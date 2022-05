Propuesta laboral (2022)

Netflix

El nieto de un empresario adinerado surcoreano está obsesionado con su trabajo. Además, es una persona egocéntrica y poco empática. El día que su abuelo le da la tarea más importante a cumplir (el matrimonio), él no lo acepta, pues no quiere un matrimonio arreglado. Sin embargo, al poco tiempo, lo convence y empieza su búsqueda por la mujer indicada. Cuando la encuentra, ella no lo acepta y el problema aparece.