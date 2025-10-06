Record of Ragnarok
La temporada 3 de "Record of Ragnarok" está programada a estrenarse en diciembre 2025 exclusivamente en Netflix. (Foto: Netflix)
Paolo Valdivia
Paolo Valdivia

“Record of Ragnarok” Temporada 3: nuevo tráiler oficial y fecha de estreno
Netflix ha confirmado el estreno de la tercera temporada de para diciembre de 2025. La popular serie de acción y fantasía basada en el manga de Shinya Umemura, Takumi Fukui y Ajichika, regresará con más enfrentamientos entre dioses y humanos en una batalla épica que decidirá el destino de la humanidad.

Tráiler oficial

Cuándo se estrena la temporada 3 de “Record of Ragnarok”

La temporada 3 llegará a Netflix en diciembre de 2025. Esta nueva entrega retomará los sucesos tras el intenso final de la temporada anterior, donde el marcador quedó 3 a 3 entre los dioses y los humanos.

El anime promete una animación mejorada, más desarrollo de personajes y combates llenos de emoción que marcarán un antes y un después en la historia del Ragnarok.

Peleas confirmadas en “Record of Ragnarok” temporada 3

Estas son las batallas que veremos en la nueva temporada:

  • Ronda 7: Hades vs Qin Shi Huang: El rey del inframundo se enfrentará al primer emperador de China en uno de los combates más esperados del manga.
  • Ronda 8: Beelzebub vs Nikola Tesla: Ciencia contra oscuridad. El genio humano desafiará a uno de los dioses más temidos en un duelo de inteligencia y poder.
  • Ronda 9: Apolo vs Leonidas: El dios griego del sol se medirá con el legendario rey espartano. Una pelea que promete intensidad, estrategia y fuerza bruta.
Sinopsis de la temporada 3 de “Record of Ragnarok”

En la tercera temporada, el enfrentamiento entre dioses y humanos llega a su punto más intenso.Tras un largo empate, las siguientes batallas serán decisivas para determinar si la humanidad merece sobrevivir o será erradicada para siempre.

Mientras las valquirias siguen arriesgando su existencia para otorgar poder a sus elegidos humanos, los dioses comienzan a mostrar grietas en su orgullo. Cada combate no solo es una lucha de fuerza, sino también de ideales, fe y esperanza.

Los episodios explorarán los orígenes de los nuevos combatientes, las estrategias detrás de cada enfrentamiento y la tensión creciente que marcará el destino final del Ragnarok.

Ficha técnica de “Record of Ragnarok” Temporada 3

  • Título original: Shūmatsu no Valkyrie
  • Título internacional: Record of Ragnarok
  • Género: Acción, fantasía, mitología
  • Temporadas: 3
  • Plataforma: Netflix
  • Fecha de estreno: Diciembre de 2025
  • Estudio de animación: Yumeta Company / Maru Animation
  • Director: Koichi Hatsumi
  • Guion: Yasuyuki Mutō
  • Música: Yasuharu Takanashi
  • Origen: Manga japonés

