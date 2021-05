Conforme a los criterios de Saber más

Actualmente, la plataforma tiene un catálogo aproximado de 40 opciones de animes que irán aumentando a lo largo del año. Algunos de los principales disponibles hoy en Netflix y que causaron sensación por su ingreso al catálogo de animes recientemente son Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, De yakuza a amo de casa, Jojo’s Bizarre Adventure (temporada 2 disponible desde el miércoles 26 de mayo) y Yasuke. Además, veremos animes como El gran farsante, La bendición del oficial del cielo, Nezha. El renacer de un dios, The Beginning, Así habló Kishibe Rohan, Titanes del Pacífico. Tierra de nadie, Sangre de Zeus y Transformers. Guerra Cybertron. Salida de la tierra.

DISPONIBLES EN NETFLIX

Conversamos con expertos, recogimos información relevante de cada anime para que hagan su elección y proponemos algunos títulos destacados para ver en Netflix y así guiarlos en caso el otaku que lleva dentro comience a despertar y no sepa por dónde empezar.

1. “DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA” (2019)

En la imagen, Tanjiro y Nezuko de "Demon Slayer" ("Kimetsu no Yaiba"). Foto: UFO Table.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba es de los animes más exitosos en Netflix Perú como en todo el mundo. Narra la historia de Tanjiro Kamado, un joven vendedor de carbón que sobrevive a la masacre de su familia por un demonio sanguinario. Solo su hermana queda con vida pero convertida en un demonio, por ello Tanjiro inicia un viaje arriesgado para buscar una cura para su hermana y vengar a su familia.

Su éxito en la plataforma no es extraño dado que no es un fenómeno reciente. Desde su publicación como un shōnen manga (historieta para adolescentes) escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge en 2016, Demon Slayer tuvo mucho éxito en ventas y más cuando fue llevado a la animación en 2019.

Netflix lo colocó en su catálogo en su mejor momento, justo después de romper récords de taquilla en Japón con la película Demon Slayer: El tren infinito y mientras el público latinoamericano se encuentra a la espera de su estreno en cines. “Es un fenómeno particular y mundial. Las historias de shōnen, como Naruto o Dragon Ball, son muy famosas. Demon Slayer tiene dos temporadas, pero en lugar de hacer una tercera temporada hicieron una película que fue muy esperada durante un año. Se estrenó en plena pandemia y en dos meses rompió el récord de taquilla que mantuvo El viaje de Chihiro durante 19 años, en Japón”, nos comenta Talía Vidal, investigadora de cine japonés, codirectora de Futari Proyectos y miembro del grupo de investigación Shōjo Bunka.

Yose Castillo, coordinador de Sugoi (www.sugoi.com.pe), revista peruana que es referente de animes, mangas y la cultura japonesa, enfatiza también la relevancia de la película para el éxito actual de la serie: “Si bien al inicio no era tan conocida, con la película se volvió noticia en todo el mundo. No todos los estrenos (de abril en Netflix) son nuevos, Demon Slayer es antiguo y es el más relevante”.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba experimentó un crecimiento masivo en su popularidad durante 2018 y 2019. (Foto: Twitter)

Ambos agregan que es más que probable que los fanáticos de animes y mangas ya hayan visto la serie en otras plataformas; sin embargo, les parece interesante que ahora esté accesible para un nuevo público.

Demon Slayer es una serie ágil, con mucha acción, tradición japonesa, nieve y paisajes naturales propios de la montaña, sostenida por el amor del protagonista hacia su hermana y su deseo de convertirse en un asesino de demonios devoradores de carne humana.

*La serie en Netflix tiene una temporada de 26 capítulos de 23 minutos cada uno. Está dirigido a un público mayor de 16 años.

MIRA TAMBIÉN...

2. “DE YAKUZA A AMO DE CASA” (2021)

Conocido como Dragón inmortal, Tatsu, un hombre con la espalda completamente tatuada que perteneció a la peligrosa mafia japonesa de los yakuza, abandona esa vida al límite para convertirse en el líder de su hogar. Este anime japonés trata, con comedia y contrastes, el paso de este sanguinario personaje a asumir una nueva responsabilidad a tiempo completo: cocinar, lavar y organizar su casa mientras su esposa trabaja. Del dominio de las calles pasa a los intentos por dominar la vida cotidiana con mucha torpeza y el desconcierto de quienes lo rodean, lo cual causa mucha gracia.

De yakuza a amo de casa pertenece al género slice of life en donde se retratan situaciones de la vida cotidiana. A diferencia de Demon Slayer, este anime es exclusivo de Netflix y está basado en el manga escrito e ilustrado por Kōsuke Ōno.

“De yakuza amo de casa tiene una animación particular que remite mucho a un manga, por lo que se considera que es una animación con una técnica peculiar”, dice Talía Vidal. Precisamente, este tratamiento gráfico ha causado conmoción en una parte del público que critica la falta de movimiento que por momentos presenta imágenes estáticas, pero también tiene a muchos contentos porque conserva, de alguna manera, el espíritu del manga.

3. “JOJO’S BIZARRE ADVENTURE: SANGRE FANTASMA / TENDENCIA DE BATALLA” (1993)

“Describir la trama es difícil porque varía. Los personajes son hombres fornidos, sumamente musculosos y grandes, pero que hacen poses extravagantes y se visten con ropa de modista italiano. Es uno de los animes con más fandom”, comenta Vidal sobre esta serie que se remonta al manga de 1987 de Hirohiko Araki.

Es una larga historia protagonizada por el linaje de la familia Joestar. Cada nueva generación está destinada a luchar contra diversos enemigos que aparecen siempre. Veremos acción, amor, vampiros, una máscara maligna, el dominio del poder del sol y un recorrido histórico por siglos que comienza en el XIX. El personaje Dio Brando es considerado uno de los villanos más temidos de los últimos tiempos. Esta serie también es interesante por sus múltiples referencias a la cultura popular así como la música y la moda. Por el diseño de la vestimenta de sus personajes, el creador ha recibido reconocimientos.

JoJo’s Bizarre Adventure es actualmente uno de los animes más populares (se ha expandido también a videojuegos) de todos los tiempos y de los más extensos. Aunque se puede ver en otras plataformas esto no disminuye la expectativa por verlo también en Netflix.

La fecha de estreno de la segunda temporada es el miércoles 26 de mayo.

4. “YASUKE” (2021): EL SAMURAI AFRICANO

Yasuke llegó por fin a Netflix. La historia se centra en la vida de Yasuke, un esclavo africano del siglo XVI que nació en Mozambique, llegó a Japón y vive al lado de señores feudales. ¿Qué más pasa con él? Pues se convierte nada menos que en samurái. Yose Castillo resalta el valor de este personaje histórico considerado el primer samurái que no es japonés y es reconocido históricamente como el Samurai Negro. Además, nos comenta que al ser un personaje es un llamado a la inclusión por lo que también causa expectativa.

“Yasuke tiene un poco del aura de Demon Slayer porque hay katana y es una adaptación histórica, pero con otro sentimiento”, refiere Vidal. Ella agrega una referencia importante vinculada a Yasuke: “Hace más de cinco años años apareció el anime Afro Samurai con la voz de Samuel L. Jackson, tiene solo cinco capítulos y estuvo basado ligeramente en el personaje histórico de Yasuke”.

Además, Netflix estrenó recientemente el documental La era samurái: la batalla por Japón dispuesto como una serie de seis capítulos situados en el Japón del siglo XVI. Entonces, estamos ante una serie de producciones que toman la historia y épica del Japón como fuente.

RECOMENDACIONES: ¿QUÉ PUEDEN VER LOS PRINCIPIANTES Y EXPERIMENTADOS DEL CATÁLOGO DE NETFLIX?

La investigadora de cine japonés, Talía Vidal, recomienda empezar por “Violet Ever Garden es un anime para todo público y considerado uno de los mejores de todos los tiempos. Se ambienta en el mundo steampunk en una época victoriana y en un momento de guerra. Se tiene que ver con pañuelo al costado porque es muy lacrimógena. Es un anime hermoso y muy atmosférico. Con los juegos de la luz, detalles, la ropa de los personajes, es visualmente una pieza de arte”. En Netflix hay 3 opciones: la serie de 13 capítulos, un capítulo extra y la película. Se recomienda ver en ese orden.

Otra recomendación es la película Una voz silenciosa de Naoko Yamada. “Se la recomiendo si quieren investigar a mujeres que hacen cine porque son muy pocas en la industria. Pueden verla principiantes y todo el público. Es la historia de una chica sorda que sufre bullying en el colegio. Este anime explora desde el bullying y hasta el suicidio. También muestra la vida cotidiana, algo que los japoneses saben hacer muy bien”.

Una tercera recomendación de Vidal es Madoka: “Uno de los hitos del anime que está ahora es una serie. Es del género chicas mágicas como lo es Sakura o Sailor Moon, pero Madoka es un anime de chicas mágicas sumamente oscuro. Creo que si alguien quiere dar un paso más en el anime se la recomiendo. Es como si Evangelion hubiera conocido a Sailor Moon. Desde el comienzo las cosas son mucho más fuertes de las que uno imagina para una serie de chicas mágicas”.

Por su parte, Yose Castillo recomienda para el público que comienza a tener interés en el mundo de los animes empezar con “toda la filmografía de Studio Ghibli, en especial la trilogía: Nausicaa Del Valle del viento, Princesa mononoke y la ganadora del Oscar El viaje de Chihiro”.

“Netflix siempre procura trabajar con producciones propias, colaboraciones o compra programas propios para su parrilla, el año pasado por ejemplo se esperaba el estreno de la película Amor de gata (akitai Watashi wa Neko o Kaburu), el cual fue pospuesto por la pandemia, pero Netflix compró los derechos para estrenarlo primero. Así, este título pasó a ser la primera película animada japonesa en ser estrenada por streaming”, dice Castillo.

Además de Amor de gata recomienda otra película muy relevante: “Your name (Kimi no na wa), una de las más taquilleras de Japón de todos los tiempos y no solo de la categoría animada. Por supuesto, también están las películas Akira y Ghost In The shell, qué son clásicos absolutos e indiscutibles de la ciencia ficción y la animación de todos los tiempos”.

De esta manera, la plataforma de streaming más importante del mundo, Netflix, nos tiene preparada una buena parrilla de opciones para ver durante todo el año con los estrenos que nos tienen a la expectativa.

LISTA DE ANIMES QUE ENCONTRARÁS EN NETFLIX

Aggretsuko BAKI Batman Ninja BEASTARS Bleach Cells at Work! Castlevania DanMachi: Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? DEATH NOTE Desaparecido Dorohedoro Dragon’s Dogma Erased Ergo Proxy Food Wars!: Shokugeki no Soma Fullmetal Alchemist Hi Score Girl Invasión en las alturas Japón se hunde: 2020 Kakegurui Karakai Jouzu no Takagi-san KENGAN ASHURA La vida desastrosa de Saiki K Megalo Box Neon Genesis Evangelion One Piece One-punch Man Parasyte -The Maxim- Pilotos de dragón: Hisone to Masotan Psycho-Pass Puella Magi Madoka Magica Samurai 7 The Dragon Prince The Promised Neverland The Seven Deadly Sins Titanes del Pacífico: Tierra de nadie Toradora! Violet Evergarden

(Fuente: Sugoi)

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR