El gigante del streaming Netflix canceló la serie mexicana “Rebelde” después de la emisión de sus dos primeras temporadas. De esta manera, las especulaciones por una tercera entrega de la historia sobre los estudiantes de Elite Way School (EWS) han quedado descartadas debido, aparentemente, a la baja aceptación que tuvo esta adaptación.

El reboot de la serie original “Rebelde” de 2004 se estrenó en el mes de enero del 2022 y ocasionó opiniones divididas sobre la trama que se buscaba presentar en la pantalla. En tanto, el actor Sergio Mayer Mori, hijo de Bárbara Mori e intérprete de Esteban Torres en “Rebelde”, fue el encargado de confirmar la noticia.

“Sería un honor para mí poder hacer la tercera, la cuarta y la quinta, el tema es que ya no se hizo. Fue Netflix, fueron los productores los que nos dijeron: ‘gracias por todo chicos, ya la tercera, ya no hay’ (…) El por qué no tengo idea (...) definitivamente no fue mi decisión”, dijo a la revista ¡Hola! México.

¿De qué trata “Rebelde” de Netflix?

“´Rebelde´ sigue la vida de un grupo de jóvenes estudiantes de Elite Way School, un colegio con educación artística de élite. Entre dramas y mucha música, pasiones, amistades y rivalidades surgirán en el camino de los protagonistas”, cita la sinopsis oficial compartida por Netflix.

Mira el tráiler de “Rebelde”

¿Quiénes actúan en “Rebelde” de Netflix?

La serie “Rebelde” de Netflix es protagonizada por la actriz Azul Guaita en el papel de Jana Cohen-Fernandez. En el programa de televisión es acompañada por Franco Masini, Sergio Mayer Mori y Andrea Chaparro.

Estos son los integrantes del elenco de “Rebelde”:

Azul Guaita como Jana Cohen-Fernandez

Selene como Andrea Agosti

Sergio Mayer Mori como Esteban Torres

Jeronimo Cantillo como Dixon Avalos

Franco Masini como Luka Colucci

Andrea Chaparro como María José Sevilla

Alejandro Puente como Sebastian Langarica-Funtanet

Saak como OKANE

