Conforme a los criterios de Saber más

Netflix emitió el cuarto y último capítulo de “Historias breves”, una serie de micro relatos previos al estreno de la cuarta temporada de “Élite”. Llamada “Carla Samuel”, esta entrega cierra el romance entre los personajes interpretados por Ester Expósito y Itzan Escamilla.

La primera escena nos muestra a Carla en el aeropuerto. A punto de tomar un avión para Londres, la ‘marquesa’ es sorprendida por Samuel, quien desesperado por no perderla, se ve en la necesidad de comprar un boleto de avión a Lisboa para poder ingresar a la sala de espera y poder acceder a como dice él, “es el amor de su vida”.

Una vez reunidos, Samuel le dice a Carla que cree que lo que vivieron fue especial y real y que por más coraza que ella se ponga encima, sabe que ella lo quiere tal y como él a ella.

Carla se mantiene en su posición y le pide a Samuel que es triste verlo mendigar por su amor y le pide, por favor, que cuando ella regrese del baño, espera no encontrarlo. Él le promete que se irá.

Tal y como quedaron, Carla sale del baño y Samuel se ha ido. Sin embargo, va a buscarlo a la sala de espera de los vuelos a Lisboa. Como no lo encuentra regresa a esperar su avión a Londres pero Samuel aparece nuevamente y le dice que la ha visto ir por él.

Carla: ¡Madre Mía, esto es agotador! Hay tantas cosas que no sabes.

Samuel: Pues cuéntamelo.

Carla: Para qué? Igual no va iba a funcionar.

Samuel: Dame una razón.

Iztan Escamilla y Eter Expósito en una escena de "Historias Breves". Foto: Netflix

Carla: “Hay miles”

Samuel: “Me conformo con una”

Carla: “Todo lo que toco lo destrozo, somos de mundos totalmente diferentes y ya lo intentamos y no funcionó”

Samuel: “Ahora dame una razón que me convenza”

Carla: “En diez minutos sale mi avión, ¿en diez minutos vas a convencerme?”

Tras la charla, se informa que el vuelo de Carla sufrirá un retraso de 7 horas, la excusa perfecta para que Samuel le proponga a su ex chica aprovechar ese tiempo en pasarla juntos con la esperanza de convencerla a que se quede definitivamente. Carla acepta.

En casa de Samuel, este le propone a Carla jugar al juego de la verdad. Finalmente, con unos tragos de encima de más, ninguno termina por ser sinceros totalmente y deciden ir a la cama.

Ya no queda mucho tiempo para que el avión de Carla despegue y la pareja vuelve a discutir.

Carla: “Solo nos hacemos daño”

Samuel: “Vete, acá el imbécil soy yo”

Carla: “No ves que no me quiero ir. Eres tan estúpido que no lo ves. No quiero irme”

Itzan Escamilla y Ester Expósito en una escena de "Historias breves". Foto: Netflix

Ha pasado una semana y Carla y Samuel viven su amor aparentemente bien hasta que una nueva discusión inicia la debacle definitiva entre ellos.

Samuel debe ir a probarse como mesero en un exclusivo restaurante por lo que tardará 8 horas para volver a casa. Una vez en el trabajo, Carla lo visita pero Samuel se incomoda y comienza con un discurso ya conocido.

Samuel: “No fuiste a ver a tus padres porque te avergüenza decirles que dejaste Londres por un camarero”

Carla le dice que no es así y que si es camarero es porque él quiere. Él le echa en cara su posición de marquesa, ella le reclama pero a pesar de eso, le dice que lo puede ayudar, que deje el trabajo y sigan juntos. Él se cierra y le dice que mejor siguen la conversación en casa.

Itzan Escamilla y Ester Expósito en la última escena de "Historias breves". Foto: Netflix

Horas más tarde, Samuel llega y no ve a Carla y le envía tres audios diciéndole entre varias cosas que quizás ella tiene razón y es él el que con su problema de inferioridad, siempre se sentirá menos que ella.

Carla entra al departamento y Samuel borra los mensajes para seguir como si nada hubiera pasado.

En medio de la noche, Carla ve dormir a Samuel y sale de la habitación para enviarle un último audio:

“Samuel, te veo dormir y sé que eres de lo más especial que me ha pasado nunca y también sé que no va a funcionar. ¿ambos lo sabemos no? Creo que sé lo que me decías en tus audios. Lo que estábamos pensando mientras cenábamos, cuando hacíamos el amor. Te estabas despidiendo y no sabías cómo. Pero me alegra que nos hayamos dado este final...no me arrepiento de nada. Gracias Samuel, por ser tú, incluso a tu pesar, por querer a esta marquesa caprichosa y por derretir su coraza de hielo. Aunque lo nuestro no pueda ser yo te voy a querer siempre”.

Tras esta declaración de Carla, ella se va del departamento de Samuel para siempre. Segundos después, ante el ruido de la puerta, Samuel despierta y oye el mensaje.

La historia de #Carmuel se da por cerrada.

PUEDE INTERESARTE