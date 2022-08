Las series de adolescentes siempre atrapan. Tienen frescura, tramas fáciles con las cuáles identificarse, canciones que guían la historia y, por supuesto, nunca obvian al primer amor. A esta fórmula, Netflix parece haberle sumado un nuevo ingrediente: un asesinato. Lo vimos en “Élite”, “Control Z”, “Alguien está mintiendo” y ahora también en “Rebelde la serie”, historia que toma como referencia la telenovela “Rebelde” (Televisa, 2004), pero que parece haber hecho ‘copy paste’ de estas otras ficciones del gigante del streaming.

El estreno de su segunda temporada era un hecho. Pese a solo haber pasado seis meses desde el lanzamiento de su primera entrega, se jugó al misterio de saber cuándo llegaría y, desde el 27 de julio, está disponible en streaming. El peso del fenómeno Rebelde y la banda RBD, les hizo apostar a los productores de este ‘reboot’ de forma ambiciosa, pero su crecimiento se estancó y no consiguió el apoyo del público. Las canciones de la agrupación en nuevas versiones fueron tibiamente recibidas y la serie solo entró al Top 10 el pasado viernes. En el Perú, Ecuador y Colombia, descendió rápidamente.

El formato exitoso que toda Latinoamérica recuerda se diluye en los 8 nuevos capítulos de la segunda temporada, en los que hay una gran cantidad de personajes, que para el poco tiempo que se les permite en pantalla, llegan a estorbar. No se resuelven las incógnitas de la entrega pasada, y eliminan personajes sin explicación. Sus tramas no se profundizan y los contextos de los diálogos se los tiene que imaginar el espectador porque da la sensación de que faltó una escena previa.

"Rebelde 2" no ha logrado captar atención por las nuevas versiones de los conocidos temas de RBD. / Netflix/ Difusión

El talento joven que protagoniza la historia ha sido desperdiciado. En sus carreras todos cantan, bailan, actúan y modelan. “Son artistas 360″, diría Paquita Salas en su serie, pero ni ella misma hubiera aceptado que sus representados tengan diálogos tan pocos convincentes o actuaciones tan planas que te hagan preguntar: “¿Por qué boté mi DVD con la versión de Mía (Anahí) y Roberta (Dulce María)?”.

De esta temporada, el mejor capítulo es el cuarto, titulado “Viral”. Resulta el más dinámico y congruente. Aquí todos los participantes del programa de música del Elite Way School tienen que esforzarse por seguir la consigna que les impone Gus Bauman (Flavio Medina), su nuevo maestro: destacar en redes sociales “SEA COMO SEA”. Es el episodio que más crudamente intenta retratar los problemas de los jóvenes y el uso indiscriminado de Internet. Pero nada sale bien. Todos son clichés, escenas contadas muy rápidamente, subtramas que no conectan y enredan; y once alumnos que más que rebeldes se jactan de ser malcriados.

"Rebelde 2" se estrenó a finales de julio en Netflix. / Netflix/ Difusión

Franco Masini (Franco Colucci) es el único del elenco al que lograron darle una personalidad sólida y con diálogos atractivos, que pese a ser muy histriónicos encajan con su búsqueda personal. Pero como la fórmula serie adolescente + Netflix está aplicada aquí, su accidente, y el deceso del maestro no podían faltar. Así queda una tercera temporada abierta, todas las tramas sin cerrarse y la música sin ser lo central.

Franco Masini (Luka) y Flavio Medina (Gus Bauman) en escena de "Rebelde 2". / Netflix/ Difusión

A “Rebelde, la serie” el espíritu que la impuso su creadora Cris Morena de luchar por una buena causa, enfrentarse ante las injusticias, ser amigos de los diferentes, se le escapó. Quizá, en la búsqueda de un retrato más fiel, solo plasmaron lo malo. Y cómo vivimos los tiempos de TikTok, vestir bien (como lo logrado gracias al trabajo de la ‘fashion stylist’ Nayeli de Alba) es prioridad, y ser perfectos (con filtros) es tendencia, esta historia se quedó en lo superficial y lo efímero como si fuera grabado para un ‘post’ de tan solo 30 segundos.

REBELDE / NETFLIX País y año: México, 2022 Reparto: Selene ("Andrea Agosti"), Andrea Chaparro ("María José Sevilla"), Azul Guaita ("Jana Cohen-Fernandez"), Jeronimo Cantillo ("Dixon Avalos"), Franco Masini ("Luka Colucci"), Sergio Mayer Mori ("Esteban Torres"), Saak("OKANE"), Alejandro Puente (“Sebastian Langarica-Funtanet”), Alaide Solorzano(“Laura”) y Giovanna Grigio("Emilia Alo"). Sinopsis: Rebelde sigue la vida de un grupo de jóvenes estudiantes de Elite Way School, un colegio con educación artística de élite. Entre dramas y mucha música, pasiones, amistades y rivalidades surgirán en el camino de los protagonistas.

