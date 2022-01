Conforme a los criterios de Saber más

El éxito de “Rebelde”, la nueva versión de la telenovela mexicana que estrenó hace poco Netflix, ha puesto en el centro de la atención a sus integrantes. Jóvenes de entre los 20 y 28 años que, gracias a la serie, han visto crecer su popularidad de manera exponencial en redes sociales. Uno de ellos es Jerónimo Cantillo, un actor que en su natal Colombia ya había empezado a ganar notoriedad con su trabajo, pero que ahora ve su nombre cruzando muchas más fronteras.

A tres horas de Bogotá, Cantillo hace una pausa en el set de rodaje de “Pasión de gavilanes 2″, otro de los proyectos que tiene en camino, para conectarse por Zoom con Saltar Intro de “El Comercio” y contarnos cómo nació Dixon, el personaje que ya se ha convertido en uno de los más populares del nuevo “Rebelde”, y qué tuvo que pasar para llegar hasta este momento en su carrera.

- ¿Qué cambios has sentido en tu vida desde que se estrenó “Rebelde”?

Evidentemente, ahora hay más atención de la gente sobre nosotros, más que nada en las redes sociales. Hay muchas personas pendientes de nuestros personajes y eso me hace muy feliz. Me gusta ver la aceptación del público, porque siento que valió la pena todo el fuerzo que pusimos en este proyecto. “Rebelde” lleva más de 2 años y medio gestándose. Íbamos a empezar a rodar en 2020, pero la pandemia pausó todo por completo durante un año y esperamos el momento indicado, que llegó en 2021 cuando empezamos a filmar en México.

- ¿Fuiste fan de la primera versión mexicana de “Rebelde”?

Tenía 11 años cuando se volvió un ‘boom’. Era un niño y estaba más pendiente de jugar al fútbol, no tenía tanta conciencia para seguir la historia, pero sus canciones sí me marcaron. Cuando escucho “Rebelde” o “Sálvame” me genera la nostalgia de mi época de chico.

- ¿Cómo llega a ti el papel de Dixon?

Mi manager, Deysi Marroquín, me escribe para el cásting. Vi que se trataba de “Rebelde” y eso me gustó mucho, pero yo siempre trato de no hacerme muchas expectativas con los proyectos...

- ¿Pero estaba escrito que el personaje sería colombiano?

No lo recuerdo bien. En general, los cástings eran muy abiertos. Si les gustaba un colombiano, quedaba el colombiano. Si era argentino, el argentino. Creo que por eso la serie es tan diversa en cuanto a las nacionalidades.

Jerónimo Cantillo en escena de "Rebelde". (Foto: Netflix)

- ¿Sientes una presión al representar a tu país en una serie que se ve en todo el mundo?

La verdad, presión nunca sentí. Siempre tuve claro que tenía que hacerlo de la mejor manera, como trato de hacer todo en mi carrera. Creo que represento a mi país en todo proyecto que me toca hacer.

- Así como hay gente que celebra tu trabajo y dice qué bueno que haya un colombiano en “Rebelde”, también hay quienes critican, por ejemplo, escenas como la del primer capítulo en la que se asocia al colombiano con la delincuencia.

Es muy difícil tener feliz a todo el mundo. Está bien que critiquen. Hay a quienes les gusta y a quienes no, creo que está bien que hayan diferentes matices y opiniones, eso quiere decir que el personaje te pone a pensar más allá y eso es bueno.

- Por lo general, se asocia el acento colombiano con el paisa, pero tu acento es diferente.

Eso me pareció muy bonito. El personaje estaba escrito en paisa, como la gente tiene la idea de que hablamos los colombianos. Cuando les pregunté sobre eso a los directores de la serie, me dijeron que lo haga con mi acento, porque al final Colombia es muy diversa, tiene muchos acentos, razas y culturas, es una mezcla de muchas cosas. Creo que vale la pena resaltar que hay diferentes acentos. En mi caso es el costeño, pero también tenemos santanderiano, caleño, del Pacífico, del centro del país, de Bogotá. La parte de los ‘paisas’ es solo una región pequeña del país, vale la pena que se conozca más a fondo.

- Una cosa que llama mucho la atención en tu personaje es su estilo, ¿cómo se construyó la imagen de Dixon?

Tuve la fortuna de estar rodeado de un montón de gente profesional: maquilladores, vestuaristas... un equipo tremendo y su trabajo se nota en los looks de cada uno de nosotros. Ellos proponían y nosotros elegíamos. A mí me dijeron lo del corte de pelo, les dije ‘vamos’. Me dijeron lo de la falda y todo lo que querían hacer con Dixon y yo dije que sí. De allí en adelante, todo estaba en cómo yo, como actor, me apropiaba del look para el personaje, para hacerlo suyo y que no se viera forzado. Nada fue idea mía, fue del equipo de trabajo de “Rebelde”. Creo que la imagen de Dixon es la imagen de una nueva generación, que tiene otra rebeldía, hoy los chicos se visten sin pensar en si es ropa de hombre o de mujer, se arriesgan a ser raperos aunque no tengan calle, rompen los esquemas.

Jerónimo Cantillo y Andrea Chaparro en "Rebelde". (Foto: Netflix)

- ¿Y cómo fue regresar a tus épocas de escuela para esta serie?

Tremendo, se siente increíble. La etapa más chévere es la de la escuela (secundaria), porque dejas de ser un niño, pero todavía no eres un adulto, entonces no tienes grandes responsabilidades en la vida. Y nosotros volvimos a sentir que estábamos en la escuela, porque esa era la sensación al estar grabando, creo que se ve en la pantalla, nos vemos como en una escuela real, como compañeros, como una familia.

- Mientras Dixon es un chico de colegio que está apenas comenzando a soñar, Jerónimo ya tiene varios años detrás de sus metas. Además, Dixon trata de vender una imagen de chico de barrio que en realidad no es. Jerónimo en cambio ha tenido una vida difícil. Sé que viviste en carne propia la violencia que azota a América Latina, tu padre fue asesinado cuando tú eras un niño. ¿Cómo te marcó esa tragedia?

Creo que la mía es una historia más, de las cientos de miles de historias que, como dices, hay en nuestros países. (Su muerte) me marcó en el sentido que me enfrentó a una perdida a muy temprana edad y entendí que la vida era tan bonita como cruel, entendí que los conflictos había que superarlos a muy temprana edad. Creo que eso me forjó un carácter fuerte que me hace que yo siempre vaya para adelante y no me deje vencer por las cosas difíciles de la vida. Creo que, más allá de todo, yo lo asumí de manera positiva.

- Tu madre quería que siguieras una carrera más formal o que siguieras la política como tu padre, ¿cómo descubres tu vocación artística y que ha sido lo mas difícil de apostar por esa vocación?

Yo siempre he seguido mi corazón. En los momentos de crisis, cuando sentía que hacia cosas que no me gustaban o que no eran mías, simplemente salía corriendo de allí e iba a abrazar lo que me hacía feliz. Es lo que siempre he hecho, no he pensado en el éxito ni en nada más. Cuando, a temprana edad, tomé la decisión de ser artista, fui tras ello con convicción. Con el transcurso de los años, he trabajado con disciplina y echando para adelante. Cuando uno no es feliz haciendo algo, uno no es bueno. Y si eres bueno, llega el momento en el que el vaso se rebalsa, no aguantas más, viene la ansiedad, la depresión y todas esas cosas que nos afectan.

- En Colombia ganaste notoriedad cuando interpretaste a Kaleth Morales en la telenovela “Los Morales” (de Caracol), pero te criticaron por no parecerte físicamente al personaje. ¿Te ayudó a formar carácter para lo que se venía que en ese primer papel te criticaran tanto?

Creo que ese fue mi primer gran reto como ser humano ante mi profesión. Sobre todo por lo que dices: nunca me había enfrentado a la crítica pública antes de que conocieran mi trabajo. Yo estaba más joven, tenía 22 años, era más inexperto e inmaduro, y tomé lo que me decían como algo personal. La gente criticaba un trabajo que ni siquiera habían visto, pero eso me hizo enfocarme más, trabajar más. Cuando salió el personaje, fue un éxito y todo el mundo lo amó y me abrió muchísimas puertas, me brindó el cariño de la gente en mi país y en otros lugares del mundo, me enseñó que las críticas están bien, que uno no debe tomarse nada de manera personal, que hay que tener la mente fuerte. Las opiniones son eso, opiniones, no son la realidad. La realidad la construyes en tu mente. Y lo que me pasó me enseñó a tener la mente fuerte. Ahora no me afecta nada de eso, veo las críticas como algo bueno para seguir creciendo.

- ¿Es verdad que antes de esa telenovela decidiste viajar a Nueva York para tocar el acordeón en la estación del metro?

Era un sueño que tenía desde niño: irme al metro de Nueva York a tocar mi acordeón, como un hippie. Nunca había tenido la oportunidad de viajar y, cuando grabé “La Tormenta”, que fue mi primer papel de reparto importante, pude agarrar un dinero real para hacer un viaje y lo primero que hice fue comprar un pasaje para los Estados Unidos e irme a Nueva York. Me fui de paseo, pero allá saqué mi acordeón, toqué y cumplí mi sueño. Yo persigo lo que me dice mi corazón y en su momento me decía eso y así lo hice.

- ¿Desde cuándo tocas el acordeón?

A los 12 años empecé a familiarizarme con la música, a tocar acordeón y guitarra, en parte por mi hermano, quien también es cantante.

- En “Rebelde” te vemos tocando el acordeón cuando hacen un cover de Selena Quintanilla, ¿eres tú en esa grabación?

Sí, lo toqué yo. Fue idea del equipo de “Rebelde”. Fueron muy inteligente aprovechando los talentos de todos nosotros. Supieron que tocaba acordeón, y me dijeron incorpóralo al personaje. ¿Rapeas? Entonces, que Dixon rapee. No solo actuamos y cantamos, al que bailaba, lo hacían bailar, al que tocaba, también. Alejandro Puente, por ejemplo, toca el violín en una escena porque él toca el violín de verdad. Fue muy especial eso.

- Ya se anunció la segunda temporada de “Rebelde”, ¿cómo está la relación del elenco?

Es tremenda, somos grandes amigos, nos hablamos todos los días. Logramos una química muy bonita. Nos hemos ido de vacaciones juntos, hemos hecho muchas cosas juntos, somos amigos. Creo que ellos son lo más bonito que me dejó este proyecto: una amistad que nos va a marcar para toda la vida.

EL DATO

Además de la segunda temporada de “Rebelde”, Jerónimo Cantillo se alista para el estreno de la nueva entrega de “Pasión de gavilanes”, una de las telenovelas de habla hispana más exitosa de los últimos 20 años. En la historia, Cantillo será Andrés Reyes, el hijo de Franco (Michel Brown) y Sara (Natasha Klauss), con quienes disfrutó de trabajar.

“Natasha es muy generosa y es como una mamá dentro y fuera del set. Michelle es tremendo actor, lo he visto desde que soy un niño, actuar hoy con él es como un sueño, tener actores con los que uno creció, como Mario Cimarro, el ‘Gato’ Baptista, es una experiencia reveladora”, dijo Cantillo.

La telenovela se estrenará en febrero por Telemundo.

