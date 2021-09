Conforme a los criterios de Saber más

Cuando en 2019 se anunció que Netflix compró los derechos globales de “Seinfeld”, la noticia entusiasmó a sus miles de seguidores. Por fin, una de las sitcom más exitosas de la historia estaría dentro del catálogo de la plataforma de streaming más popular. Pero la espera duró dos años.

Hace pocos días Netflix publicó en sus redes que a partir del próximo 1 de octubre (en menos de un mes) podremos empezar las maratones con las 9 temporadas o 180 capítulos de la serie protagonizada por Jerry Seinfeld (interpretándose a sí mismo), Elaine Benes (Julia Louis-Dreyfus), George Costanza (Jason Alexander) y Cosmo Kramer (Michael Richards).

¿Sobre qué trata una de las comedias más originales y más vistas de la historia? Pues, sobre nada y sobre todo, en resumen: sobre la vida. Hacernos ver los detalles de la cotidianidad y sus posibles complejidades en clave de humor es parte de su genialidad.

Netflix obtuvo los derechos de “Seinfeld” y emitirá la serie desde el 2021. (Foto: AFP)

En esta nota anotamos los datos principales de la serie noventera que hizo reír a más de una generación y que pronto podrás ver en Netflix.

1. UNA COMPRA MILLONARIA

500 millones de dólares es la cifra desembolsada por Netflix para tener los derechos de transmisión de “Seinfeld”, y es que después de perder “Friends” y que esta se mude a la competencia (ahora se transmite por HBO Max incluyendo el episodio del reencuentro), el gigante del streaming apostó todas sus fichas a la sitcom protagonizada por Jerry Seinfeld. Hay que tener en cuenta que la relación de Netflix con Seinfeld no es reciente, pues varias de sus producciones se alojan actualmente en la plataforma de pago.

En los EE. UU., 52.5 millones de televidentes vieron el final de Friends el 6 de mayo de 2004, convirtiéndose en la transmisión de entretenimiento más vista desde el final de "Seinfeld" en 1998. | Crédito: NBC

Después de la escandalosa cifra que pagó HBO por los derechos de “Friends” (425 millones de dólares), los 500 millones de Netflix han superado el récord. Muchos de los fanáticos de “Seinfeld” han estado inquietos por la demora en su transmisión --recordemos que la compra de derechos de transmisión se efectuó en 2019--. La espera se origina en que recientemente los derechos fueron liberados por Disney (derechos que costaron 160 millones de dólares), desde su plataforma Hulu en Estados Unidos. Por este motivo, octubre se ha convertido en el mes más esperado para el estreno de “Seinfeld” en Netflix y más aún porque se podrá ver en 4K.

2. ¿POR QUÉ NO PODEMOS DEJAR DE VER “SEINFELD”?

La serie ha sido descrita por sus creadores como una serie sobre nada en particular. Su éxito ha sido comparada con “The Soprano”, muchos la consideran superior a “Friends”, otra de las comedias situadas en Nueva York más entrañables. ¿Cómo se convirtió en una de las más vistas de todos los tiempos y en uno de esos clásicos para volver a ver una y mil veces? Más allá del humor inteligente y sus diálogos atrapantes e hilarantes, probablemente sea porque todos nos podemos reflejar en sus personajes. Podríamos decir que tenemos algo de Jerry, Eliane, George o Kramer, o de sus familias con costumbres propias e inventadas (como el Festivus, un día inventado por Frank Constanza, padre de George), o de esos personajes que aparecen en cada capítulo para desconcertarnos por lo ridículas y disparatadas situaciones que provocan.

El último capítulo de "Seinfeld" alcanzó los 70 millones de espectadores, cifra solo superada por el último capítulo de "Friends".

¿Qué tanto se podría decir mientras se espera en el lobby de un restaurante chino o cómo lograr un capítulo entero sobre supersticiones lleno de flashbacks? Pues, así se desarrollan dos de los mejores capítulos de la serie. Sus dos últimos capítulos llegaron a más de 70 millones de espectadores, una cifra que solo fue superada por el final de “Friends”. Uno de los mitos que nacieron alrededor del tremendo éxito de su último capítulo es que las calles de los Estados Unidos quedaron vacías porque todos estaban en sus casas viendo el final, un 14 de mayo de 1998, el mismo día que moría el icónico cantante Frank Sinatra. Se dice que la ambulancia que se dirigía a su casa logró llegar tranquilamente a auxiliarlo porque no encontró tráfico, aunque igualmente falleció.

¿Por qué no continuó a pesar de los 100 millones de dólares que ofreció NBC a Jerry Seinfeld para continuar con la temporada 10? Al parecer fue una decisión del elenco por el temor de convertirse en personajes petrificados sin nada nuevo que ofrecer. El actor Jason Alexander, quien interpretó a George Constanza, contó en una entrevista que sus personajes se volvieron predecibles, el público ya sabía cómo iban a reaccionar. Temían encasillarse y no romper el techo en futuros roles de nuevas producciones. Lo cierto es que los protagonistas se volvieron millonarios con su trabajo en “Seinfeld” por lo que podían tener esta elección libremente por el bien del programa y de la integridad de su carrera.

3. LOS PROTAGONISTAS Y LOS ACTORES QUE LES DIERON VIDA

En 1988 en el Westway Diner en 9th Ave, Larry David y yo ideamos un programa sobre un comediante, pero sin historia, relató en dos tuits Jerry Seinfeld, superestrella neoyorkina de la comedia estadounidense reconocida por sus stands up y por ser uno de los comediantes mejor pagados del mundo. Tras el anuncio de Netflix, Seinfeld recordó en su cuenta personal que Ted Sarandos, actual codirector ejecutivo y director de contenido de Netflix, en aquella época tenía solo 24 años y trabajaba como gerente de ventas para un distribuidor Blockbuster en Phoenix. Ninguno imaginó lo que el destino les tenía preparado.

In 1988 at the Westway Diner on 9th Ave, Larry David and I hatched an idea for a show about a comedian but with no story.



Ted Sarandos was 24 years old working as a sales manager for a Blockbuster distributor in Phoenix. — Jerry Seinfeld (@JerrySeinfeld) September 1, 2021

Solo un año después de la idea de Seinfeld y David se comenzó a transmitir una serie de comedia de situación protagonizada por cuatro amigos treintañeros que viven en Nueva York y deben lidiar con una enorme ciudad cosmopolita, sus habitantes, con ellos mismos, sus familias y parejas. Conozcamos más sobre los personajes y qué hacen actualmente los actores:

JERRY SEINFELD

Su personajes está basado en él mismo, el comediante Jerry Seinfeld. Es un maniático de la limpieza y se conflictúa por situaciones que podrían parecer nimias y superficiales. Para él no lo son. No logra mantener una relación larga porque las termina por causas como las manos grandes de una de sus parejas o porque no le gusta su risa. Ha sido novio de Elaine Benes, otro de los personajes principales de la serie y con quien conserva una gran amistad.

Jerry Seinfeld alcanzó a ganar un millón de dólares por episodio (Foto: msn)

A sus 67 años, el actor Jerry Seinfeld de la vida real continúa con los espectáculos de stand up comedy y producciones como “Jerry Seinfeld. I’m telling you for the last time”, “Jerry Seinfeld Comedian”, “Jerry Seinfeld. Before”, “Jerry Seinfeld. 23 hours to kill y Comedian’s in cars getting coffee”. Este último es un formato entretenido en el que tuvo invitados a personajes como el presidente Barack Obama, Jim Carrey o Jimmy Fallon. Hoy es uno de los comediantes más famoso, querido e influyente de todo el mundo.

GEORGE CONSTANZA

Es un irritable hombre atribulado permanentemente también por situaciones cotidianas. Su personaje está basado en Larry David, co-creador de la serie. Es amigo de Jerry desde la secundaria y se caracteriza por sus constantes neurosis y desgracias inevitables.

Este bajo, calvo y rechoncho personaje es interpretado por el actor Jason Alexander quien actualmente tiene 62 años y una vida dedicada al teatro y a la pasión por el poker. Ha tenido múltiples apariciones y personajes en películas como “Mujer Bonita” (cuyo papel lo convirtió en el hombre más odiado del momento) y, recientemente, interpretó al profesor Dr. Gene Lundy en el spinoff “Young Sheldon”. Fue director del capítulo “El buen samaritano” de “Seinfeld” y le ha prestado su voz a personajes de películas y series animadas como “Hércules”, “Tarzán” y “Odd Job Jack”.

ELAINE BENES

Exnovia de Jerry y actual mejor amiga, también es humorista y parte esencial del grupo de amigos. Trabaja en una editorial. Elaine es bastante honesta, entusiasta y expresiva, lo cual se vuelve una bomba de tiempo cuando aparecen esos momentos de crisis que provocan más divertidos enredos. Este personaje está inspirado en la exnovia de Seinfeld, la comediante Carol Leifer.

Julia Louis-Dreyfus es una de las actrices y productoras más valoradas de todo el mundo.

Elaine es interpretada por Julia Louis-Dreyfus, una actriz y productora que alcanzó el reconocimiento desde “Saturday Night Live” en los ochenta y, después de su carrera con “Seinfeld” en los noventa, logró consolidar su sitial en el Olimpo de la comicidad llegando a tener su propio show “The New Adventures of Old Christine” de 2006 a 2010. A partir de 2012 al 2019 integró el elenco de “Veep”. Apareció en dos episodios de “The Falcon and the Winter Soldier” y se especula que podría volver con su papel de Valentina Allegra de Fontaine. Además, a sus 60 años, es productora ejecutiva de Apple TV+ con quienes desarrollará contenido con ella como estrella. Tiene el récord de ser la actriz con más Primetime Emmy Awards en la historia.

COSMO KRAMER

Si los personajes anteriores son de por sí excéntricos, Kramer los supera con creces. Es un personaje que podríamos calificar como ‘raro’ y por ello sumamente divertido. Es el vecino de Jerry, viste con camisas coloridas y un peinado bastante llamativo. Además, tiene una fascinación por comer frutas y abrir la puerta de Jerry con extravagancia. Su personaje está basado en un vecino de Seinfeld e igual de extraño que Kramer.

Michael Richards, Jason Alexander y Julia Louis-Dreyfus recibían 600 mil dólares por episodio. (Foto:msn)

El actor y comediante Michael Richards dio vida al irreverente Kramer recibió varios premios por su personaje incluyendo el Emmy a Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia en tres oportunidades. También, logró su propio show después de “Seinfeld”. En la actualidad, Richards tiene 72 años y no aparece mucho en la pantalla, pero sí ha tenido participaciones importantes alrededor de la comedia como en la serie “Comedian’s in cars getting coffee” que conduce Jerry Seinfeld.

4. ¿CUANDO LLEGARÁ A NETFLIX?

La serie creada por Larry David y Jerry Seinfeld comenzará a transmitirse por Netflix a partir del 1 de octubre. Estarán las 9 temporadas completas o 180 capítulos. “Este invierno prepárense para el más caliente nuevo show de 2021... bueno, en realidad no nuevo, pero nunca visto antes en Netflix”, anunció el teaser oficial publicado en las redes de la plataforma de streaming el pasado 1 de setiembre.

5. CONOCE TODOS LOS CAPÍTULOS DE LAS 9 TEMPORADAS DE “SEINFELD”

Temporada 1 (1989–1990). El primer capítulo se emitió por NBC el 5 de julio de 1989. Esta primera temporada no obtuvo el éxito esperado por lo que estuvo a punto de ser cancelada.

Crónicas de Seinfeld De vigilancia El robo Desenlace masculino El consejo de la bolsa

Temporada 2 (1991). Fue a partir de los capítulos de la segunda temporada que sus personajes y enredos lograron calar en el público. Aquí comenzó un ascenso insuperable. Kramer debe afrontar situaciones inverosímiles como echarse crema batida en el cabello porque escuchó que mejora el cuero o ayudar a un amigo mago y otro que le confiesa que quiere saltar de un edificio. En tanto otros capítulos, Jerry se compra una nueva chaqueta y ayuda a George a robar una máquina contestadora.

La exnovia El comentario sobre el pony La chaqueta El mensaje telefónico El apartamento La estatua La revancha El ataque al corazón El acuerdo El baby shower El restaurante chino El ayudante de camarero

Temporada 3 (1991–1992). George encuentra un remedio contra la calvicie y consigue en nuevo trabajo en la editorial donde trabaja Elaine, pero es despedido. En esta temporada George y Eliane se dan cuenta que no tienen mucho en común y la conversación es nula cuando están solos.

La nota La verdad El bolígrafo El perro La biblioteca El estacionamiento (en el garaje) El café La cinta La cirugía de nariz El varado El lado alternativo El punto rojo El metro El dispensador Pez El suicidio El arreglo El novio (parte 1) El novio (parte 2) La limusina El buen samaritano La carta El lugar para estacionar Las llaves

Temporada 4 (1992– 1993). Jerry recibe la visita de sus padres en varias oportunidades y un antiguo tema de un reloj regalado años atrás reaparece. Elaine quiere deshacerse de su psiquiatra y le pide a Kramer que finja ser su novio para dejar de ir a la citas. Jerry y George persiguen la idea de una serie de televisión.

El viaje (parte 1) El viaje (parte 2) El gancho La multa La billetera El reloj El tipo de la burbuja Las cartas de Cheever La ópera La virgen El concurso El aeropuerto La recogida La película El visado Los zapatos La salida El viejo El implante La pastilla de menta El coche apestoso El aparcamiento para disminuidos El piloto (parte 1) El piloto (parte 2)

Temporada 5 (1993– 1994). En esta temporada nace la fobia de Eliane por los perros y además le confiesa a Jerry que fingió todos sus orgasmos cuando fueron novios. Se conoce al Jerry furioso cuando su pareja masajista se niega a darle un masaje. Los cuatro hacen un viaje a Hamptons.

El mango La camisa bombacha Las gafas El contable drogadicto La circuncisión La lectora De labios El yogur desnatado El barbero La masajista El indio del estanco La conversión La caseta La cena El biólogo marino El pastel El suplente La esposa Los impermeables I Los impermeables II El incendio Los Hampton Lo opuesto

Temporada 6 (1994– 1995). El trabajo y jefe de Eliane continúan causándole problemas mientras Kramer tiene preocupaciones irrelevantes como crear una especie de brasier para el padre de George o qué hacer con el número de Uma Thurman que logró conseguir. Una de las citas de Jerry es una policía que quiere someterlo al detector de mentiras para comprobar si ve o no la serie Melrose Place.

La carabina La ensalada grande La recaudación de fondos La mujer china El sofá La gimnasta La sopa La tienda de Mamá y Papá La secretaria La carrera El cambiazo El etiquetador El infractor Los 100 mejores momentos, parte 1 Los 100 mejores momentos, parte 2 La barba El saludo cariñoso El portero El Jimmy El garabato El Jerry de fusilli El club de diplomáticos El pintor de caras La suplente

Temporada 7 (1995 – 1996). George está comprometido con Susan y la presión por el matrimonio desatan sus más profundas neurosis. Mientras, Elaine está celosa porque George es el primero del grupo en comprometerse. En esta temporada Jerry se meterá en problemas porque un cliente de una sola pierna quiere contratarlo para que actúe en un comercial, pero piensa que Jerry le toma mucha importancia a su pierna. Además, Jerry invierte dinero para una propiedad en Toscana.

El compromiso La aplazamiento El maestro El guiño El jacuzzi El Nazi de la sopa El código secreto El chico de la piscina La esponja El chicle El pan de centeno El caddie El siete - 15. El Cadillac

16. El grifo de la ducha

17. La muñeca

18. El club Friars

19. El maestro de pelucas

20. El calzone

21. - 22. El depósito de botellas

23. La espera hasta el final

24. Las invitaciones

Temporada 8 (1996 – 1997). Después de la muerte de la esposa de George, Susan, el abogado de la familia de Susan piensa que él estuvo involucrado en su muerte. Kramer y George consiguen nuevos trabajos mientras Elaine y Jerry continúan teniendo nuevas citas con nuevos personajes.

La fundación El alma gemela El Jerry estrafalario Las pequeñas patadas El paquete de correos Las fatigas Los contratiempos El asador De pollo La abstinencia El Andrea Doria El pequeño Jerry El Dinero La reaparición Los Van Buren Boys Susie La autopista El paciente inglés La siesta Bla Bla Bla El milenio Las magdalenas El verano de George

Temporada 9 (1997 – 1998). No es considerada la mejor temporada aunque sea la última. El capítulo final no es realmente un cierre de la trama, terminan presos y en un juicio. Algunos lo consideraron mediocre, aunque las opiniones son hasta ahora controversiales.

La mantequilla La voz Serenidad ya La sangre El correo basura El Show de Merv Griffin El corta-rodajas La traición La disculpa La huelga La concesión La mirilla invertida La viñeta La caja fuerte El Genio Quemando La librería El ranas La asistenta El día puertorriqueño El clip show (parte 1) El clip show (parte 2) El final (parte 1) El final (parte 2)

