En la cuarta temporada, hay una escena en la que Will tiene una conversación con Mike sobre Eleven. El actor reveló la fuerte carga y cómo la hizo. “Recuerdo cuando hice esa escena, estaba llorando, dándolo todo. Y cuando lo vi en pantalla, quedó muy sutil. Me gustó cómo lo editaron. El día fue muy divertido y me encanta simplemente jugar con Will. Esta escena era muy importante porque hizo patente esa verdad, que ama a su mejor amigo y no sabe cómo decírselo”. (Foto: VALERIE MACON / AFP)