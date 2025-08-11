“Merlina” (“Miércoles”, “Wednesday”), temporada 2, protagonizada por Jenna Ortega en el papel de Merlina Addams, cuenta con Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán y Fred Armisen, entre otros actores que dan vida a los excéntricos personajes de la Familia Addams. Uno de los episodios muestra un vínculo inesperado del tío Lucas Addams con el Perú.

La segunda temporada de “Merlina” llegó a Netflix dividida en dos partes. La primera, compuesta por cuatro episodios, se estrenó el 6 de agosto, mientras que la segunda mitad se podrá ver a partir del 3 de septiembre. Desde su estreno en 2022, la producción ha destacado por su mezcla de misterio sangriento y humor negro, y esta vez, también incluye referencias internacionales que han llamado la atención.

¿Por qué Lucas Addams tiene una licencia de conducir peruana en “Merlina 2″?

Imagen de las licencias de conducir falsas del tío Lucas Addams en "Merlina 2".

Las licencias falsas del tío Lucas aparecen en el episodio 4, “Si estas sombrías paredes hablaran”, de la segunda entrega. En esta parte de la historia, Merlina (Ortega) investiga quién falsificó varias muertes ocurridas en los primeros episodios y cómo todo se relaciona con un misterioso nombre, “Lois”, y la inminente amenaza contra Enid (Emma Myers), su mejor amiga. Para resolver el enigma, necesita infiltrarse en el centro de salud mental Willow Hills, y sabe que solo una persona podría hacerlo con entusiasmo. Así que su excéntrico tío Lucas, interpretado por Fred Armisen, tendrá el placer.

Fred Armisen es el tío Lucas en "Merlina".

Para cumplir el plan, Lucas debe provocar su propio arresto y entrega a la policía de Jericó, algo que solamente lograría causando destrozos en un hotel y cantando “I Want to Know What Love Is” mientras juega con patitos de goma en la bañera. Durante el registro del arresto, la nueva sheriff descubre más de 30 identidades falsas ocultas entre sus pertenencias, incluyendo pasaportes y licencias de conducir de distintos países.

La escena muestra de forma nítida una licencia de conducir emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de la República del Perú, con el nombre falso de “Fester Fernandez” y fecha de expedición en 2024. Causa curiosidad que el único documento enfocado por completo en cámara sea la licencia peruana, a diferencia de la mexicana y otras. Eso permite leer todos sus datos con claridad.

¿Cuál es la otra mención a Perú en “Merlina 2″?

El tío Vasco está a la izquierda. "Merlina 2" ya está disponible en Netflix.

El Perú vuelve a mencionarse en otro momento de la temporada, cuando Bianca Barclay, la estudiante sirena interpretada por Joy Sunday, visita la casa de los Addams enviada por el nuevo director de la academia, Barry Dort (Steve Buscemi). En esta escena, Morticia Addams (Catherine Zeta-Jones) le muestra unas cabezas ancestrales que decoran la sala familiar.

“Las trajo Vasco, el tío de Homero Addams, de cuando fue a una expedición en la selva peruana. Ese de ahí, es él”, comenta Morticia señalando una de las piezas. Este guiño conecta el universo ficticio de los Addams con una aventura en territorio peruano.

¿Quién es el tío Lucas en el universo de Los Locos Addams?

Jackie Coogan interpretó al tío Lucas en la serie de televisión de 1964, "Los Locos Addams".

El tío Lucas, conocido en inglés como Uncle Fester, es uno de los personajes más excéntricos y queridos del universo de Los Locos Addams, basado en los comics de Charles Addams en 1938. Su incursión en el la televisión inicia con la serie de “Los locos Addams” de 1964 al 1966, donde lo interpreta Jackie Coogan, mientras que su primera vez en el cine se titula de la misma forma en 1991, con Christopher Lloyd como el lunático personaje desprovisto de cabello.

En Netflix, Lucas demuestra que ha sido un fugitivo de la justicia a lo largo de su vida. Es interpretado por el conocido músico y comediante de Saturday Night Light, Fred Armisen. De 58 años y natural de Misisipi, Estados Unidos, el actor tiene una oportunidad increíble al dar vida a este carismático personaje de la serie de Burton.

“Veía en mi celular la serie original con Jackie Coogan y observaba sus expresiones solamente para fijarme en su voz, y luego Lloyd también hizo su personaje. Pero yo solo quería honrar la tradición del rol, y luego, ya sabes (el actor se señala a sí mismo)”, dijo Armisen en una entrevista con Stephen Colbert.