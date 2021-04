Conforme a los criterios de Saber más

De “Sky Rojo” a “Love Alarm”, Netflix se ha convertido en el cine de la pandemia ofreciendo contenido de estreno para disfrutar en pantalla plana. Así como las más de 60 plataformas de streaming, crea un espacio de inspiración, viendo historias cercanas y lejanas a la realidad que permiten hacer del estrés algo tan pequeño que por un momento desaparece. Pero a veces eso no es suficiente.

Por más que Netflix sea una plataforma muy preocupada por el bienestar de sus usuarios, eso no lo hace perfecto. El contenido es muchas veces tan diverso que la persona deja de soñar con la ficción que verá y empieza a imaginar cuándo será más fácil navegar en ese lugar. Felizmente hay opciones interesantes (un tanto secretas) dentro de los mismos settings y páginas alternas a la marca para mejorar la experiencia de los cinéfilos.

CAPÍTULOS GRATIS

La plataforma de Netflix Perú tiene una gran cantidad de temas para elegir, desde tendencias como “100 días para enamorarse” hasta historias de TV en español como “Pablo Escobar: el patrón del mal”, pero hay quienes todavía no están seguros de pagar por el servicio.

Esta opción que Netflix habilita solo permite ver un capítulo de las series. (Foto: Captura/Netflix)

Y para convencer a los posibles usuarios de adquirir una membresía, Netflix ofrece series gratis mediante esta página. Solo debe hacer clic en la opción “Ve ahora” y verá una cantidad de contenido que esta disponible en ese momento, por ejemplo, “Stranger Things”, “Élite” o “Jefe en pañales”.

SUBTÍTULOS DIVERTIDOS

Pero no solo se trata de ver la parte funcional, sino también la estética; mejor dicho, que se vea bonito. Para cambiar el color y tamaño de los subtítulos, iniciando en el ícono del usuario, la ruta es seleccionar “Cuenta”, ir a los “Perfiles y controles”, desplazar la barra del nombre o perfil que desee y ahí encontrará “Aspecto de los subtítulos”.

Ante cualquier problema con el servicio, Netflix pone al alcance un método de contacto en el mismo sitio para habilitar las funciones que no aparezcan en la página. (Foto: Netflix)

Luego de dar click, verá diferentes tipografías y sombras de las palabras. Parece algo de menor importancia, pero es una función muy útil para personas que quieren ver películas de coyunturas complejas o en idiomas extranjeros, como la nominada al Oscar “Mank”, pues los subtítulos son pequeños y pasan muy rápido. En esta función, incluso se puede agregar fondos de colores para que las letras no se combinen con lo fílmico.

ELIMINAR VISUALIZACIONES

¿Estuviste viendo la serie “Sex Education” o la parodia “Porno para principiantes” y no quieres que tus amigos se enteren en una visita sorpresa? ¿O tal vez tus padres usan tu cuenta en otro dispositivo? Para eso, Netflix permite eliminar u “ocultar” el contenido recientemente seleccionado, algo que se puede administrar con un día de anticipación.

Revisar bien la información que proporciona el anuncio, una vez que haya seleccionado la opción "X" o, como se ve en la imagen, "⊘". (Foto: Captura/Freepik)

Al igual que la función anterior, esta opción sigue la ruta anterior: ir a configuración, “Cuenta”, “Perfiles y controles” y selecciona la función “Actividad de visualizaciones”. No es necesario darle click a “¿Ocultar la serie?”, porque a partir de la selección ya se está procesando la solicitud de eliminación del contenido en el historial de vistas.

PARTICIPACIÓN EN TEST

Hay quienes no están muy de acuerdo con esta opción, porque al activarla no es posible hacer cambios en el ancho de banda o calidad de la imagen mediante mecanismos alternos, pero lo interesante es que, si es fanático o fanática de Netflix, entonces podrá participar de estos test del servicio.

Sea del plan premium o no, podrá activar esta opción. No se trata de preguntas específicas, sino accesorios de prueba que Netflix habilita en las cuentas. Después de probarlos, los usuarios suelen reaccionar mediante las redes sociales de forma positiva o negativa. Netflix habilita estos "test" de forma aleatoria en las cuentas de los clientes que abren la opción de "Participación en pruebas". (Foto: Captura/Netflix)

La ruta de entrada es la misma, ingresando a “Cuenta”, pero sin desplazar la barra del perfil del usuario, porque la opción es fácil de encontrar. ¿Cómo funciona? Una vez activada la función “Participación en pruebas”, Netflix habrá sido avisado de que un usuario está accediendo a funciones de prueba, como botones, calificaciones, o lo que la marca desee probar en la plataforma local. Según fuentes de la empresa, es poco usual que ellos tengan esta práctica en Perú.

RASTREA DISPOSITIVOS

No tanto como un policía de inteligencia, pero digamos que, si alguien ingresa desde Cajamarca, Huancayo u otro lugar a una cuenta de Netflix y el usuario sabe que no ha pisado esos lugares recientemente, entenderá rápidamente que algo huele mal y no es la canchita.

En caso desee desactivar las sesiones, puede ingresar a la opción anterior "Cerrar sesión en todos los dispositivos" y seguir los pasos. (Foto: Captura/Youtube)

Entrando a su “Cuenta”, puede encontrar la opción “Actividad de streaming reciente del dispositivo”, donde encontrará la cantidad de lugares en los que fue activada la cuenta de Netflix, así como la ciudad y país, la hora y hasta el IP de la computadora.

