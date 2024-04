Netflix, en su afán por dominar el mercado del streaming, ha convertido la adaptación de animes en una suerte de ruleta rusa. Algunas, como “One Piece” o “Avatar: La leyenda de Aang”, han logrado capturar la esencia de las obras originales (en especial la primera nombrada ya que tuvo como supervisor al mismísimo Eiichiro Oda), mientras que otras, como “Death Note”, se une a lo que fue “Dragon Ball Evolution” como un rotundos fracasos. ¿Qué pasó con “Parasyte: Los grises”? En Saltar Intro de El Comercio ya lo vimos y esto pensamos.

“Parasyte: Los grises”, la nueva serie live-action coreana basada en el aclamado anime de 2014, se suma a la lista de live actions que pudieron ser pero no llegaron a concretar. Con solo 6 episodios, la serie se aleja considerablemente del material original, sacrificando profundidad y complejidad en aras de la acción y el melodrama.

En este análisis, desmenuzaremos las razones por las que “Parasyte: Los grises” es una oportunidad desperdiciada que, lastimosamente, no le hace honor a la obra maestra de Hitoshi Iwaaki.

Un universo familiar, una historia irreconocible

La serie nos sitúa en el mismo universo del anime, pero con una protagonista diferente: una joven policía que, tras un accidente, alberga en su cuerpo a un parásito alienígena. Hasta aquí, la premisa parece prometedora. Sin embargo, las similitudes con el anime se diluyen rápidamente.

Este es uno de los momentos en los que el monstruo sale del cuerpo del huésped. (Foto: Netflix)

La mayor falla de “Los grises” reside en su enfoque narrativo. La serie decide relegar a la protagonista a un segundo plano, centrándose en la perspectiva de la policía que investiga los crímenes relacionados con los parásitos. Esta decisión, inexplicable y desafortunada, priva al espectador de la experiencia central de lo que fue el anime: la compleja relación entre Shinichi y Migi.

En “Los grises”, no hay espacio para el desarrollo de la dualidad entre humano y parásito. No hay diálogos internos, no hay debates morales, no hay crecimiento personal. Es simplemente el uso de un mero monstruo CGI que ataca sin razón, mientras que la protagonista se limita a poner cara seria y voz grave. La profundidad y la inteligencia del anime se evaporan, dando paso a un espectáculo superficial y vacío.

Una obra muy cuestionable

El guion de “Los Grises” es otro de los puntos flacos de la serie. Los diálogos son trillados, los personajes son estereotipados y las situaciones son predecibles. El melodrama barato y los clichés abundan, creando una atmósfera artificial y poco convincente.

Las actuaciones tampoco ayudan a mejorar la situación. La actriz protagonista, Jeon So-Nee, se esfuerza por transmitir la complejidad de su personaje, pero se ve limitada por un guion inconsistente (Cuando vean al monstruo entenderán). El resto del reparto tampoco brilla, con interpretaciones exageradas y poco naturales.

Sabíamos que era una historia aparte

“Parasyte: Los grises” no llega a hacerle honor a la obra original de Hitoshi Iwaaki. La serie ignora los aspectos más importantes del anime, como la crítica social, la reflexión sobre la naturaleza humana y la exploración de la ética.

En su lugar, “Los Grises” nos ofrece una versión simplista y superficial, plagada de clichés y lugares comunes. Es una serie que no aporta nada nuevo al género y que pasa desapercibida dentro de la construcción del manga y anime.

En conclusión

¿Deberías de ver “Parasyte: Los grises”? Absolutamente sí. Quizá no con las mismas expectativas de ver lo que fue el live-action de “One Piece” en su momento pero si con la alegría de que al menos se está adaptando un anime que muchos de los fans jamás imaginaron ver con actores reales. Eso sí, habría dado la posibilidad de retrasar el estreno también para que se pueda pulir mejor el CGI.