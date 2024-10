“Nadie quiere esto” o “Nobody Wants This” por su título original ya es una de las series más populares en Netflix. La historia de un inesperado romance entre Joanne (Kristen Bell), una mujer agnóstica sin pelos en la lengua, y Noah (Adam Brody), un rabino muy poco convencional ha logrado conquistar al público tras su estreno el 26 de septiembre.

Y es que la producción debutó en el puesto número 2 en su primer fin de semana, pero no tardó mucho en subir al número 1 en su primera semana completa, logrando un promedio de 26,2 millones de visitas en sus primeros 11 días de lanzamiento, según recapituló “Deadline”.

De esta manera, actualmente, “Nadie quiere esto” ha logrado superar en visualizaciones en un tiempo récord a “Monsters: The Lyle and Erik Menéndez Story” y por eso no es de extrañar que ya los fans reclamen nuevos episodios, que finalmente ya están confirmados, pues la serie tendrá una segunda temporada. Aquí todos los detalles.

¿Habrá segunda temporada de “Nadie quiere esto”?

Netflix confirmó la realización de una segunda temporada de “Nadie quiere esto” debido a su gran éxito entre la audiencia global. “La noticia de la renovación fue anunciada por el director de contenidos de Netflix, Bela Bajaria, en la conferencia Bloomberg Screentime en Los Ángeles”, informó “Variety”.

Aunque la serie tendrá a sus rostros protagonistas en esta nueva entrega, habrá algunos cambios detrás de cámaras. La segunda temporada de “Nobody Wants This” será producida por Jenni Konner y Bruce Eric Kaplan, de la exitosa “Girls”, quienes serán los ‘showrunners’ y productores ejecutivos.

Erin Foster, creadora de la serie, se mantendrá como productora ejecutiva. “Crear ‘Nobody Wants This’ será para siempre un momento destacado de mi carrera. El increíble elenco, equipo, productores y ejecutivos hicieron que esto se convirtiera en el programa que es hoy, y experimentar las reacciones de los espectadores a esta serie ahora que está en el mundo ha sido más de lo que podría haber soñado. Tengo mucha suerte de poder continuar esta historia y hacerlo junto a Jenni Konner y Bruce Eric Kaplan, de quienes he sido fan desde Girls… Justice, ¡porque las relaciones saludables son las más románticas!”, aseguró Foster, de acuerdo a “Variety”.

Sinopsis

La primera temporada de “Nadie quiere esto” nos presenta a Joanne y Noah. Esta es la sinopsis oficial:

“Esto son una agnóstica presentadora de pódcast y un rabino despechado y muy poco convencional que se conocen en una fiesta. A la hora de irse, la extraña pareja formada por Joanne (Kristen Bell) y Noah (Adam Brody) tiene claro que hay cierta atracción entre ellos. Pero puede que no sea lo único que hay entre ellos: también están sus distintas actitudes ante la vida, todos los obstáculos actuales ante el amor, o sus familiares, a veces con buenas intenciones y otras con tendencia al sabotaje, como Morgan (Justin Lupe), hermana de ella, y Sasha (Timothy Simons), hermano de él”.

Tráiler

Mira aquí el avance oficial:

Elenco

Estos son todos los talentos que participan de “Nadie quiere esto”:

Kristen Bell (Joanne)

Adam Brody (Noah)

Justine Lupe (Morgan)

Timothy Simons

Paul Ben-Victor

Tovah Feldshuh