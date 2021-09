Conforme a los criterios de Saber más

Cuando le preguntan por el reconocimiento del que goza en los últimos años, Álvaro Morte habla en sus entrevistas de mantener los pies en la tierra; pues la fama, así como viene, también se va. Pero la humildad no quita reconocer su propio trabajo. Morte tiene la intensidad de un padre en defensa de su hijo cuando habla del Profesor, intelectual cuyos intrincados planes lo han convertido en símbolo de “La casa de papel”; la serie en español más vista de Netflix que este viernes lanza los cinco primeros episodios de su temporada final.

Pero los hijos, incluso los ficticios, también se van. La serie es tan popular que Netflix desarrollará un remake en Corea del Sur, país que lleva el liderazgo asiático en cuanto al desarrollo de ficciones de acción real. Así, el actor Yoo Ji-Tae (“Oldboy”, 2003) será el nuevo Profesor. “Los coreanos hacen las cosas con tal calidad que en todo caso me encantaría recibir algún consejo de ellos”, cuenta Morte cuando le pregunto qué le recomendaría al próximo intérprete del personaje.

Desde Madrid, por medio de una llamada de Zoom (en esta ocasión él no muestra el rostro, aunque sí puede ver a este periodista), Morte habló unos minutos con El Comercio sobre qué representa para él decirle adiós a la serie que le cambió la vida, sus planes a futuro y qué espera de la recepción de la audiencia; siempre tan exigente cuando del final de una serie se trata.

Hace unas semanas dio que hablar tu aparición en las primeras fotos de “The Wheel of Time”, que es tu ingreso a Hollywood. ¿Cómo así entraste a esa serie? ¿Hiciste cásting, te llamaron directamente?

Entré de una forma bastante abrupta, en el sentido de que de repente me llama mi representante y dice ‘desde ‘The Wheel of Time’ nos llaman para un personaje, conocen tu trabajo como actor, pero quieren hacer una prueba porque les está costando mucho encontrar a este personaje y demás’. Es un personaje que se llama Logain Ablar, es secundario, pero muy importante dentro de la historia. Yo no me había leído la saga, de bastantes libros. Y me llaman para hacer el cásting. Yo me preparo con lo que adivino investigar porque incluso al personaje le habían cambiado el nombre, no sabía que estaba adicionando para Logain, y entonces mando la prueba y nos llaman y dicen ‘es tuyo, empiezas a grabar ya, en dos semanas’; con lo cual no pude ni leerme los libros ni nada y estuve charlando con lectores ávidos de los libros, que estaban de referencia ante cualquier duda. Entonces tuve que hacer mi propia versión de Logain de una forma muy rápida. Es un personaje que he disfrutado mucho gracias a la idiosincrasia del personaje en sí; lo que le sucede, que espero se pueda justificar en temporadas próximas, sí que le permite al personaje ser como muy teatral. Yo que tengo este espíritu tan teatral, que me formé en teatro y demás, me lo he disfrutado mucho.

Pedro Alonso, intérprete de ‘Berlín’, estuvo varios meses en Perú, entre 2019 e inicios del 2020; hizo su libro aquí. ¿Han hablado del Perú en las veces que han coincidido desde entonces?

No, porque grabar en la pandemia ha sido extremadamente difícil. Entonces, nos hemos visto muy poco y con unas medidas de seguridad extremas, y cuando estás en el rodaje, cuando te ves dentro el rodaje, en esta situación tan extrema de la que te hablo, sí que estás muy concentrado en intentar sacar el trabajo adelante, porque tienes menos tiempo y hay que estar muy concentrado. Básicamente, el tiempo que hemos estado en plató, hay una alta concentración en base a ‘no vamos a hablar otras cosas que no sean la serie’. Pero vamos, más allá de lo que me pudiera decir Pedro, yo estoy deseando ir a Perú, por muchísimas razones, entre ellas la comida, que os lo dirá todo el mundo, pero estoy deseando ir para allá.

Hay un comercial de dulce en Perú donde sale un doble tuyo imitando al Profesor (le muestro una captura por Zoom). Solo para graficarte un poco la influencia de la serie aquí. ¿En qué momento te diste cuenta que el Profesor no era un personaje más en tu carrera, sino que era el personaje?

Sí que es, efectivamente, un personaje muy importante. No me gustaría decir que es el personaje, porque parece que es como si mi carrera terminara en este momento (risas). Creo que, siendo actor, lo interesante es que puedas ser suficientemente versátil como para hacer otras cosas. El público es tremendamente inteligente, como para saber discernir entre el Profesor y Álvaro Morte. Yo, al igual que muchísima gente, estoy enamoradísimo del Profesor, pero yo procuro enamorarme de cada personaje que hago porque si no sería muy difícil encarnarlo. (…) Yo lo que procuro es, en todos los personajes que hago, dar el cien por cien posible. Y luego con respecto a este chico del que hablas, nosotros ya le hemos dicho en varias ocasiones que por favor no haga estas cosas. Son cosas que me han ofrecido a mí en muchas ocasiones, que hemos dicho que no, y de repente las hace él, y nosotros hemos dicho que no por intentar proteger la identidad del personaje, no quemar al personaje. Yo no quiero que el Profesor esté haciendo ningún anuncio de nada, no lo hubiera hecho en la vida. Y me da una rabia absolutamente tremenda que haya otra gente usando el personaje del Profesor, y más para hacer un anuncio que tenga que ver con algo comercial, que además conlleva un beneficio económico; me parece tanto para esa marca, porque sirve de publicidad, como para este chico. Nosotros ya nos hemos comunicado con él, creo que se llama Sebastián (Puga). Es una cosa que, a nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a mí, a Netflix, a todo el equipo que trabajamos en esto, no nos hace ninguna gracia que se coja el trabajo de otra gente para usarlo para sacar beneficio para un producto. Yo quiero respetar y cuidar a los fans de todo el planeta, dando al Profesor en la medida justa y necesaria y no usándolo para usar un anuncio de nada. A no ser que yo, como creador del Profesor, estuviera muy de acuerdo con lo que se plantea. Pero si te fijas, yo, a no ser que hayan sido promociones directamente relacionadas con la serie, no he hecho ningún anuncio en el que se vea al Profesor anunciando nada. Creo que es una declaración de intenciones bastante potente, y sin embargo este chico y estas marcas no lo están respetando.

Álvaro Morte: "Estoy muy contento con el final que se le da a la serie y a los personajes. Ahora ya la audiencia tendrá que decir qué es lo que opina." Foto: Netflix.

Hablando de lo que significa el Profesor ¿Estoy en lo correcto al suponer que este personaje se ha convertido en un ícono de una nueva masculinidad que no necesita fuerza física para imponer sus ideas?

Sí, además, no creo que imponga. Yo creo que el Profesor propone. Lo hace habiendo estudiado tanto aquello a lo que hace referencia, que es muy difícil. Pero sí que creo que en los tiempos que corren, en los que parece más importante la hormona que la neurona, que me parece muy interesante que haya muchos seguidores de este personaje, que de repente cuando lo creamos, en su momento queríamos que sea un tipo muy carismático, pero con un perfil muy bajo. Queríamos que fuera un nerd, y que su carisma no sea arrollador como el de George Clooney en “Ocean’s Eleven”, sino que fuera desde otro sitio. Y desde esa humildad, timidez y esta cosa que tiene el Profesor, de ‘quiero pasar desapercibido’, era mucho más interesante el acercamiento a él. Yo sí me siento orgulloso de que, a lo mejor, las generaciones jóvenes, hayan podido ver que también se puede ser una persona guay (genial), o también se puede ser un héroe, si no eres el más guapo o el más fuerte; porque hay otras cualidades que son mucho más importantes.

Pero en tu caso, no sé si hayas buscado tu nombre en Google o YouTube; donde hay comentarios de gente que te admira. Muchos incluso se mueren por ti.

Sí, pero cuando trabajamos el Profesor, lo hicimos a la contra. Fíjate que, con el director del departamento de vestuario, nos reíamos un día porque me decía ‘tú eres el único que me pide ir vestido de modo que la ropa le quede mal, quieres que la ropa te quede ancha, descuadrada, con unos colores que no te vengan bien’. Es verdad que nosotros intentando ir a la contra de hacer un personaje atractivo, al final ha sido atractivo por lo que él tiene dentro, no por lo que se ve fuera. Entonces, cuando eso que tienes dentro te llama tanto la atención, que empieza a gustarte incluso el exterior, pues llegar a conseguir eso creo que ha sido un logro no ya por mi parte, sino por parte del guion, dirección, del departamento de fotografía, la música; ya todo ayuda a generar este personaje que, siendo un raro como es, acaba llevándose a la gente de calle (se gana al espectador).

¿Qué puede esperar la gente del final? “Game of Thrones” dividió mucho a la audiencia. “Lost” igual. Parece haber algo con las series más grandes populares, que no terminan convenciendo a todos con sus cierres.

Esto tiene una lógica aplastante y es que cuanto más grande la serie, más gente la ve y más opiniones distintas hay de cómo podrían ser esos finales. Yo creo que dentro de toda la gente que nos sigue cada uno se habrá imaginado en su cabeza cuál es la forma ideal de la serie. Yo solo te puedo decir, y te podría hablar por el resto de mis compañeros, con quienes hemos estado charlando mucho estos últimos días que estamos de promoción y hemos tenido la posibilidad de encontrarnos; estamos todos muy satisfechos con el final de la serie. Es imposible que le guste a todo el mundo. Y sabemos que habrá gente que diga ‘yo me esperaba esto, yo pensaba qué tal…’, pero sí que estoy muy contento con el final que se le da a la serie y a los personajes. Ahora ya la audiencia tendrá que decir qué es lo que opina.

Álvaro Morte: "Esta temporada es mucho más bélica, es mucho de poner a los personajes en una situación muy extrema". Foto: Netflix.

¿Y era realmente necesario terminar “La casa de Papel” en 10 episodios? Que son bastantes.

Sí, se justifica perfectamente. Hay una cosa muy importante a tener encuentra y es que estos diez episodios están divididos en dos, pero es un todo. La gente no va a terminar de ver la temporada hasta que vea los últimos cinco capítulos, que se estrenan el 3 de diciembre, y es importante a tenerlo en cuenta. Lo que vais a ver ahora en septiembre está absolutamente inacabado, hay un momento final de la temporada; sabes que nosotros jugamos a esto en “La casa de papel”, que es a dejaros, como dicen los americanos, en ‘cliffhanger’, dejaros en esa cosa de ‘ostras, necesito saber ya qué pasa’; esa incertidumbre, pero esta parte es mucho más bélica, es mucho de poner a los personajes en una situación muy extrema para que luego se pueda resolver en esa segunda mitad.

¿Álvaro, qué es lo que más vas a extrañar de “La casa de papel”?

Bueno, muchísimas cosas. He tenido la suerte de trabajar con un elenco maravilloso, con el que me lo he pasado extremadamente bien. Por ejemplo, esta última temporada he trabajado mucho con Najwa Nimri, que sabes que interpreta a la inspectora Sierra. Nos los hemos pasado en grande haciendo secuencias completamente extremas, nos hemos reído mucho al mismo tiempo. Voy a echar muchísimo de menos a los directores con los que he trabajado, que son absolutamente fantásticos. Por supuesto, voy a echar de menos al personaje del Profesor, que es un personaje que me ha dado muchas cosas. Me ha dado la posibilidad de la versatilidad, he hecho con el personaje del Profesor escenas dramáticas, escenas de acción, cómicas incluso, escenas de todo tipo, y en situaciones muy diferentes; para un actor es bueno que un personaje esté lleno de picos; como el Profesor. Voy a echar mucho de menos este papel.

Datos

Los nuevos episodios de “La casa de papel” están disponible en Netflix. Los cinco episodios restantes, los últimos de la serie, llegan el 3 de diciembre.

