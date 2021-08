El espectáculo de la mexicana Alexis de Anda puede calzar más para el espectador novato que no sabe mucho de stand up comedies. Realmente la puesta en escena y sus chistes no son tan buenos como los anteriores shows del ranking, pero sus movimientos de pies a cabeza salvan el monólogo. La forma cómo utiliza su cuerpo para graficar diferentes momentos tiene mayor sustancia para el humor, en este caso, al ser el personaje de la mujer empoderada e independiente que se dice a sí misma “ramera” para romper con el estereotipo de femenina y sensible. “Mea Culpa” se burla de todo: la mojigatería, la religiosidad, la discriminación, la propia familia, los hombres, las mujeres… De Anda puede herir susceptibilidades y ser “mala”, pero qué más da, cuando alguien te habla de sexo y ginecólogos, sabemos que ya no hay filtro. ¡O no!