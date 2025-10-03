Morganna Love habla de su personaje en “Rosario Tijeras”: “Sirena es un homenaje a amigas mías que fueron asesinadas en México”

Morganna Love es una artista mexicana de San Miguel de Allende, Guanajuato (México). Soprano, actriz y, según Forbes 2020, una de las mujeres más poderosas de su país, Aleizah Morganna Martínez Bautista (por su nombre legal) ha pasado por la ópera hasta el cine y destacado por su activismo al visibilizar las historias de mujeres trans. En “Rosario Tijeras”, trabaja de la mano con Bárbara de Regil en una amistad que las lleva por el mayor drama.

Hoy es considerada un referente para la comunidad LGBT+. Su historia personal en el viaje de evolución hacia ser una mujer transgénero en Tailandia se expone en el documental “Made in Bangkok” (2015), con nominaciones a múltiples premios, incluido el Festival de Cine de San Sebastián. Con ese proyecto, Morganna renace como ser humano, mientras la artista se posiciona en la industria.

Esto condujo a nuevas experiencias, como su primer cortometraje, “Oasis” (2017), ganador del Premio Ariel de México en la categoría de ficción. Se sumaron otros títulos, como “Crónicas de Castas”, “La muchacha que limpia” (HBO) y fue evolucionando hasta Sirena de “Rosario Tijeras”.

Morganna Love estudió ópera en el Conservatorio Nacional de Música de Ciudad de México. (Foto: Netflix)

Las tramas de mujeres transgénero en la televisión mexicana son cada vez más comunes. En “Rosario Tijeras”, Morganna interpreta a Sirena, una estilista y cantante que encuentra a ‘Chayo’ (Bárbara de Regil), convaleciente por una explosión, tras los hechos de la tercera temporada, y la salva de la muerte. La cuarta entrega también cuenta la historia de amor y mafias entre Sirena y El Papi (Luis Fernándo Peña), líder de un cartel de barrio, una relación casi imposible debido a la homofobia y la ambición de los antagonistas de la serie.

¿Por qué elegiste Morganna como nombre?

Morgana me gustó mucho desde que la escuché en una película de Hollywood sobre el Rey Arturo. Era una hechicera y me fascinaba desde niña al verla en las leyendas de magia. Combatía contra Merlín y los Caballeros de la Mesa Redonda. Con el tiempo entendí que no era malvada, sino una mujer con conocimiento y poder, algo incómodo para muchos. En vez de escoger el nombre, siento que este me escogió a mí.

¿Cómo fue tu camino personal hacia convertirte en Morganna?

Ha sido un camino largo y de mucho aprendizaje. He trabajado para dejar atrás juicios y prejuicios, tanto propios como los de mi entorno. Crecí en una ciudad donde no había información sobre temas de diversidad sexual o identidad de género. Desde pequeña sentía que sería una mujer y artista, aunque por dentro sufría por no poder expresar mi verdadero yo y fui creciendo con tristeza hacia mis genitales. Desde los 7 años, lo percibía como algo extraño en mi cuerpo. Muchas mujeres trans dicen que les enoja sentirse atrapadas en un cuerpo que no es el suyo, pero yo me sentía muy triste. Si yo era niña por dentro, me preguntaba por qué tenía eso.

¿Cuándo compartiste por primera vez tu identidad con alguien?

Se lo conté a una amiga a los 21 años, pero sólo le dije que era gay, porque ni siquiera entendía en ese momento la diferencia entre orientación (gusto sexual) e identidad (autopercepción). Reconocerme como mujer trans llegó después, tras una fuerte depresión muy fuerte a los 28 años por no contarlo. Toda una olla de presión se desató dentro de mí y caí en no comer o no levantarme para trabajar. Pero me di cuenta que no quería morir, y que tenía derecho a ser feliz. Fue entonces cuando busqué información en internet. “Dicen que soy hombre, pero soy mujer”, escribí, tal cual, y encontré el término “transexual”, lo que cambió mi vida. Decidí ir a terapia para que me ayudaran a decirle a mi familia, mi trabajo y la sociedad, porque ya estaba decidido el hecho de que me haría una cirugía.

Ganaste como mejor actriz e intérprete musical en Brasil, luego de hacer una película independiente llamada “Sirena”. ¿Ese personaje se relaciona con “Rosario Tijeras”?

No tiene nada que ver con ese personaje. “Rosario Tijeras” me ha puesto en el ojo del público comercial. La serie tiene un alcance enorme, y recibo mensajes de muchos países agradeciendo mi personaje. Los comentarios de personas que dicen que, gracias a mí, le echan ganas a la vida, y me conmueven profundamente. Amo lo que hago y agradezco esa recepción.

¿Cómo fue crear a Sirena en un contexto de discriminación y violencia como el de “Rosario Tijeras”?

Fue un reto intenso, tanto como actriz como persona. En México, el promedio de vida de una mujer trans es de 35 años y somos el segundo país en asesinatos de mujeres trans en Latinoamérica. El hecho de que hayan escrito y representado un personaje tan fuerte y entrañable, como Sirena, contribuye mucho a la discusión sobre derechos humanos de las personas trans. La gente me decía que lloraba conmigo, porque yo sufría mucho en la serie. Claro que sí, porque mi interpretación se inspiró en el recuerdo de tres amigas mías, que fueron asesinadas en México. Por más terapia que lleve, creo que nunca se me va a olvidar verlas en los ataúdes. Mis escenas eran transparentes por eso. Hacer a Sirena fue muy complejo, pero también me sorprendí mucho de mí misma y me sanó de alguna forma.

¿Qué elementos personales llevaste al estilismo de Sirena?

El estilismo de Sirena es un homenaje a mi mejor amiga Gaby del Río, que falleció de un infarto en 2016. Ella era estilista y pasábamos horas conversando, mientras llegaban sus clientes. Este personaje estaba muy conectado a esa parte de la historia.

¿Cómo fue trabajar con Bárbara de Regil y el equipo de producción en “Rosario Tijeras”?

Admiro mucho a Bárbara, es disciplinada y va por lo que quiere. El equipo decidió poner un personaje trans en la serie más importante de México y eso es un gran logro. Al inicio, tenía mis reservas, porque Bárbara es una mujer muy polémica al ser también clara al hablar y no quedarse con nada, pero también generosa. No sabía cómo me trataría y fue muy linda. Me guió y compartió consejos. Logramos una complicidad muy bonita en escena y fuera de ella.

Morganna Love y Luis Fernando Peña interpreta un romance en "Rosario Tijeras", temporada 4. (Foto: Netflix)

¿Qué tal fue tu relación con Luis Fernando Peña, el actor que interpreta al Papi?

Luis Fernando es profesional y caballeroso, sin prejuicios. Nuestro trato antes de las escenas era de humor y amistad, lo que nos ayudó a conectar con los personajes. Cuando la cámara grababa, yo era Sirena y él el Papi; la relación fluía completamente.

Han sido varias escenas donde Sirena es vulnerada ante la discriminación. ¿Cómo las viviste?

Toda la producción sabía que soy activista y sería capaz de abordar las escenas difíciles. Asbel, el actor que interpreta a Teo, habló conmigo antes de escenas complejas para expresar su respeto y asegurarse de que estuviera cómoda. Me dijo que las mujeres trans son mujeres, y que merecen todo el respeto todo el mundo. Porque, después, su personaje atentaría en contra de mí. Le dije que no se preocupara por ello. Quería honestidad y autenticidad en esas escenas, y eso se logró en el set.

¿Qué planes tienes para 2025 tras el éxito en “Rosario Tijeras”?

Para 2025, tengo planeada una gira y el estreno de una película dirigida por un español. Aún no puedo revelar todos los detalles, pero seguramente estará disponible en plataformas digitales. Invito a la gente a seguir pendiente en mis redes sociales.

¿Sirena estará en la quinta temporada de “Rosario Tijeras”?

La actriz mexicana Bárbara de Regil protagoniza "Rosario Tijeras". (Foto: Netflix)

Aunque Sirena quedó con un final abierto en la cuarta temporada de la serie, todavía no hay confirmación oficial sobre la participación de Morganna Love en la quinta temporada de “Rosario Tijeras”. Por el momento, Netflix y el equipo de productores y elenco anunciaron la renovación de la serie y se encuentran filmando las escenas en México. Bárbara de Regil ha compartido varios videos detrás de cámaras junto al actor colombiano Sebastián Martínez, quien interpreta a El Ángel en la serie.