aparentemente, se enamoran. Ferrán le deja muy claro que la ama y que quiere tener una relación seria con ella. Sin embargo, tras la revelación de Mariana y Ana sobre el supuesto romance que tienen, Ferrán se queda asombrado y desconcertado. No se sabe qué pasará con esta pareja en una siguiente temporada.

Mariana y Ferrán en la segunda temporada de "Madre solo hay dos". (Foto: Netflix)

Embarazo de Teresa

Teresa (Liz Gallardo) en el último episodio se entera que está embarazada de Victor (Rodrigo Cachero), con quien tiene una relación reciente. Al inició les fue difícil aceptar que estaban enamorados, ya que para Víctor fue complicado olvidar que Teresa y su hermano, Juan Carlos, tuvieron un breve romance. Sin embargo, a lo largo de la segunda temporada, Víctor y Teresa empiezan a llevarse mejor y el amor nace entre ellos.

Teresa y Víctor en la segunda temporada de "Madre solo hay dos". (Foto: Netflix)

Pablo y Cynthia

Pablo (Javier Ponce) gracias a un test de Internet se da cuenta que no ha podido olvidar a Cynthia (Elena del Río) e intenta arreglar las cosas con ella. Le promete que no se peleará más con Mariana y que llegarán a un acuerdo para poder dividir las fechas especiales de forma equitativa, para que ambos puedan disfrutar de la compañía de su hija. Sin embargo, las cosas no salen como ellos quieren y terminan demandándose por la custodia de la bebé. Esto decepciona a Cynthia, quien aparentemente se enoja con Pablo, dejando abierta la posibilidad de no continuar su relación.

Pablo y Cynthia en la segunda temporada de "Madre solo hay dos". (Foto: Netflix)

El viaje de Ceci

La hija de Ana y Juan Carlos, Ceci (Dalexa Meneses) tenía ya todo preparado para irse de viaje con su novio, sin embargo, en el último episodio de la segunda temporada, cambia de planes y decide que lo mejor es irse a Bélgica con su hermanito menor. El divorcio de sus padres les está afectando más de lo que ellos creían. Tras la fuerte revelación de su madre, no se sabe si Ceci continuará con la idea de irse de viaje o si se quedará para ser el apoyo de su padre.

Ceci conoce de casualidad a un famoso gamer, quién se convertirá en su novio. (Foto: Netflix)

