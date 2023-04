Es poco usual escuchar a un argentino, de esos ‘cancheros’ y sarcásticos, haciendo un acento colombiano, mexicano o simplemente neutro, pero Julián Cerati es la excepción. El joven actor viene cosechando triunfos fuera de su país y de la mano de plataformas de streaming como Disney+ y Netflix. Desde hace unos años, los sets de Colombia lo acogieron para actuar en series como “Chichipatos” y “NOOBees”. Pero ninguna se compara con el triunfo en términos de audiencia de “Pálpito”, una producción también del gigante de la letra N, que acaba de estrenar la segunda temporada en abril.

“Soy de los actores a los que les gusta componer. Desde chico, también me gustaba imitar voces”, dice Julián Cerati a Saltar Intro de El Comercio durante una entrevista virtual. De inmediato, suspende su comentario y esparce halagos para el Perú. “Cada vez que escucho el acento peruano, recuerdo a Raysa Ortiz (peruana), con quien hice la película colombiana ‘Misfit’. La quiero mucho. Nunca fui al Perú, pero me encantaría. Sería muy interesante ir a trabajar allá”, agrega.

“Misfit” es una película ecuatoriana y la primera incursión internacional en el cine para el artista, también conocido en Argentina por ser el sobrino del emblemático músico de Soda Stereo, Gustavo Cerati. Por ahora, Julián está dando empujones de hombro en la industria, y más de una realizadora ha propuesto a sus agentes futuras colaboraciones, incluido Tondero Producciones, productora peruana que tiene en lista de espera un proyecto junto al argentino. “En algún momento, dijimos para armar algo, pero todavía no se ha dado. Sé que producen muy bien y son buena onda. Les mando un abrazo enorme”.

Por su puesto, “Pálpito” es hasta ahora el proyecto más exitoso en el cual el actor ha participado. Como la serie en español más vista en el mundo en Netflix el 2022, el drama al estilo de formato de telenovela creado por Leonardo Padrón continúa la historia de una mujer con un trasplante de corazón inesperado e ilegal. Julián Cerati se convierte en Tomás, un joven colombiano de la calle que vive un amor intenso y peligroso con la hija del protagonista, Samantha (Valeria Emiliani).

- En definitiva, eres un actor joven que se está abriendo paso en la industria.

Tengo 50 años, pero siempre digo que tengo de 25.

- Pero me refiero a que, siendo tan joven, estás involucrado en un mundo rápido, productivo y crítico, sobre todo en redes sociales. Además, en “Pálpito”, tu personaje tiene conflictos de adicción, es solitario y está involucrado en delincuencia. ¿Nunca te interpela interpretar a personajes como Tomás?

Tomás me tocó bastantes rincones del alma en la historia con Samantha (Valeria Emiliani). Me pasó algo muy particular en la primera temporada de “Pálpito”, porque estábamos grabando en pandemia. No tanto por los protocolos de salud, sino que me tocaron muchísimas escenas de golpes: me golpeaban o estaba colgando de algo y demás. Fue bastante intenso. Algo queda del personaje. Uno no se da cuenta, pero absorbes mucho. Hay otros personajes más livianos de los que se puede salir más rápido.

Valeria Emiliani y Julián Cerati en "Pálpito 2". Foto: Netflix / Gustavo Cabrera/Netflix

- ¿Cómo fue el trabajo con Valeria Emiliani en la serie “Pálpito”?

Con Vale, nos tocó conocernos el set y no tanto antes. Habíamos tenido algunos ensayos previos, pero no podíamos vernos mucho por el tema del COVID, pues cada ensayo es un protocolo nuevo. Cuando arrancamos, representar al personaje fue muy intenso y todas las escenas también. La oscuridad de Tomás se siente en la serie.

- ¿Cómo evoluciona Tomás en la segunda temporada de “Pálpito”?

Sin spoilear, puedo decir que veremos a Tomás en una situación más de cortejo, seducción, tapando todo lo que pasa dentro de él —sobre el origen de una familia un poco ausente—. Quizá no todo esto se ve en la serie, pero el actor siempre debe armar la historia, el inconsciente y el perfil psicológico del personaje. Entonces, Tomás evade muchas cosas, pero, en esa carencia y necesidad espiritual, se conecta con la historia de Samantha, que tiene su dolor y tanta tiniebla en su vida. Ambos están en el mismo escalón energético. Entonces, vemos dos pedazos de almas rotas que se unen. En esta segunda temporada, la relación está un poco más sólida, ya están conectados al ser una pareja que evolucionó y van contra el mundo. Esto no quiere decir que no sigan hechos pedazos, sino que ahora son dos pedazos unidos. El amor trascendió y son una misma célula.

- ¿Tú crees que se necesiten personajes oscuros en las series?

Hay tanta diversidad en la humanidad y colores humanos, que no sé si diría necesario, depende de lo que el receptor perciba. Si logramos visualizar algo que toque alguna fibra, para mí eso es como cerrar un círculo, porque cambiamos algo de la vida de alguien en un minuto al menos.

Michel Brown y Ana Lucía Domínguez participan de la segunda temporada de "Pálpito". / Courtesy of Netflix

-¿Y, en tu vida, qué tanta oscuridad hay?

Sobre todo, cuando duermo, mucha. Digo... con la luces apagadas (risas). De la forma cómo encaro a los personajes, así es como siento que es la vida de cada persona. Por mi lado, he tenido mucho dolor en mi vida, con muertes y otros procesos. Venimos con mucha información del ‘antes’, que siempre intento ir sanando, descubriendo, iluminando, sea con terapia, espiritualidad, charlas, absorbiendo información. A veces, hay que sanar un poco el estado mental para poder aliviar el resto, porque, al final, la mente nos condiciona. Siempre se utiliza algún motor para mantener el equilibrio: tiene que haber oscuridad para que haya luz. Así funciona el ser humano.

- Al googlear tu nombre, aparecen muchos títulos de entrevistas con la descripción de Julián Cerati, “el sobrino de Gustavo Cerati”, compositor recordado por su paso como guitarrista en la banda Soda Stereo y tantísimos premios que ganó en vida (Grammy Latino, Gardel, etc.). Como has dicho antes, esto no influye en tu carrera, pues estás involucrado en la actuación y no la música. Pero queda la duda. ¿Cómo es realmente llevar el apellido de un cantautor histórico?

Siempre con muchísima admiración por su obra y el aporte a la familia. El arte familiar empieza con mi abuela, que era escritora. Después, Gustavo siguió como remarcando el hecho de que se podía vivir de esto. Poner sobre la mesa el estado artístico, como le digo yo. Entonces, estoy agradecido con él. Además, su música obviamente es maravillosa. Yo soy mucho más joven y vengo con un camino posterior al de Gustavo, entonces mucha gente lo va a referenciar a él primero, pero hacemos cosas distintas. Ambos expresamos también, pero, bueno... lo tomo con calma. Sobre todo, entiendo que hay gente adulta a la cual Gustavo le cambió la vida. Después, de las especulaciones de lo que conseguí o mi familia, no me hago cargo de eso. Bueno, fue hasta los 12 años en que yo estuve ‘normal’ con él, porque recién a los 14 empecé en la actuación y después Gustavo estuvo en coma y falleció. Entonces, nunca hubo como una especie de un empuje por ese lado; todo lo tuve que hacer solo. Pero con el aval de que en la familia espacio para el arte. Es hermoso que haya podido elegir ser artista, que a veces se ve como un camino sin triunfo, pero ese es otro tema para hablar en 16 entrevistas más.

- ¿Cuáles son tus aspiraciones como actor?

Descubrirme más como actor, sanar y encontrar más rincones de mi vida. Un referente para mí es Gael García Bernal. Quiero ese tipo de desafíos. Siempre hay que encontrar cosas para seguir motivado. Me gustaría recorrer el mundo actuando, explorar todas las posibilidades. No es una opción para mí quedarme haciendo una sola cosa como actor.

LA PELÍCULA FAVORITA DE JULIÁN CERATI EN STREAMING

“FRAGMENTOS DE UNA MUJER”

(Netflix)

Elenco: Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Sarah Snook, Ellen Burstyn, Molly Parker, Iliza Shlesinger.

“Es una película Maravillosa. Todo el tiempo estoy mirando películas, pero esta me pareció muy linda, fuerte y con mucho por descubrir desde las entrañas”.

¡ÚNETE A LA COMUNIDAD DE DISCORD!

MIRA MÁS EN EL INSTAGRAM DE SALTAR INTRO

VIDEO RECOMENDADO Probamos Netflix, HBO Max, Disney+, DGO y Crunchyroll para descubrir por qué son servicios tan atractivos. ¿Cuánto cuesta y qué ofrecen? Te lo contamos.