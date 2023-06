El drama sobrenatural “Manifiesto” (“Manifest” en su idioma original), creado por Jeff Rake, emitió los últimos capítulos de la cuarta temporada a inicios de junio en la plataforma de streaming Netflix. De esta manera, se planeaba darle un cierre a la historia de los pasajeros que desaparecieron en el vuelo 828 de Montego Air; sin embargo, los fanáticos del programa se preguntan si existe la posibilidad de lanzar una quinta entrega.

La serie de televisión protagonizada por Joshua Dallas y Melissa Roxburgh inició en la cadena NBC, y fue salvada de la cancelación por Netflix. La historia cautivó al público desde su primer episodio, así que aquí te contamos si hay posibilidad de tener de regreso al elenco para “Manifiesto 5″.

¿“Manifiesto” tendrá quinta temporada?

El gigante del streaming Netflix confirmó que “Manifiesto” solo tendría cuatro temporadas y cerraría la historia sobre la desaparición del vuelo 828 de Montego Air con los últimos diez episodios estrenados el pasado viernes 2 de junio en su servicio.

¿“Manifiest” podría tener un ‘spin-off’?

(¡ALERTA DE SPOILERS SOBRE “MANIFIESTO 4″!)

El episodio 20 de la cuarta temporada de “Manifiesto” dejó un final abierto para los pasajeros del vuelo 828. La mayoría logró vencer la fecha de muerte y regresaron al 7 de abril de 2013 junto a sus familias. En el último episodio, vimos que Ben (Josh Dallas) y Grace ( Athena Karkanis) se reencuentran en el aeropuerto y verán crecer a sus hijos; mientras que Michaela (Melissa Roxburgh) termina con Jared (J.R. Ramírez) y conoce por ‘primera vez’ a su futuro esposo Zeke (Matt Long).

Sin embargo, los once pasajeros que ‘desaparecieron’ en el juicio final no regresaron a Nueva York (Estados Unidos) en el vuelo 828 de Montego Air. En el aeropuerto, los hermanos Stone se encuentra con Vance (Daryl Edwards), el encargado de la investigación de este misterio. El no saber qué pasó con aquellas personas abre la posibilidad de que la producción de “Manifiesto” opte por hacer un futuro ‘spin-off’. Pero, por el momento, no se tiene nada confirmado.

(Foto: Netflix)

¿Qué dice la sinopsis de “Manifiesto 4″?

La trama principal de “Manifiesto” gira alrededor de los pasajeros y miembros de la tripulación del vuelo 828 de Montego Airlines que estuvo desaparecido durante cinco años y el mundo los daba por muertos. Al regresar, todos intentaron continuar con sus vidas; pero era más complicado de lo que pensaban.

En tanto, para la segunda parte de la cuarta temporada de “Manifiesto”, Netflix compartió la siguiente sinopsis. “Angelina ha provocado una devastadora fisura volcánica y el mundo entero vierte su odio sobre los pasajeros del vuelo 828. Estos se ven sometidos a un escrutinio implacable y la imposibilidad de resolver sus llamados sin la supervisión constante del despiadado Registro 828.”, cita la sinopsis oficial.

Mira el tráiler oficial de “Manifiesto 4, parte 2″

¿Quiénes conforman el elenco de “Manifiesto 4″?

La serie “Manifiesto” es protagonizada por los actores Melissa Roxburgh y Josh Dallas, quienes dan vida a los hermanos Michaela y Ben Stone, respectivamente.

Estos son todos los actores que forman parte del elenco de “Manifiesto 4″:

Josh Dallas como Ben Stone

Melissa Roxburgh como Michaela Stone

Ty Doran como Cal Stone (adolescente)

Luna Blaise como Olive Stone

J. R. Ramirez como Jared Vasquez

Parveen Kaur como Saanvi Bahl

Holly Taylor como Angelina Meyer

Daryl Edwards como Robert Vance

MIRA MÁS EN EL INSTAGRAM DE SALTAR INTRO