“See You in My 19th Life”, el nuevo drama basado en un popular webtoon del mismo nombre de Lee Hye, llega a la plataforma de Netflix. La historia se centra en Bam Ji Eun, una mujer que tras reencarnar tiene la cualidad de recordar todo lo que pasó en sus anteriores vidas.

Sin embargo, en su 18va vida conoce al amor de su vida Moon Seo Ha, su amigo de la infancia, pero sucede un trágico accidente donde ella fallece y ella promete que en su siguiente vida tratará de encontrarse con él. ¿Podrá volver a estar juntos o el pasar del tiempo y las diferentes experiencias los separarán?

El webtoon de “See You In My 19th Life”. / Foto: webtoon

Bam Ji Eun es interpretada por Shin Hye Sun, actriz conocida por su trabajo en “Señor reina”y “Angel’s Last Mission: Love”, y Ahn Bo Hyun da vida a Moon Seo Ha, este actor es muy recordado por sus papeles en “Yumi’s Cells”, “Itaewon Class”, “Military Prosecutor Doberman”, entre otras producciones exitosas.

¿Cuándo se estrena este dorama en Netflix?

Por suerte, Netflix Latinoamérica anunció que estaría disponible desde el 29 de junio este esperado dorama en su versión doblada al español y portugués, por lo que puede agregar notificaciones para que te avises el estreno. La cantidad de capítulos son 12.

¿Cuándo se estrenó “See you in my 19th life” en Corea del Sur?

El k-drama “See you in my 19th life” lanzó su primer episodio en Corea del sur por el canal tvN desde el 17 de junio, todos los días sábado y domingo desde las 9.10 p. m. se emite nuevos capítulos. Si quieres saber el horario de la transmisión en vivo, te dejamos los horarios, a continuación:

México, Guatemala y Honduras: 6.20 a. m.

Perú, Colombia y Ecuador: 7.20 a. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 8.20 a. m.

Brasil y Argentina: 9.20 a. m.

España: 2.20 p. m.

Episodios Fecha Capítulo 1 Sábado, 17 de junio Capítulo 2 Domingo, 18 de junio Capítulo 3 Sábado, 24 de junio Capítulo 4 Domingo, 25 de junio Capítulo 5 Sábado, 1 de julio Capítulo 5 Domingo, 2 de julio Capítulo 7 Sábado, 8 de julio Capítulo 8 Domingo, 9 de julio Capítulo 9 Sábado, 15 de julio Capítulo 10 Domingo, 16 de julio Capítulo 11 Sábado, 22 de julio Capítulo 12 Domingo 23 de julio