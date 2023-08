Mark Margolis dio un rostro al “Tío” Héctor Salamanca, uno de los personajes más interesantes de “Breaking Bad” y “Better Call Saul”. Con su interpretación en las exitosas series de AMC disponibles en Netflix, el actor elevó su fama mundial, aunque ya era un artista que había tenido un paso importante por Hollywood. Esta mañana, se anunció su fallecimiento a los 83 años.

Margolis estuvo nominado a los premios Emmy por hacer papel de Héctor Salamanca en las series mencionadas. Su primera aparición fue en “Breaking Bad”, donde hizo el rol de un sicario mexicano. A pesar de no hablar español, pudo interpretar al ‘Tío’ Salamanca, ya que el personaje estaba postrado en la silla de ruedas y vivía en un asilo tras haber quedado paralizado del cuerpo mucho antes.

El rol de Mark Margolis en las series se basó en la gesticulación del rostro y el movimiento de una campanilla con la mano. Con ello, Salamanca pudo incluso vengarse del narcotraficante Gus Frings (Giancarlo Espósito) en uno de los capítulos más importantes de la serie, “Face Off”, en 2011.

Actores de “Breaking Bad” y “Better Call Saul” reaccionan a muerte de Mark Margolis

Tony Dalton publicó un mensaje en honor al trabajo que realizó junto a Margolis. El joven actor interpretó al sobrino de Héctor, Lalo Salamanca. “Querido Mark, te vamos a extrañar. Fue un placer conocerte. Descansa en paz, mi amigo”, escribió Dalton.

“Con gran pesar en el corazón, proceso tu muerte, amigo mío…”, comentó en su cuenta de Instagram Michael Mando, actor de ascendencia mexicana que trabajó al lado de Margolis en la serie. El joven artista interpreta a Nacho Varga, miembro de la organización narcotraficante de los Salamanca.

“Mark, conocerte a lo largo de las estaciones y los años ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi carrera. Has profundizado mi comprensión de esta forma de arte: tu actitud sin tonterías ha profundizado mi comprensión de la vida y lo que importa. Lo último que me dijiste antes de salir del vagón en la temporada 6 fue: ‘Realmente no quería que me gustara tu personaje... pero me gusta’. No puedo decirte cuánto significó eso para mí... Eres una leyenda y un alma fuerte y hermosa. Estoy llorando y no tengo palabras mas que AMOR”, agregó Mando en un texto que está acompañado de fotografías junto a Margolis.

Por su parte, los hermanos Daniel y Luis Moncada, actores que interpretaron a los gemelos Leonel y Marco Salamanca en “Better Caul Saul”, también mostraron sus condolencias en Instagram. Los actores publicaron un emotivo mensaje acompañado con un video reel de fotografías junto a Mark Margolis y la serie.

“Descansa en paz mi amigo (1939-2023). Como ya saben, Mark fue un actor increíble, muy aterrador en muchos programas y películas como ‘Scarface’, ‘Breaking Bad’, ‘Better Call Saul’ y muchos más. Pero él era realmente un actor de clase. Era un tipo de la vieja escuela, sin malas actitudes, inteligente, muy divertido, gran narrador de historias y muy amable. Mi hermano y yo pasábamos mucho tiempo con él y nos contaba grandes historias sobre sus primeros días en Nueva York, el teatro, el cine y sobre su esposa Jackie. Buenos tiempos. Siempre recordaré nuestras conversaciones con mi amigo” Descansa en paz, Mark. Te extrañaremos. ‘La familia lo es todo’, cita de Héctor Salamanca”, dice la publicación en la cuenta de Moncada.

El popular ‘Skinny’ Pete de “Breaking Bad”, interpretado por el actor y director estadounidense Charles Baker, también mostró su pesar en una publicación de sus historias de Instagram. “Quebrado”, puso encima de la fotografía de Mark Margolis para explicar su emoción tras la muerte del actor.