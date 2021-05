Conforme a los criterios de Saber más

Si esperaban encontrar en la nueva temporada de “Master of None” el humor de Aziz Ansari y anécdotas alrededor de sus relaciones amorosas y amicales en Nueva York como en las dos temporadas anteriores, pues se van a sorprender con el giro totalmente imprevisible que ha tomado la serie.

Después de 4 años y del escándalo sexual protagonizado por Aziz Ansari en 2018, la esperada nueva temporada de “Master of None” no lo tiene como protagonista, pero sí como director. Esta vez, Denis (Lena Waithe), la amiga lesbiana afroamericana de Dev (Aziz Ansari) y su esposa Alicia (Naomi Ackie, Bonnie en “The End of the F***ing World”) se convierten en el centro de la temporada denominada “Momentos de amor”.

¿Esta temporada será una manera de reivindicarse con el mundo femenino? Probablemente. Lo cierto es que la extraordinaria ganadora del Emmy, Lena Waithe, no solo es la protagonista, es la coguionista de “Momentos de amor”, un peso pesado para ingresar totalmente a esta atmósfera íntima de la vida matrimonial de dos mujeres y apostar por un enfoque distinto al de otras producciones sobre mujeres o maternidad. ¡Atención, vienen spoilers!

LOS MÚLTIPLES INTENTOS POR SER MADRE

A través de Denis y Alicia se vive la relación de una pareja de esposas lesbianas afroamericanas que deciden tener un hijo. Alicia intenta con Inseminación Artificial en casa (porque es muy costoso en una clínica especializada), pero la ilusión se rompe con tal impacto que también quiebra la relación.

Lo interesante es que la historia continúa y se enfoca en Alicia. Denis queda en un segundo plano. Todo el capítulo 4 está dedicado al tortuoso esfuerzo de una mujer lesbiana divorciada de 37 años por convertirse en madre y su carrera en contra del 30% de posibilidades de serlo.

La tercera temporada de "Master of None" ingresa a la intimidad de una pareja de casadas. Explora el día a día y sus conflictos. (Cr. Cortesía de Netflix © 2021)

En este capítulo, Alicia cambia por completo de escenario. Vive en Nueva York y decide volver a la batalla sin una pareja. Ya vivió la experiencia de la primera ecografía y ahora es más fuerte. La Inseminación Artificial no resultó y debe intentar con FIV (Fecundación In Vitro). Desde el primer encuentro con la doctora queda claro que no será un camino fácil, más aún con un sistema de salud que no cubre del todo las necesidades de una mujer lesbiana soltera a diferencia de las ventajas de una heterosexual con pareja. Se hace explícita la deficiencia del seguro de salud cuando la doctora afirma que sí cubre situaciones menos probables como el ataque de una orca o la succión de una turbina de avión, pero no su tratamiento.

La actriz Naomi Ackie interpreta a Alicia, una mujer que quiere convertirse en madre. (Cr. Cortesía de Netflix © 2021)

La cámara nos permite ingresar al doloroso encuentro de una mujer con las 150 inyecciones que debe colocarse ella misma. Lentamente, conocemos paso a paso los cambios hormonales, su sensibilidad, su tristeza e ilusión. La sala de espera, el consultorio médico, el ecógrafo y la camilla y la alarma cada dos horas serán personajes recurrentes, así como las malas noticias. “La próxima vez traes a alguien que te tome la mano”, le dice la doctora, pero ella no tiene a quien llevar.

Es una contienda permanente contra su propio cuerpo que le juega malas pasadas, pero al mismo tiempo este es su único aliado. El personaje de Alicia puede graficar el momento actual en el que viven muchas mujeres ilusionadas por maternar, lo que de da mayor valor a la serie.

¿SE HACE EXTRAÑAR AZIZ ANSARI?

Dividida en 5 capítulos y con un enfoque audiovisual totalmente distinto a las temporadas anteriores, se podría considerar una película independiente de la historia protagonizada por Aziz Ansari, incluso se hace innecesario ver las temporadas anteriores para comprender “Momentos de amor”. Su contraste con la agilidad esperada en “Master of None”, el paso de la ciudad al campo, el silencio, la soledad, intensifican notablemente los cambios en esta temporada. Digamos que se trata de un spin off de “Master of None” que gira alrededor de Denis.

Lena Waithe contó en la revista “Variety” que la idea de reducir a Dev solo a cortas aparición dentro de un capítulo estuvo planeada antes del escándalo: “Creo que después del episodio del Día de Acción de Gracias, realmente nos dio aún más confianza para hacer lo que ya queríamos hacer”, declaró. “Pero creo que lo que tenía que suceder, para mí y para Aziz, después de la temporada 2 y el éxito de eso, y todo lo que sucedió, necesitaba alejarse un poco, simplemente para sentarse consigo mismo, para descubrir quién era él”.

A cuatro días de su estreno mundial las reacciones sobre la serie son opuestas, evidentemente muchos comentarios del público y opiniones extrañan a Dev, a pesar de la controversia con el actor y director. La sorpresa de la temática en esta temporada también es evidente. Hay quienes la consideran aburrida mientras otros la sienten intensa y reveladora.

¿Cuál es su veredicto?

