Desde la comodidad de su casa y rodeado de sus dos hijas pequeñas, el actor peruano Rodrigo Palacios se conecta con Saltar Intro de El Comercio mediante un enlace de Instagram Live. Entusiasmado, confiesa que los rodajes que llenaron su agenda en 2022 fueron unos pocos, entre estos, “Soltera, casada, viuda, divorciada” (el título hasta ahora) de una nueva película de Ani Alva Helfer, y también “La herencia de Flora”, cinta de Augusto Tamayo sobre la vida de Flora Tristán. Un año antes, viajaba por Bogotá, Cusco y Lima grabando en los sets de filmación de la producción más ambiciosa de Telemundo, “La reina del sur”, tercera temporada, que se estrenó el 18 de octubre en Telemundo y el 30 de diciembre en Netflix.

MIRA: Kate del Castillo viajó a México para visitar a su padre Eric tras su salida del hospital

En esta temporada, Teresa Mendoza (Kate del Castillo) sigue siendo “la reina del sur”, una mexicana que está en la cárcel por narcotráfico y otros crímenes, y que necesita conseguir la libertad plena para reunirse de nuevo con su hija Sofía. Para lograr su objetivo, deberá emprender una misión por América Latina para hallar a los llamados “jinetes negros”, personas ocultas en el mundo que poseen información valiosa. Bernardo Matos (Rodrigo Palacios) tenía relación con este grupo oscuro. “Mi personaje es un profesor de arte que tenía una galería en Cusco”, comenta Palacios.

El primer día de rodaje en Bogotá, Palacios se sintió abrumado por la cantidad de personas que lo veían entrar por la puerta. “Habían 500 motorhomes (camerinos rodantes) donde estaban los actores. Me asignaron uno lindo y me sentí como en Hollywood”, cuenta el actor. “Dije: ‘Uy, acá, si no hay gente chévere, me fregué, porque no conozco a nadie’ (…) Vi una producción gigante, algo a lo que no estaba acostumbrado. Felizmente el director Carlos Villegas fue increíble conmigo desde el segundo uno y me hizo sentir como en casa”.

La serie tiene 60 capítulos. A diario, la producción rodaba alrededor de veinte escenas. Solo las que correspondían al personaje Bernardo Matos se filmaron en un promedio de diez días. Los extensos horarios de grabación permitieron que Rodrigo Palacios entablara una amistad con Lincoln Palomeque, el rostro colombiano del narcotraficante Faustino Sánchez Godoy en la ficción. Ellos compartían la impresión de participar en un gran proyecto del género de acción.

“Las escenas de acción eran divertidísimas, no había hecho mucho de eso en Perú”, cuenta Palacios sobre su personaje, el profesor, que es secuestrado por el grupo de Faustino (Lincoln Palomeque) y Sofía (Isabella Sierra), la hija de la reina del sur. “Ensayamos con unos dobles que nos enseñaron trucos para pelear frente a la cámara sin hacernos daño. También hubo una explosión en una escena; y al costado, el ruido, el miedo de que se pueda filtrar una bala o algo por ahí. ¡Esa adrenalina me encantó! Haría un montón de películas de acción”.

Lincoln Palomeque (atrás) actúa en varias escenas junto a Rodrigo Palacios (al frente) en "La reina del sur 3".

Cada actor contaba con un doble idéntico al original, y los protocolos de seguridad se consideraban estrictos en el uso de la utilería de armas y las explosiones con fuego. Kate del Castillo, por ejemplo, contaba con su doble y un preparador físico a su lado todo el tiempo. Sin importar el clima o la altura, ella se levantaba en la madrugada para entrenar. Pues las escenas de Teresa Mendoza significaban un gran esfuerzo de cuerpo y mente. En el trailer de “La reina del sur”, se puede ver a la actriz dando un salto desde lo alto de una gran roca hacia el lago de algún lugar de la ciudad de Mérida, México, que simulaba una isla en Australia en la cámara.

Los interiores de las casas cusqueñas, entre los capítulos 30 y 42, se simularon en Bogotá, y solo las escenas de exteriores se filmaron en la ciudad inca. Por ejemplo, una hacienda tradicional bogotana imitó el escondite donde secuestraron a Bernardo Matos. Por este contraste de locaciones, los actores sintieron un mayor reto para no perder la continuidad de sus emociones. “Rodamos en desorden y en distintos sitios. En Colombia, grabamos que mi personaje saliera por una puerta que, en el guion, estaba en Cusco. Entonces, el trabajo es acordarte de lo que grabaste hace semanas y mantener la misma energía. Yo pedía ver las escenas anteriores en la cámara para apoyarme”, comenta Palacios.

Rodrigo Palacios es el profesor Bernardo Matos en "La reina del sur 3".

Hace años, el showrunner de la serie de Telemundo, Marcos Santana, se dirigió al escritor de la novela homónima en la que se basa la ficción, Augusto Pérez-Reverte, para plantearle un sueño: “grabar en los grandes escenarios de América Latina”. En las primeras temporadas, un grupo de actores de distintos continentes ocuparon el elenco de la serie, como Raoul Bova (Italia), Cristina Urgel (España), Rafael Amaya (México), entre otros actores europeos y latinos. Esta vez, se suman también personajes bolivianos, argentinos y peruanos, entre estos últimos están Gerardo Zamora, Mayella Lloclla, Emanuel Soriano y Rodrigo Palacios.

“En la fiesta de cierre de rodaje de Perú, los productores se dirigieron al equipo para decirnos que estaban bien contentos con lo que se había logrado en el país y también emocionados por la acogida de la gente. Fue alucinante ver a las personas en los alrededores mientras grabábamos. Se volvían locos. Para ellos, debió ser increíble ver cómo actores de afuera venían a grabar a sus calles”, dijo Palacios.

Además… “La reina del sur 3” no es la única producción internacional donde participó Rodrigo Palacios. Después de grabar las escenas en Colombia, el actor viajó a Suiza y Brasil para rodar con el elenco de la primera serie peruana de Netflix, “Contigo Capitán”, el drama sobre la batalla legal de Paolo Guerrero tras dar positivo a una sustancia ilegal en las Eliminatorias Rusia 2018. En esta historia, Palacios interpreta a “El Chino”, el mejor amigo y manager del futbolista.

Mira una parte de la entrevista en vivo aquí:

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM:

Bloque HTML de muestra

VIDEO RECOMENDADO