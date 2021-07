Aunque no lo creas, es la historia medio autobiográfica de la productora y guionista india-estadounidense, Mindy Kalling. El típico problema de un adolescente en el colegio, que quiere a toda costa estar en el círculo de los más populares. En los pies de Devi (Maitreyi Ramakrishnan), su grito juvenil se multiplica cuando varias circunstancia impiden su objetivo de llegar a ser una de las más queridas por sus amistades de la secundaria Sherman Oaks de California. Ella solo quería olvidar un año traumático, pero la fuerte intensión de pertenecer, le producen angustia por ser virgen o por no salir de noche y beber alcohol sin control, y a eso le sumamos que debe pasar invicta el año escolar y lidiar con el tradicional pensamiento de su familia, que no concibe de la misma forma el modo de vivir estadounidense. Toda una comedia de fin de semana que lleva poco tiempo en la plataforma, pero ya conquistó a todos y este año nos dejó su segunda temporada.