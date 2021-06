17 de 23

Las reacciones a la grabación de la temporada 5 de "El marginal" alborotó aún más a los fans de la serie: "No salió ni la 4 y ya me manijeas juan", "No te puedo explicar la manija que me estas dando...saber q se vienen 2 temporadas más!!! El regreso de Pastor vamooooo", fueron algunos de los comentarios al regreso de Pastor y los Borges.