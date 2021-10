Conforme a los criterios de Saber más

La icónica telenovela “Pasión de gavilanes” regresará en el 2022, así lo confirmó la cadena de televisión Telemundo al revelar que ya se inició el rodaje en Colombia. Para la alegría de sus fans, gran parte del elenco original formará parte de la segunda temporada, sin embargo, uno de los personajes más queridos de la ficción no ha cerrado acuerdo todavía. Se trata de Michel Brown, el actor que le daba vida a Franco Reyes.

Cada vez que un artista decide no formar parte de un revival o nueva temporada de una serie, los fans y los medios empiezan a especular el por qué. Incluso, se tejen historias y rumores sobre si la decisión fue por dinero o rivalidad. En este caso, Brown parece no estar listo todavía a darnos certezas sobre lo que pasará con él y “Pasión de gavilanes 2″.

Pero, primero, recordemos un poco de lo que representó este papel para el argentino.

Franco Reyes

Michel Brown interpretó en la telenovela a Franco Reyes Guerrero, uno de los personajes principales. Franco es hermano de Juan, Óscar y Libia Reyes.

Franco es el último de los hermanos Reyes que se enamora de una de las hermanas Elizondo, Sara Elizondo, mientras busca vengar la muerte de su hermana Libia, en manos de un familiar de su querida Sara.

Michel Brown forma parte de la primera temporada de "Pasión de Gavilanes". (Foto: Telemundo)

¿El regreso sin Franco?

Esta segunda temporada no tiene confirmada la participación con Michel Brown. Es más, a la breve reunión del elenco original que sirvió para hacer el anuncio de la nueva entrega de la telenovela, él no acudió. Y aunque aquel día se creyó que no participaría, días después, este ha sido bastante ambiguo sobre su destino.

Primero, el intérprete de 43 años dijo durante una entrevista para el medio español Fórmula TV que decidió no formar parte de la segunda temporada: “Yo decidí no hacerla. Me parece que cada uno es dueño de sus decisiones”, indicó.

“Me da la impresión de que fue un proyecto muy exitoso y yo soy partidario de que las cosas hay que dejarlas, o sea así como saber disfrutarlas y sacarles ese jugo, me parece que hay que dejarlas volar también y que tiene mucho riesgo”, añadió a Fórmula TV.

Pasión de gavilanes 2: ¿por qué Michel Brown no quiere hacer una temporada 2? (Foto: Telemundo)

Aquella vez, comentó que respeta que sus ex compañeros participen en la segunda temporada. “Respeto que mis compañeros sí se monten en ese bus; la experiencia para ellos va a ser increíble”.

Después, el actor brindó otra entrevista y fue consultado por el mismo tema. En Radio Mitre, esta vez, justificó su ausencia, diciendo que cuando inicien las grabaciones de “Pasión de gavilanes 2″, él estaría en otro proyecto.

“Escuché por ahí que en noviembre o diciembre quieren arrancar, y yo voy a estar en otro proyecto al mismo tiempo que ellos y por eso no voy a poder participar, pero sé que gran parte del elenco va a estar”, contó a finales de agosto de este año.

“Leí algo, una pequeña sinopsis y la historia se lee increíble. Va a estar un golazo. Estoy seguro. Yo voy a estar en ese tiempo entre Bogotá y México”, añadió.

Sobre su personaje, dijo que es un recuerdo bonito. “Para mí es un recuerdazo, tiene como un niño y yo estaba viviendo un poco el mundo de este personaje y sus experiencias inocentes. Es de los personajes que llevo en el corazón”, indicó.

El programa reclutó en su elenco a estrellas como Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown (Foto: Pasión de Gavilanes / Instagram)

“Pasa algo loco, que la siguen pasando ahora después de 18 años y sigue siendo una novela actual. Es una novela digerible, la siguen pasando y la gente la sigue disfrutando”, concluyó.

Una puerta abierta

Sin embargo, el 20 de octubre, a su paso por el programa “Hoy día” de la cadena Telemundo, ya se mostró menos tajante y dio a entender que había posibilidades de que sí se sume al retorno de “Pasión de gavilanes”.

Brown fue al set del magazine para hablar sobre “Parot”, su nueva serie para Paramount+, pero no pudo evitar la pregunta sobre el tema de moda en América Latina.

Adamari López le dijo al argentino: “No vas a estar en ‘Pasión de gavilanes’ porque tienes otros proyectos en puerta”. A lo que Brown respondió: “Todavía no se sabe nada”. Ante la intención de la conductora de sacarle más información, el galán dijo: “Es cierto, voy a estar rodando otra serie (cuando empiecen a filmar la telenovela), pero mí no hablar inglés”, afirmó, bromeando para no soltar detalles.

