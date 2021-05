Conforme a los criterios de Saber más

La primera parte de “¿Quién mató a Sara?” (“Who Killed Sara?” en inglés) la serie creada por el chileno José Ignacio Valenzuela fue todo un éxito en Netflix y la segunda entrega, disponible a partir de hoy tendrá que mostrar quién fue el culpable de la muerte de Sara (Ximena Lamadrid), entre otros secretos de los protagonistas.

La ficción mexicana narra la historia de Alex Guzmán (Manolo Cardona), un hombre que pasa injustamente 18 años en la cárcel por la muerte de su hermana Sara. Tras recuperar su libertad emprende su venganza contra los Lazcano, quienes estarían detrás de la muerte de la joven.

En sus 10 episodios, la primera temporada cuenta cómo Alex va descifrando quién podría ser el asesino de su hermana, pero no logra conocer la verdad, solo adentrarse en la historia de la fallecida, quien sufría de trastornos mentales. Esta serie está llena de giros y vueltas que llevaron a muchas preguntas sin respuesta.

MARIANA LAZCANO

En la primera temporada de “¿Quién mató a Sara?” se conoce que la madre del novio de Sara, Rodolfo, le pidió a Elroy que manipulara el paracaídas y corte las cuerdas. De esta forma acabarían con Sara y el bebé que espera. Mariana Lazcano sabía que Sara había tenido una aventura con su esposo y que quizás el padre del hijo que esperaba no era de Rodolfo. Mariana es la primera sospechosa del crimen.

ELROY

Elroy al ser manipulado por Mariana Lazcano, en la primera temporada, se aprecia que manipula el paracaídas al que se sube Sara mientras paseaba en el bote con sus amigos, hermano y novio. Esto le costará la vida a la joven, sin embargo, aun no sabe realmente si efectivamente Elroy corta y daña el paracaídas y eso termina costándole la vida a Sara.

CÉSAR LAZCANO

El padre de Rodolfo tenía varias razones para eliminar a Sara. La primera era que el hijo que tendría Sara podría ser suyo. Aunque la joven le reveló que en realidad era su hijo, él no la creyó y la incriminó que quizás seria de otro hombre. A lo largo de la primera temporada, se aprecia que César Lazcano era un ser vil que no le importaba dañar a quienes quería contar de obtener dinero. Si bien no hay muchas señales que él sea quien cortó las cuerdas del paracaídas, pero podría haber sido el actor intelectual de este.

SERGIO

La mano derecha de César Lazcano y quien ha asesinado a otras mujeres del club clandestino que tiene la familia Lazcano es otro de los sospechosos. En la primera temporada, no se muestra que Sergio se haya acercado al bote en el que estaban los jóvenes, sin embargo, sí estuvo con la familia Lazcano el día que ocurrió el accidente que acabó con la vida de Sara. Además, la joven ya había descubierto que Sergio era un asesino y quería denunciarlo.

CHEMA LAZCANO

Chema, hermano de Rodolfo, en toda la primera temporada pareció más un aliado de la búsqueda de Álex, sin embargo, eliminó los videos que podrían tener una clave para descifrar el crimen. Según se aprecia en la ficción, los motivos que lo llevaron hacerlo tienen que ver con el hecho que no quiere que Álex se entere que lo filmaba cuando eran adolescentes. Por otro lado, Sara era la única que sabía que él estaba enamorado de Álex y la amenaza cuando ella le dice que se lo contará a su papá, quien es abiertamente homofóbico.

MARIFER FERNÁNDEZ GÁLVEZ

La mejor amiga de Sara, Marifer, era su confidente, sin embargo, previo a su muerte, ellas pelearon muy fuerte. En el penúltimo episodio, se aprecia que Marifer llamó a Sara llorando y le rogó que viniera, pero Sara se negó. En otra escena, se aprecia que Sara le reveló que sabía que Flor había sido torturada por Sergio. Otro punto importante con Marifer es que ella podría ser la misteriosa “Diana la Cazadora”, alguien que comienza a comunicarse con Alex en línea y afirma saber quién realmente mató a Sara.

