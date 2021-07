Conforme a los criterios de Saber más

Gracias a su participación en la cuarta temporada de Élite, Pol Granch se ha convertido en uno de los personajes favoritos de la serie. En esta, el actor de ascendencia francesa, interpreta a Phillipe Florian Von Triesenberg, el heredero directo al trono de un principado del centro de Europa envuelto en un escándalo de abuso sexual. Phillipe llega a Las Encinas para escapar de la polémica, conoce a Cayetana y se enamora de ella; sin embargo, las cosas no salen como ambos esperan.

Irónicamente, en la vida real, los escándalos parecen también perseguir a Granch, que se acaba de convertir nuevamente en el blanco de las críticas, luego de ser acusado de misoginia por la rapera española Sara Socas.

A través de su cuenta de Twitter, Socas llamó “misógino de m...” a Granch por una situación en la que el actor habría maltratado a “muchas chicas de distintas formas y mucho peores”. Sin embargo, Socas no quiso mencionar nombres, debido a que no quería involucrar a terceras personas, que posiblemente pudieran sentirse incómodas.

“Me trataste como una pu... mi...”, escribió Socas al recordar un evento en 2019. Según la rapera, Granch llegó a empujarla.

“Sales en ‘Élite’, te vistes como Harry Styles y cantas baladitas tontipop porque mucha gente ha mirado para otro lado. Por mi parte: que te jo...”, detalló en su hilo de Twitter.

Envuelto en polémicas

Días antes de las acusaciones de Socas, Granch ya había sido el punto de las críticas en redes sociales por no pronunciarse sobre el asesinato homófobo de Samuel, un joven de 24 años que falleció recientemente por un grupo de jóvenes a la salida de una discoteca. Sobre el caso que ha remecido a España en los últimos días; han hablado decenas de personalidades y los fans del actor esperaban algunas palabras de su parte. Sin embargo, este mantuvo el silencio, lo que provocó que varios usuarios de Twitter le recordaran viejos mensajes calificados de machistas y homófobos.

Lo mismo sucedió cuando Granch debutó en “Élite”, en esa oportunidad aparecieron tuits homófobos, machistas y fascistas que él escribió en 2013. El intérprete de Phillipe se disculpó en aquel momento y la situación no pasó a mayores.

“Esas desafortunadas afirmaciones se hicieron hasta siete años desde la cuenta de un chico inmaduro e inexperto con el que, en el presente, no me identifico en absoluto...”, escribió.

“Quiero pedir disculpas y mostrar mi arrepentimiento a todo aquel a que haya herido con los comentarios de un chaval inconsciente”, agregó en ese entonces.

¿Quién es Pol Granch?

El verdadero nombre de Pol Granch es Pablo Grandjean y nació en Madrid en el año 1998. Su padre es francés y su madre española. Se inició en el mundo de la música luego de ganar “Factor X España” en 2018.

En las audiciones del programa de canto, convenció a Laura Pausini, que lo convirtió en su pupilo y el pasado 5 de julio, conmemoró en su cuenta de Instagram el tercer aniversario del triunfo de Granch en el concurso. “Una fecha importante para mí, pero sobre todo para Pol porque es el que ha ganado Factor X España y desde entonces está conquistando el mundo paso a paso, cada día más, con su música y su talento de actor”, escribió Pausini.

Según contó Granch, su amor por la música comenzó a los 13 años cuando cogió por primera vez la guitarra. Este instrumento lo ayudó a superar el divorcio de sus padres. En diferentes entrevistas, el artista ha reconocido ser autodidacta y haber aprendido a cantar y a tocar instrumentos por iniciativa propia, sin recibir formación de ningún tipo.

Luego de su victoria, llegaron los primeros temas compuestos por él, como “Late”. Hace un año, Pol Granch lanzó su álbum debut “Tengo que calmarme” (Sony). Además, sus hits recientes como “Tiroteo” o “No pegamos” han sido reproducidos más 2,5 millones veces al mes en Spotify y figuran en el sexto lugar de las canciones más escuchadas de esta plataforma.

Sus videoclips mostraban sus dotes para la actuación y fueron en gran parte el motivo por el cual fue llamado posteriormente a “Élite”.

De Factor X a Netflix

Granch ha declarado que su llegada a la plataforma de streaming fue una grata sorpresa. “Hace años hice un curso de formación con Cristina Rota pero ya casi ni me acuerdo de eso. Y que me llamen ahora para un papel de actor, trabajando mi otra parte artística, ha sido un regalo y todo un reto. Yo estoy ahí absorbiendo información y aprendiendo de todos”, dijo en una entrevista para Esquire.

El cantante declaró también que bromeaba con su equipo sobre participar en “Élite” y que se sorprendió cuando le llegó la oferta de participar; sin embargo, la audición no convenció a los productores de la serie y le dijeron que no en un primer momento.

“Entonces sacamos el disco con esos vídeos en plano secuencia y algo debieron ver, porque me volvieron a llamar”, narró.

Discreto

En más de una oportunidad, Granch ha indicado que es tímico y discreto en lo personal, la única pareja con la que se ha dejado ver es la cantante Natalia Lacunza, con la que grabó la canción “En llamas” y compartió momentos románticos en sus redes sociales. Sin embargo, meses después la relación terminó.

Polémica escena de la limusina

En la cuarta temporada de “Élite”, Cayetana (Georgina Amorós) se emociona con la llegada de Phillipe (Pol Granch), debido a que lo sigue desde hace varios años, y hace todo lo posible por estar con él. Cuando inician su intensa relación, ‘Caye’ descubre que él la graba en la intimidad por lo que intenta alejarse de él, pero no lo consigue. Luego Phillipe trata de forzarla a tener relaciones en su limusina. El príncipe es una persona a la que no acostumbra que le digan que no, pero cae en los abusos más de una vez. En la serie se puede ver como Phillipe lucha contra sus demonios y como Cayetana logra mantener su integridad.

Cayetana (Georgina Amorós) y Phillippe (Pol Granch) en la cuarta temporada de "Élite".